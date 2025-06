Kulturna kavalkada v Keszthelyju – za Noč muzejev pripravljajo posebne programe

21. junija 2025 bo v Keszthelyju ponovno potekala Noč muzejev, kjer bodo mestni muzeji, razstavni prostori in zbirke obiskovalce pozdravili s pisanimi in vznemirljivimi programi. Dogodek ponuja odlično priložnost, da se kultura, zgodovina in zabava združijo v nepozabni noči.

Grad Festetics – koncert, družinski programi, svetlobna predstava

Poleg ogleda razstav na gradu Festetics obiskovalce čakajo tudi posebne konjske predstave in obrtniške delavnice. Razstava »Svet kock« bo priklicala v svet pravljic in sanj, koncert v živo Borija Hegedűsa in Erika Tempflija v grajskem parku ter svetlobna predstava pa bosta večer poskrbela za čaroben.

Fenékpuszta Majorság – eleganca konjeniškega športa od blizu

Program bogatijo tudi spektakularen svet preskakovanja ovir, demonstracija lokostrelstva s sodelovanjem Hunting Hungary, degustacija kraft piva, čarobni koncert na balkonu in voden sprehod z baklami, ki ga ponuja pivovarna Helka.

Zgodovinska razstava Georgikon Major – parni stroj, peka kruha in kresni ogenj

Zainteresirani lahko občudujejo zgodovinski parni stroj Fowler v delovanju od trenutka, ko se vrata odprejo. V okviru programa »Zaščiti svoje žito, specite svoj kruh!« lahko vsakdo poskusi tradicionalno peko kruha in si speče svoj hlebec. Vrhunec večera je skupno prižiganje kresu, kjer se skupaj prižge kresni ogenj, spremlja petje in skupnostna izkušnja.

Muzej Balaton – čudež letenja od blizu

Muzej Balaton se letos osredotoča na temo letenja. Z razstavami, demonstracijami sokolarstva, okrasnimi pticami in vodenimi ogledi Madžarskega združenja za raziskovanje razbitin lahko obiskovalci dobijo vpogled v večno željo človeštva po letenju. Simulator lovskega letala in modelni klub Wolfpack še bolj približata svet zraka.

Razstavišča v središču mesta – zgodovina in igra na enem mestu

Muzeji v središču mesta pripravljajo tudi posebne programe: zgodovina 60 narodnih gard in odprtje razstave Husarskih punčk ponujata zgodovinsko doživetje, v Muzeju igrač pa najmlajše čakajo otroški avtomobilčki na pedala.

Spominska hiša Szendrey Júlie – literatura, zgodovina, doživetje

Skozi interaktivne vodene oglede Spominske hiše Szendrey Júlie se lahko udeleženci seznanijo z življenjem in literarnim delom Szendrey Júlie, obogatenim s predavanji in zgodbami.

Noč muzejev v Keszthelyju ponuja trajna kulturna in zabavna doživetja za vse starosti – vredno jo je obiskati z vso družino!