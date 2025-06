9 nepozabnih programov in atrakcij v Tihanyju, ki vas bodo to poletje zvabile v čudovito mesto

Nedavno prenovljena benediktinska opatija Tihany je upravičeno ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij ob Blatnem jezeru. Vendar pa območje ponuja še veliko drugih dobrot – izbrali smo nekatere izmed njih.

Starodavna sivka

Ta atrakcija, ki se nahaja na južnih pobočjih polotoka, predstavlja posebno zgodovinsko vrednost, saj je prvi večji nasad sivke v naši državi. Cvetoče vijolično polje vsak junij ponuja čarobno doživetje pogleda in vonja ter privablja nešteto vrst žuželk, vključno z metulji in čebelami.

Razgledna točka na stražnem stolpu

Ta trinadstropna razgledna točka velja za posebno med drugim zato, ker z nje lahko vidimo ne le Blatno jezero, temveč tudi dve drugi mirni vodi: Zunanje in Notranje jezero na polotoku. Zasnova razglednega stolpa, zgrajenega na hribu Apáti, ki se zožuje navzgor, spominja na svet rimskih stražnih stolpov.

Obiskovalni center Hiša sivke

Obiskovalni center nas čaka z različnimi programi in obrtmi ter celo organiziranim vodnim izletom po obali jezera Belső. Njihova stalna interaktivna razstava na vznemirljiv način predstavlja vulkanske formacije polotoka, lična kavarna pa ponuja različne dobrote iz sivke in brez nje.

8237 Tihany, Major utca 67.

Tihanski vlakec

Če bi želeli po izletih v okolici ogled znamenitosti zaključiti v bolj sproščenih razmerah, se splača kupiti vozovnico za vlakec, ki odpelje iz centra in vozi do trajekta ter od Balatona, Limnološkega raziskovalnega inštituta, do postaje za čolne. Med potjo ni težko narediti odličnih fotografij.

Sprehodi po Tihanyju

Izjemno ne priporočamo določene lokacije, temveč storitev, ki bo še bolj poglobila izkušnjo, pridobljeno med potovanjem: voden ogled po Tihanyju in okolici ponuja presenetljive, zanimive in ovinkaste dodatke. Izberete lahko celo tematski program: na primer sprehod po sivki ali gastronomski sprehod.

Podeželske hiše v Tihanyju

Podeželske hiše v Tihanyju iz različnih obdobij so tipični primeri ljudske arhitekture Blatnega višavja. Etnografski in lokalnozgodovinski izlet v muzeju na prostem nas popelje nazaj v čas. Iz prve roke lahko izkusimo, kakšna je hiša ribiškega ceha ali kakšna je razlika med kuhinjo s prostim kaminom in kuhinjo, polno dima.

8237 Tihany, Pisky sétány 12.

Vitez Kürtős

Vitez Kürtős, ki je našel svoj dom v Tihanyju, že 5 let sladka življenja tistim, ki se ne želijo odpovedati izkušnji tradicionalnega kaminskega kolača niti ob Blatnem jezeru. Nebeška aroma originalnih, na oglju pečenih kaminskih kolačev vodi gurmane, ki hrepenijo po ikoničnih sladicah, od samostanske promenade do hriba Visszhang v Tihanyju, kjer lahko uživajo v svojem najljubšem kaminskem kolaču z enim najlepših razgledov. Ni treba posebej poudarjati, da ni nič boljšega kot uživati v panorami in grizljati svojo najljubšo poslastico z nogami, ki bingljajo z opornega zidu promenade Pisky.

Seveda se vam ni treba odpovedati niti tematskim dnevom, ki so v prestolnici pogosti v Tihanyju. Običajno zadnji vikend v mesecu glavno vlogo igrajo dimniške torte iz sestavin brez glutena, mlečnih izdelkov in jajc. Prvi vikend v mesecu lahko poskusite vegansko ponudbo, ob nekaterih vikendih pa lahko poskusite tudi Kürtős Fondü Variation ali Kürtősbon s polnjenim testom.

8237 Tihany, Halász-köz 9.

Tihanska zemeljska veverica

Posebni prebivalci južne strani Notranjega jezera so zemeljske veverice, ki so jih nekoč ujeli na letališču Szentkirályszabadja, njihovo število pa lahko danes ocenimo na 1500–2000. Zaščitene živali, ki živijo za nogometnim igriščem, poleg sivega goveda, lahko v njihovem naravnem okolju opazujete brez vodnika do konca poletja.

»Več kot sivka« – Festival zdravilnih in začimbnih rastlin (20.–22. junij 2025)

Polotok Tihany poleti izžareva posebno vzdušje: cvetoča polja, sveže arome, mediteranski pridih in barvit dogodek z dolgo tradicijo, festival »Več kot sivka«. Dogodek, ki obstaja že več kot dvajset let, se letos vrača v novi preobleki: leta 2025 želi »Več kot sivka« – Festival zdravilnih in začimbnih rastlin razširiti dediščino sivke in predstaviti vse rastline in doživetja, ki so povezana s polotokom. Poleg sivke bo tridnevni dogodek ponudil virtuozne nastope, sinergije vina in dišav, vznemirljive razprave, programe aranžiranja cvetja, slikanje s svetlobo, likovno umetnost in gastronomske specialitete.