Poletje vabi na ples: večeri na prostem z TáncParkom!

TáncPark, ki ga organizira Narodno plesno gledališče, bo tudi letos praznovanje svobode, gibanja in poletja. Med 11. in 20. julijem bodo občinstvo v parku Millenáris deset večerov pričakale plesne predstave na prostem, plesne ure in plesna hiša. Od strasti flamenka do razmišljanj o sodobni umetnosti in veselja do ljudskega plesa vas bo vsak večer popeljal v drug svet – pod zvezdnatim nebom, v ritmu poletnega večera.

Posebnost večerov je, da lahko po predstavah občinstvo tudi pleše: tiste, ki bi radi ne le gledali, ampak tudi doživeli to, kar vidijo na odru, čakajo brezplačne plesne ure ali plesna dvorana.

Poletni večer, ki vas bo spravil v ples

Na otvoritveni dan bo Plesno gledališče FlamenCorazónArte z večerom Jazzed Up Flamenco v parku pričaralo ognjevito špansko vzdušje – večer, po katerem bi bilo težko kar sedeti pri miru. Naslednji dan bo predstava Seven Towers ansambla Duna Art oživila intelektualno zapuščino Imreja Makovecza, medtem ko je Liliom skupine Feledi Project liričen, a hkrati očarljiv – drama Ferenca Molnárja, povedana s plesom, z željami in odpuščanjem.

Produkcija skupine Dezső Fitos z naslovom Örömtánc slavi skupnostno moč ljudskega plesa, medtem ko Kulcsár Noémi Tellabor s svojim delom Balaton – Lacus Pelso obuja vzdušje legendarnih poletij ob Blatnem jezeru – z nostalgijo, ironijo in v luči današnje realnosti.

Predstava Madžarskega državnega ljudskega ansambla z naslovom Madžarska rapsodija je strastno potovanje skozi jezik ljubezni in ljudskega plesa – skozi poetične, a virtuozne podobe prikliče vrtinčasto lepoto madžarskih tradicij.

Vesel ples, strast in nemirne energije

Sodobna panorama izbira med delom treh različnih ustvarjalnih skupin: uprizorjeni bodo odlomki iz skladb Closed Doors Vasasa Műveka, KitchWald TranzDanza in Down plesne skupine Gangaray.

Premiera z naslovom Party Time plesne skupine PR-Evolution je pravi poletni veseli ples: hiter, dinamičen, svež, kot osvežilen sprej v najbolj vročem večeru. Večer Body-Soul-Tango plesnega gledališča Argentine Tango je strastno in intimno potovanje, kjer vsak korak pripoveduje zgodbo.

Serija se zaključi s predstavo Madžarskega nacionalnega plesnega ansambla z naslovom Živi plesni arhiv – Viharsarok – ki s pozabljenimi gibi, nemirnimi energijami in vroče utripajočo tradicijo obuja globoke plasti večetnične plesne kulture južnega Potisja.

Vstopnice za predstave lahko kupite na spletni strani Nacionalnega plesnega gledališča na tej povezavi.

Program TáncParka v letu 2025:

11. julij 2025 (petek), 20.30 – Jazzed Up Flamenco – V ritmu s srcem, Plesno gledališče FlamenCorazónArte | Plesne ure po predstavi

12. julij 2025 (sobota), 20.30 – Héttorony – V spomin na Imreja Makovecza, Umetniški ansambel Duna | Plesna hiša po predstavi

13. julij 2025 (nedelja), 20.30 – Liliom – Po delu Ferenca Molnára, Jánosa Feledija – Projekt Feledi | Plesne ure po predstavi

14. julij 2025 (ponedeljek), 20:30 – Joy Dance, Fitos Dezső Company | Plesna hiša po predstavi

15. julij 2025 (torek), 20:30 – Balaton – Lacus Pelso -, Kulcsár Noémi Tellabor | Plesne ure po predstavi

16. julij 2025 (sreda), 20:30 – Madžarska rapsodija, Madžarski državni ljudski ansambel | Plesna hiša po predstavi

17. julij 2025 (četrtek), 20:30 – Sodobna panorama | Plesne ure po predstavi

18. julij 2025 (petek), 20:30 – Party Time, PR-Evolution Dance Company | PREDSTAVITEV | Plesne ure po predstavi

19. julij 2025 (sobota), 20:30 – Body-Soul-Tango, Argentinsko tango plesno gledališče | Plesne ure po predstavi

20. julij 2025 (nedelja), 20:30 – Arhiv plesa v živo – Viharsarok, Madžarski nacionalni plesni ansambel | Plesna hiša po predstavi