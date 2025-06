Tisoč obrazov Hévíza: Neizogibne znamenitosti in programi to poletje

Jezero Hévíz je popolna poletna destinacija za tiste, ki želijo združiti sprostitev in aktivne počitnice. Zdravilna termalna voda ponuja odlično priložnost za tiste, ki si želijo okrevanja, da se malo sprostijo po napornem tednu, Hévíz pa svoje obiskovalce pričakuje tudi s številnimi fantastičnimi festivali.

Naravna pomlajevanje v Hévízu

Predstavljajte si miren, spokojni kraj, obdan s svežimi zelenimi gozdovi, kjer je vse v znamenju sprostitve in pomlajevanja. V Hévízu se lahko okopamo v božajoči turkizni termalni vodi in med pisanimi lokvanji v največjem zdravilnem jezeru na svetu s šotnim dnom, katerega temperatura vode poleti znaša 38 °C, pozimi pa 24 °C.

Regenerirajte se z energijami narave

Voda, zeleni gozdovi, svež zrak, sončna svetloba, hévízsko blato in profesionalni maserji skupaj ustvarjajo naravni poživljajoč učinek, ki napolni in regenerira telo in dušo. Ste izčrpani? V Hévízu boste nabrali novih moči, saj se stres in utrujeni udi raztopijo v zdravilni vodi Hévíza!

Onkraj jezera

Doživetja so obljubljena v vsakem letnem času, pred ali po čofotanju. Ljubitelji zgodovine lahko odkrijejo rimske ruševine, cerkev iz obdobja Arpádovcev, bližnje gradove in dvorce. Najboljše plaže Blatnega jezera in razgledne točke gorovja Keszthely so na dosegu roke, tudi po varni kolesarski poti, a nešteto doživetij in pustolovskih parkov čaka družine na območju Zahodnega Blatnega jezera.

Odkrijte lepote regije, pohodniške točke, znamenitosti in uživajte v raznoliki ponudbi doživetij v vsakem letnem času!

Festivali v Hévízu leta 2025:

7.–9. junij: Skočite v poletje!

18.–20. julij: Prostor je naš!

26. julij: Zabava EgregyiKerti

8.–10. avgust: Koktajli in koncerti FUN&FIZZ FEST

16.–20. avgust: Festival Rizling Placc

13. september: Zaključni poletni piknik

Več informacij: heviz.hu