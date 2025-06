Nešteto programov in atrakcij vas to poletje vabi k slikovitemu jezeru Velence

Jezero Velence, ki je od Budimpešte oddaljeno komaj uro vožnje, a je do njega mogoče priti tudi z vlakom, v poletnih mesecih resnično pokaže svoj pravi obraz. Če bi radi sprostitvi ob jezeru dodali kulturni program ali morda večer zaključili z zabavo, ste na pravem mestu, saj je v okolici veliko možnosti za rekreacijo.

Kdor le more, v vročih poletnih dneh išče zatočišče na senčnih obalah, zato so seveda peščene plaže jezera Velence, ki so blizu prestolnice, tudi priljubljene med kopalci. Brezplačna plaža sprehajališča Holdfény v Gárdonyju krepi družinsko linijo in je zato priljubljena izbira za tiste, ki prihajajo z majhnimi otroki, saj dopustnike čaka s senčnimi počivališči in igrišči.

Sodobna obala vedno živahnega Velence Korzó in Szabadstrand pa je priljubljena destinacija za mlade, kjer lahko zvečer skupaj nazdravijo svojim počitnicam v koktajl baru na plaži. In če že govorimo o praznovanjih, lahko ob petkih in sobotah v Agárden Buliterasz zaplešete vso noč, vse to šele po tem, ko si z obale ogledate čarobni sončni zahod.

Podajte se na pustolovščino!

Ljubitelji aktivnega sproščanja zagotovo ne bodo razočarani: kajake, pedaline, SUP-e, kolesa in električna kolesa si lahko izposodite na več točkah okoli jezera. Slednja lahko uporabite na kolesarski turi okoli jezera, katere skupna dolžina je 33 km. Na krajših, sproščujočih turah lahko preizkusite tudi dobro zgrajeno kolesarsko stezo. Odpravite se na pot in odkrijte to regijo, ki skriva številne zaklade!

Na poti v Dinnyés se ustavite pri Sarvajčevem križu in razglednem stolpu ter občudujte panoramo s stolpa! Če ste tam, si oglejte edinstven modelni park grajskega parka in muzeja na prostem Dinnyés, ki je vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov, in otroško najljubšo atrakcijo, miniaturno železnico, ki poteka po 540 metrov dolgi progi!

Med mnogimi drugimi so na vaš seznam želja vredni tudi Arboretum in park divjih živali Pákozd Pagony, Vojaški spominski park, panoramski razgledni stolp Bence-hegyi v Velenceu in največji kip viteza na svetu, Miskahuszár.

Kulturne dobrote

Seveda so časi, ko vreme ni ravno ugodno za plavanje in pohodništvo, a kulturne in kulinarične dogodivščine poskrbijo, da ne mine niti en dan brez dogodka. Za prvo lahko obiščete rojstni kraj našega znanega madžarskega pisatelja Géze Gárdonyija, ki od leta 2007 deluje kot literarna spominska hiša.

Priporočamo tudi čudovito obnovljen grad Halász v Kápolnásnyéku za razstave in koncerte klasične glasbe. V naselju do sredine avgusta potekajo gledališke predstave na prostem; za podrobnosti poiščite odrski program Csajághy Laura!

Gastronomska paleta regije skriva vsaj toliko presenečenj, kot jih lahko odkrijete na kolesarski vožnji okoli jezera. Seveda se vam ni treba odpovedati klasičnim jedem s plaže, a tudi tisti, ki iščejo gastronomske užitke višje ravni, ne bodo ostali na cedilu.

Po odzivih gostov lahko odlične jedi poskusite v Bálint Boráriumu v Pázmándu, kjer poleg nebeških okusov dih jema tudi razgled. Ljubitelje vina v Pákozdu vabi tudi vinarna Lics, zainteresirani pa lahko v Agárd Pálinkafőzde dobijo vpogled v ozadje pridelave kakovostne pálinke.

Opazovanje ptic z ladjo

Serijo nepozabnih programov zaključujemo s posebnim izletom z ladjo, med katerim se lahko seznanite z divjino jezera Velence.

Zaščitene vrednote in mokrišča rezervata ptic jezera Velence bodo udeležencem predstavljene na enournem, profesionalno vodenem izletu z odhodom iz ladijskega terminala Agárd, v nekaj vnaprej določenih terminih v juliju in avgustu.

Če ne želite zamuditi, se čim prej pozanimajte in prijavite na naslednjem e-poštnem naslovu: hajozasvelenceito@gmail.com.