7 čudovitih brezplačnih plaž v mediteranskem slogu v okrožju Csongrád-Csanád

Tukaj je nekaj odličnih izbir, če iščete brezplačen čas na plaži poleti 2025! Osupljiva mesta za kopanje v odprti vodi morda niso prva stvar, ki vam pride na misel, ko pomislite na Južno Veliko nižino – vendar vas v regiji čaka več ikoničnih plaž.

Körös-torok // Csongrád

Plaža ob sotočju rek Hármas-Körös in Tisza spominja na pravo plažo, kjer lahko ob čudoviti peščeni plaži najdete odlične bifeje. Na plaži lahko kampirate vse leto v udobnih in cenovno dostopnih lesenih hišicah, poleti pa tukaj poteka tudi priljubljen festival v regiji, Dnevi Körös-Torok.

Od junija bodo v središču mesta na “segedinski plaži” ves dan potekale vroče tekme odbojke na mivki, kjer se boste lahko vsako leto zabavali na vse bolj razvitem delu plaže. Na voljo je veliko ležalnikov za sprostitev, podnevi in zvečer pa predvajajo glasbo odlični DJ-ji, v zadnjih letih pa so plažo okrasili čudoviti peščeni kipi.

Sziki // Szeged

Ni brezplačna za vse starosti, a ker je vstop prost za mlajše od 26 let, iz naše ponudbe nismo izpustili legendarne plaže Sziksósfürdő. Na ogromnem območju lahko organizirate celodnevni piknik, ki se zaključi s skupnim obrokom, v vodi pa je tudi vodna proga Water Play. Nedaleč stran boste našli ločeno nudistično plažo.

Jezero Szent János // Mórahalom

V zadnjih letih je jezero Szent János v Mórahalomu doživelo spektakularne prenove, kjer je bil ob konjeniškem centru ustvarjen celoten rekreacijski park. Na naravnem kopališču je na voljo tudi izposoja čolnov, pedalin in SUP-ov. Cilj občine je, da na tem območju postane zgled celostnega upravljanja voda.

Algyői szabadstrand // Algyő

Na bregu Tise v Algyőu vas čakajo čudovito oblikovana ognjišča, kot nalašč za kuhanje in peko na žaru. Preden se lotite lupljenja čebule, se splača potopiti v hitro naraščajoči, a ne premočan tok reke, na bregovih katere so senčniki, garderobe in tuši za udobje.

Holt-Tiszai szabadstrand // Mártély

Nedaleč od Hódmezővásárhelyja se nahaja ena najčistejših plaž v zaledju na Madžarskem. Skoraj 100 metrov dolga peščena plaža ima restavracijo in okrepčevalnico, poleg “običajnega” igrišča za odbojko na mivki pa se lahko odpravite tudi na jahanje – ali pa si celo izposodite pedalin in čoln.

Tiszai Strand // Szentes

Brezplačna plaža, ki se nahaja na obalnem odseku med Csongrádom in Szentesom, obiskovalce čaka s sredozemskim vzdušjem in legendarno okrepčevalnico Tiszavirág. Voda reke Tise na tem odseku je odlična za kopanje, na obali pa med drugim čakajo dobro urejena športna igrišča in pogoste prireditve tiste, ki si želijo sprostitve.