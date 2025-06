5 edinstvenih športov, ki jih je vredno preizkusiti poleti 2025

Vsakdo v športu išče nekaj drugačnega: nekateri se lahko osredotočijo nase, drugi pa uživajo v veselju tekmovanja in igre. Ne glede na to, kakšen tip smo, se včasih splača poleg uveljavljenih oblik vadbe preizkusiti tudi nove – za to poletje smo vam predstavili nekaj idej.

Frizbi golf (Disc golf)

Obvezen poskus za igralce frizbija in golfiste, za druge pa je lahko izjemno prijetna kombinacija obeh športov zelo zabavna. Običajno spada v kategorijo nečesa, kar se da hitro osvojiti na osnovni ravni, vendar nas čaka še dolga pot, preden izpopolnimo svoje znanje.

“Navadna” igrišča za frizbi golf, opremljena z verižnimi košarami, najdemo v Mátrafüredu, v Budimpešti pa v športnem središču Kőbányai in na smučišču Testvérhegyi, a z malo ustvarjalnosti in pripravljenostjo na kompromise si lahko teren uredimo celo sami.

Natančna pravila si lahko ogledate v TEM videoposnetku v angleškem jeziku ali na blogu madžarske spletne trgovine Big Disc.

Vodni skyball

Šport, ki je bil v celoti razvit na Madžarskem in je sicer v osnovi podoben vaterpolu, a mu popolnoma manjka podvodno nasilje, ki ga pogosto vidimo v olimpijskih bazenih. Gre za šport brez stika, kar pomeni, da se igralci v različnih conah sploh ne morejo dotikati.

Tekmovanje poteka v ekipah po dva, v vodi, ki sega do pasu – ena od posebnosti je, da goli, doseženi v različnih delih gola, ne štejejo za enako število točk.

Natančna pravila ter kdaj in kako preizkusiti ta šport si lahko ogledate na spletni strani ali Facebook strani Vodnega skyballa.

SUP joga

Redna joga je pravo darilo za naša telesa, ki jo lahko izvajamo tako v meditativni kot bolj dinamični obliki – bodisi samostojno bodisi je po vsej državi na voljo veliko odličnih studiev in individualnih inštruktorjev.

In poleti je resnično posebno doživetje vse to početi na vodi: če vaje izvajate na SUP deski, bo gibanje zaradi nenehnega uravnoteženja še intenzivnejše: razvija koncentracijo, izboljšuje občutek za ravnotežje in temeljito preizkuša globoke mišice.

Tečaje SUP joge lahko obiskujete med drugim na Blatnem jezeru, jezeru Velence ali celo v mestnem parku.

Korfbol na plaži

Korfbol je zdaj redno uvrščen med priporočene športne možnosti v waldorfskih šolah, kar je najbolj primerljivo s košarko, hkrati pa je edinstveno na svetu, da fantje in dekleta igrajo v isti ekipi – vsaka ekipa ima enako število igralcev in igralk, vsak pa ima osebnega branilca istega spola.

Tudi različica športa na plaži postaja vse bolj priljubljena, z nekaj manjšimi spremembami pravil, vendar se igra tudi na eni tabli oziroma na stojalu.

Več o igri in njenih različnih različicah si lahko preberete na spletni strani Madžarske zveze korfbola.

Speedminton / Crossminton

Najboljši možni kompromis za tiste, ki badminton razumejo ne le kot nepogrešljiv del poletnih piknikov, prijateljskega podajanja, ampak tudi ne želijo nositi mreže s seboj.

Če lahko, poskusite uradno različico športa, ki se igra s posebno žogo in loparjem, vendar je bistvo – dva kvadrata, ki se nahajata na spodobni razdalji drug od drugega, v katera morajo igralci udariti žogo – mogoče odlično prilagoditi tudi »field badmintonu«.