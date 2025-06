6 očarljivih predstav gledališča na prostem v Budimpešti in okolici to poletje

Čeprav so si kamnita gledališča vzela premor, se nam na srečo tudi to poletje ni treba posloviti od avditorija. Čas je, da glavno vlogo prevzamejo gledališča na prostem: izbiramo lahko med komedijami, muzikali in celo predstavami neodvisnih skupin. Pokazali vam bomo, kje se bo julija in avgusta dvignila zavesa.

Poletno gledališče // Vila Barabás (julij – september 2025)

Ljubitelji gledališča lahko letos izbirajo med množico predstav v kulturni ponudbi Városmajorja: tokrat sodobne igre sestavljajo nov repertoar Vile Barabás z imenom Poletno gledališče. Gledališko združenje Trojka prihaja v Vilo Barabás z dvema predstavama, za lahkotno (bolj) sprostitev pa bodo poskrbeli med drugim Patrícia Kovács, Ferenc Elek, Zoltán Rajkai z besedili Éve Janikovszky. Gledališče Gólem se v Buda Gardenu predstavlja tudi s predstavo Vojakov dnevnik, dve igri Mihályja Szabadosa si lahko ekskluzivno ogledate tukaj, letos pa bo Márfi konec poletja v vilo Barabás prišel z nikomer drugim kot Aniko Für.

ZAČETEK/KONEC // Odprti oder Városmajor (19. julij 2025)

Gledalsko združenje Loupe nas tudi to poletje ne bo pustilo brez sodobnih gledaliških doživetij, ena najbolj priljubljenih iger neodvisne skupine bo 19. julija prišla na oder Városmajor. Áron Molnár, Tamás Mohai in Eszter Földes bodo na prostem uprizorili svojo enodejanko, umetniško uspešnico ZAČETEK/KONEC, ki jo je napisal János Antal Horváth. Med predstavo se bomo poglobili v vsakdanje življenje mladega para, ki bi lahko kadar koli postal starš. Predstava, bogata s cirkusom, se ključne teme odgovornosti loteva na edinstven način.

Pravljični avto // Veresegyház (19. julij 2025)

Veresegyház ni bil kar tako v središču pozornosti ljubiteljev kulture: to poletje Mézesvölgyi Nyár pričakuje vso družino s še boljšimi komedijami, muzikali in koncerti. Na največje veselje občinstva bodo kultni prizori Pravljičnega avtomobila oživeli tudi na odru, predstavo pa si bo mogoče ogledati na festivalu na prostem Mézesvölgyi Nyár 19. julija, z začetkom ob 20.30, v izvedbi gledališča Veres 1. Glasbeno komedijo, ki temelji na filmu, so režirali György Böhm, nagrajeni umetniki Jászai in Kálmán Nádasdy, med drugim pa so jo izvedli Gábor Kékesi, Gyöngyi Molnár, Péter Harna in Angelika Tóth.

Ampak čigav bo lastnik psa? // Gledališče Szentendre (22. julij 2025)

Szentendre poleti postane središče gledaliških navdušencev: zdaj je tradicija, da je gledališče Szentendre odgovorno za poletno večerno zabavo. Tukaj si lahko prvič v naši državi ogledamo gledališko adaptacijo filmske uspešnice Martina Rauhausa Čigav bo pes? v predstavi Orlai Produkció. Liki komedije načrtujejo in odlagajo težko pričakovano “veliko življenje”, občinstvo pa se lahko hote ali nehote prepozna v vrstah letnega gledališča. Predstava Béle Paczolaya 22. julija bo nepozabna z nastopi Dóre Szinetár, Ferenca Patakija, Borija Péterfyja, Judit Cseh in Panne Dominike Bíró.

Frontátmonulás // Oder na prostem Városmajor (28. julij 2025)

Spomladi 2024 je diplomantski razred glasbene igre Univerze za gledališko in filmsko umetnost pripravil predstavo, ki temelji na albumu Frontátmonulás Tamása Cseha in Géze Bereményija, čigar odmeven uspeh bo 28. julija dosegel tudi oder na prostem MargVárosmajor! Na železni ploščadi bodo mladi igralci, oblečeni v nenavadne kostume, s preprosto, humorno in celo zgolj humorno zgodbo ponovno uglasili 80. leta.

Alica v čudežni deželi // Oder na prostem Margitsziget (23. avgust 2025)

Vsem naša najljubša Alica v čudežni deželi bo 23. avgusta na odru na prostem Margitsziget oživela v okviru cirkuške predstave. Tokrat si lahko pustolovsko zgodbo Lewisa Carolla ogledamo kot edinstveno multimedijsko predstavo. Prihajajo najbolj znani liki – Mali zajec, Nori klobučar, Kraljica src in seveda Alica. Med spektakularnim večerom bodo mednarodno priznani umetniki očarali velikodušne obiskovalce s plesom, akrobacijami in cirkuškimi umetnostmi. Prvič na Madžarskem bomo lahko del te nepozabne izkušnje na Margaretinem otoku – Čudežna dežela čaka vsakega člana družine!