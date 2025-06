Brezplačno kopanje v Budimpešti: Római szabadstrand se letos odpira

Kot vsako leto se bo tudi letos odprl Római szabadstrand, ki bo tako mladim kot starim ponudil pristno, naravno izkušnjo na plaži. Potopite se v osvežilne vode Donave, sprostite se v senci dreves in preživite nepozabno popoldne s svojimi najdražjimi na brezplačni plaži!

Doživetja, ki trajajo vse poletje

Római szabadstrand lahko obiščete od 27. junija, zato se splača pripraviti torbe za na plažo in se založiti s kremo za sončenje, saj plaža čaka svoje obiskovalce do 24. avgusta. Ker je vstop prost, vam ni treba vnaprej načrtovati nakupa vstopnic. Preprosto povedano, če se vam zahoče, se lahko kadar koli, celo vsako popoldne, izognete vrvežu mestnega središča in poletni vročini na plažo Római.

Košček narave na obrobju Budimpešte

Si želite zasluženo sprostitev ob Blatnem jezeru, a trenutno nimate možnosti za potovanje? V tem primeru bi lahko bila odlična alternativa brezplačna plaža Római z osvežilno obalo, kjer lahko berete v senci listnatih dreves ali se sprostite pri vsakodnevnih težavah z otroki – in za to vam sploh ni treba zapustiti Budimpešte.

Kje se nahaja brezplačna plaža Római?

Določeno kopališče se nahaja na območju 1039 Budimpešta, Kossuth Lajos údülőpart, topografska številka 60001, med nepremičnino pod naslovom 60086 hrsz. Hattyú in nepremičnino pod naslovom 60076 hrsz., poleg Kossuth Lajos údülőpart 15-17.