To poletje lahko ponovno doživimo izkušnjo ob Blatnem jezeru, ki si jo želimo: prihaja Allianz Bay Swim 2025

14. junija lahko ponovno doživimo tisto, na kar mnogi čakajo že leta: preplavamo lahko enega najbolj ikoničnih zalivov Blatnega jezera med Tihanyjem in Balatonfüredom. 3 km dolga, posebna pot ni le fizično zahtevna, ampak tudi duhovno navdušujoča – neprimerljivo lepoto ikoničnega Tihanyjskega zaliva lahko zdaj od blizu doživijo tisti, ki se udeležijo »najlepše razdalje«.

»Ta pot ni le geografska, ampak tudi simbolična. Najlepša razdalja, ki jo lahko preplavamo ali veslamo – nepozabna je zaradi tišine, vode, panorame in izkušnje pripadnosti,« je dejal Szabolcs Fodor iz organizacije. Po mnogih letih, s sodelovanjem Allianza in skoraj 200 ljudi, organizatorji uresničujejo svoj cilj: izkušnjo, gibanje in spoštovanje do narave.

To ni tekma, ampak posebno srečanje ob Blatnem jezeru. Cilj ni prekiniti čas, temveč doživeti in živeti trenutek. Ta razdalja je bila že na seznamu želja mnogih. Zdaj je spet tu priložnost, da jo pretečete – v enem najbolj ikoničnih zalivov Blatnega jezera, po posebni poti. Ni naključje, da pravijo: to je najlepša razdalja.

»Kot podporniki olimpijskih in paraolimpijskih iger smo navdušeni nad športom, še posebej nad spodbujanjem gibanja mladih – ne le na Madžarskem, ampak po vsem svetu. Verjamemo, da lahko redna vadba največ prispeva k bolj zdravemu in polnejšemu življenju. Zato je Allianz v organizatorjih plavanja v zalivu (Gulf Swim) našel odličnega partnerja, saj lahko letos skupaj in medsebojno podpiranje oživimo legendarno plavanje v zalivu, ki ponuja izkušnjo skupnega gibanja, gradi skupnosti in povezuje generacije. Z Allianzovim programom »Move Now« želimo zagotoviti, da čim več ljudi, že v čim mlajših letih, izkusi veselje aktivnega življenja – tudi v vodi. Za to ni lepše in navdihujoče lokacije kot Blatno jezero,« je dejala Tímea Cséky, vodja trženja in komunikacij pri Allianz Hungária.

Organizatorji pričakujejo več tisoč udeležencev – čeprav je število udeležencev omejeno, zato se je vredno čim prej prijaviti – za varnost pa bo poskrbelo skoraj 70 spremljevalnih čolnov. Letos bo prvič mogoče razdaljo preplezati tudi s SUP-om.

Več podrobnosti in registracija: obol-atuszas.hu