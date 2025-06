6 koncertnih prizorišč ob Blatnem jezeru, kjer vas bodo zvočni valovi ponesli daleč

Na obali Blatnega jezera ni pobega pred dobro glasbo. Prijetne melodije v ozadju, skupna vesela glasba ali občudovanje zvezdniških izvajalcev – od nas je odvisno, kateri se bomo prepustili.

Petrova terasa // Balatonakarattya

Čez dan se počivališče Akarattya preobleče v lično specializirano kavarno. Vendar naj vas to ne zavede! Ob vikendih tukaj nastopajo najboljši madžarski pop izvajalci, od Edde do Quimbyja in od Csaknekedkislányja do Bëlge ali Parno Graszta. Nekaj minut od železniške postaje in znajdemo se v središču največjih zabav.

8172 Balatonakarattya, Enyingi utca 2.

Bánya Kert // Salföld

Popoldne mine v zamegljenosti v tem raju likovne umetnosti. Po pici in drugih mediteranskih dobrotah se lahko preizkusite v družabnih igrah, se udeležite umetniških delavnic, se odpravite na bowling in petanko, za otroke pa je na voljo ogromen peskovnik. Zvečer je glasba pravi kraj za obisk: underground skupine zagotavljajo najbolj progresivne ritme.

8256 Salföld, Szentistvánvölgyi utca

Káli-kapocs // Mindszentkálla

Izbira imena ni naključna: v tem kultnem pubu, ki služi kot stičišče domačinov in turistov, mladih in starih, bo vsakdo našel nekaj zase. Po uživanju domačih skutinih cmokov in lokalnega fröccsa se v očarljivi majhni restavraciji, opremljeni z neonskim muzejem, pogosto odvija živahen glasbeni festival, kjer občasno potekajo tudi »uradni« koncerti.

8282 Mindszentkálla, Petőfi Sándor utca 11.

Gyárkert // Veszprém

Če smo se zaradi glasbe pripravljeni nekoliko odmakniti od Blatnega jezera – seveda ne predaleč – nam pri koncertih zagotovo ni treba sklepati kompromisov. V Gyárkertu v Veszprému nastopajo zvezde najrazličnejših žanrov, med njimi Krúbi, Pogány Induló, Majka, Magdi Rúzsa, Tankcsapda in Carson Coma.

8200 Veszprém, Jutasi út 3.

Papirnati pes // Veszprém

Veszprém ni le mesto norih zabav, temveč tudi človeku prijaznih, pristnih glasbenih dogodkov. Vsega tega lahko najdemo v enem najbolj atmosferskih kulturnih bistrojev v mestu, kjer ne bomo zamudili večerje ali edinstvene izbire ruma. Jazz, swing, alternativa, klasika … Vsak dan se predvajajo različni glasbeni slogi, a so vedno neverjetno zahtevni. 8200 Veszprém, Szabadság tér 9.

Plázs Siófok

Citadela pop kulture ob Blatnem jezeru verjetno ne potrebuje posebne predstavitve – poleti se vsekakor splača plačati za legendarno zabavo v Siófoku. Na živahnem, zabavam polnem delu obale je mogoče slišati vse sloge drug ob drugem – no, enega za drugim – od skupin, ki polnijo arene, do elektronskih titanov in retro zvezd. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.