15 osupljivih pohodniških točk in znamenitosti, ki jih morate videti na severni obali Blatnega jezera

Med destinacijami, ki ponujajo raznolika doživetja, boste našli tako pohodniške točke ob vodi, panoramske točke, ki čakajo, da jih osvojite, kot tudi naravne poti.

Malomsko jezero, Tapolca

Slikovita pohodniška točka v osrčju Tapolce, jezero Malom, je čudovit prizor v vsakem letnem času. Jezero s penečo vodo, obdano z barvitimi hišicami – ki jo napajajo topli izviri – je nepogrešljiva destinacija za pohodnike v Blatnem višavju. Vredno si je ogledati tudi mlin na obali jezera, bodisi kot del sprehoda okoli jezera bodisi sproščeno, iz udobja teras v sredozemskem slogu na obali.

Szentbékkálla kamnito morje

Radovedni lahko na obrobju Szentbékkálle najdejo tudi spektakularno naravno znamenitost, ki se imenuje Szentbékkálla kamnito morje. Tu se nahaja najbolj spektakularno od manjših in večjih kamnitih morij v kotlini Káli, ki zvesto ohranja spomin na nekdanje Panonsko morje. Obisk kamnitega morja, do katerega se lahko sprehodite iz vasi, je prav tako odličen družinski program, obisk ogromnega premikajočega se kamna v njegovem osrčju pa je greh, ki ga je treba zamuditi!

Razgledni stolp tisočletja Fülöp-hegyi, Révfülöp

Na gori, ki se dviga nad Révfülöpom, najdemo razgledni stolp tisočletja Fülöp-hegyi, katerega vitki stolp sega proti nebu. Z razgledne terase na rdečem kamnitem podstavku, obdanem z gozdom – ki je bil leta 2021 po udaru strele obnovljen – se pred pohodniki odpira čudovita panorama Blatnega jezera, pa tudi gričevnatih hribov, Badacsonyja in okoliške pokrajine. Za ta razgled se resnično splača premagati vseh pet nadstropij!

Učna pot Bazaltne orgle, Szent György-hegy

Ena najbolj edinstvenih učnih poti, ki se vije skozi Blatno višavje, je Učna pot Bazaltne orgle v Szent György-hegyju. Pot, ki ji lahko sledite kot krožni ogled, vas vodi skozi sedem postaj skozi divje živali in geološko zgodovino regije. Med hojo po učni poti lahko občudujete ogromne bazaltne orgle, ki spominjajo na orgelske cevi, okoliško podeželje na razglednih točkah ali pa se celo sprostite na primernem mestu.

Ranolder-kereszt, Badacsony

Ranolder-kereszt, ki je odprt za obiskovalce vse leto in se nahaja na planoti Badacsony, pohodnike čaka z nenavadnimi doživetji. Kamniti križ, poimenovan po Jánosu Ranolderju, škofu iz Veszpréma, je svoje mesto zasedel leta 1857. Z naravne terase Harangozó-börc pred križem pohodnike pozdravlja neprimerljiva panorama Blatnega jezera, ki je nekoč očaralo škofa, ki mu je dal ime.

Kű-völgy, Dörgicse

Romantična dolina, skrita na obrobju Dörgicseja, je resnično posebna zaradi pohodniške poti, ki poteka mimo polj sivke, vrste značilnih, mahovitih skalnih pošasti in zapuščenega gozdnega pokopališča. Vredno si je ogledati vse tri ruševine cerkva – Spodnje, Zgornje in Kisdörgicse – in kot plezalec ne puščajte opreme doma, saj je ena od skal na poti, označeni z S, priljubljen teren.

Jama Lóczy, Balatonfüred

Posebne kamninske plasti in kroglaste komore termalne vodne votline, ki se nahaja v osrčju hriba Tamás, so med znamenitosti obalnega dela, ki jih ne smete zamuditi. Strogo zaščitena jama, poimenovana po geologu Lajosu Lóczyju, je označena z razgledne točke Jókai in železniške postaje Balatonfüred. Približno polurni ogled poteka pod vodstvom in ga je mogoče opraviti brez predhodne prijave, v običajnih oblačilih.

Szent Jakab-forrás, Vászoly

Izvir z bistro vodo je bil poimenovan po zavetniku vasi Vászoly iz zgodnjega árpádovskega obdobja. Poleg mirnega starodavnega razgleda lahko občudujemo školjkasto oblikovan izvir izvira in bogato favno izvira in jezera: tukaj živijo ribe, raki, močvirne žlebove, mlakarice in druge – na obali jezera pa lahko najdemo kuščarje, ki se sončijo, in žabe, ki počivajo. Tu poteka tudi veja romarske poti sv. Jakoba, ki povezuje benediktinske samostane.

Kološka dolina, Balatonfüred

Če želite biti resnično aktivni, se splača podati na eno najlepših pohodniških poti v celotnem Blatnem višavju, ki se vije skozi raznoliko pokrajino. Med vznemirljivimi naravnimi formacijami doline sta lipa, zrasla v ogromno skalo, in osamljeni beli balvan Barátlakás. Čakajo nas lepo urejeni prostori za piknik in peko, najdemo pa lahko tudi gozdno telovadnico, gostilno in celo park z divjimi živalmi.

Sprehajalna pot po dolini Veszprém

Dolino potoka Séd, ki se vije pod gradom, lahko enostavno raziščete peš ali s kolesom. Sprehajalna pot poteka pod viaduktom sv. Štefana, vodi do vhoda v živalski vrt in se ob poti dotika parkov in fontan. V dolini, ob ruševinah grškega pravoslavnega samostana, se skriva tudi čudovito okrasno jezero, ki še bolj bogati razgled. Na počivališču so dobro opremljena otroška igrišča, zaradi česar je to odlična destinacija za družine.

Otok Kányavári, Kis-Balaton

Do čudovitega otoka, ki ga je mogoče obiskati brez vodnika, vodi dih jemajoč lesen most, ob njem pa poteka kilometer in pol dolga učna pot Búbos vechsök. Ljubitelji ptic bodo imeli še posebej lepo izkušnjo, saj lahko v odličnih razmerah opazujemo vodne ptice, ki so vajene ljudi, spoznamo pa lahko tudi favno netopirjev v regiji. Otok ponuja tudi možnost peke na žaru in ribolova.

Učna pot Lokvanji, Hévíz

Učna pot Lokvanji se začne v središču Hévíza, na ulici Ady Endre, na koncu katere posebna, 15 metrov visoka pot skozi krošnje ponuja čudovit razgled tistim, ki so opravili nekaj več kot 2 kilometra dolgo pot. Voda termalnega jezera je daleč naokoli znana po svojih zdravilnih moči, sprehod po njegovem varovalnem gozdu pa osveži dušo – če ste v bližini, se splača združiti oboje.

Pohod do razgledne točke Festetics, Gyenesdiás

Pohodniške poti se začnejo na zahodni strani Nagymezőja, najbolj priljubljene pohodniške točke v Gyenesdiásu, in vodijo do vrha hriba Kerek, kjer se dviga trinadstropni razgledni stolp Festetics. Z vrha stolpa se obiskovalcem v vsej svoji lepoti razkrijeta zaliv Keszthely in dolinsko-hribovita, z gozdom porasla pokrajina. Stari gramoz, pobeljen na nasprotni gori, ponuja poseben prizor, ki si ga je vredno ogledati od blizu.

Szépkilátó, Balatongyörök

Ime Szépkilátó, ki ga je dal Károly Eötvös, sploh ni zavajajoče: od tu se vidi najlepša panorama Blatnega jezera na zahodni obali. Med drugim lahko vidimo grad Szigliget, impresivno pa je tudi samo po sebi, kako gore, ki ohranjajo sledi nekdanje vulkanske dejavnosti, obdajajo vzhodni del zaliva. Z razgledne točke vodi kamnito stopnišče do rimskega izvira, v bližini katerega so izkopali ostanke skoraj 2000 let stare rimske vile.

Kapela sv. Mihaela, Vonyarcvashegy

Po legendi je bila edina ribiška kapela na Madžarskem zgrajena iz hvaležnosti po uničujočem, a na srečo preživelem neurju na Blatnem jezeru, ko je ribičev ledeni tok odnesel na hrib, ki je bil takrat še otok. Tudi razgled od tu je veličasten: v vsej svoji lepoti lahko vidimo opornike, ki se raztezajo od Szigligeta do Badacsonyja. Na hribu, ki je prav tako poimenovan po sv. nadangelu Mihaelu, je ob kapeli staro pokopališče.