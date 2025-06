Romantični koncerti iz slamnatih bal vabijo na pobočja severne obale Blatnega jezera

Privlačnost Blatnega jezera sega daleč preko odličnih značilnosti regije, madžarskega morja in čudovite topografije. Dolg seznam programov, ki vabijo na to območje, se letos širi s čarobnimi koncerti iz slamnatih bal Balatonalmádija.

To poletje se v Balatonalmádiju začenja povsem nov dogodek, ki obljublja izjemno koncertno izkušnjo z vznemirljivo zasedbo nastopajočih vsak teden od 20. junija do 20. avgusta. Edinstveno prizorišče na prostem lahko samozavestno nosi naziv najbolj romantičnega koncertnega prizorišča v državi, še posebej, ko se sveti v večerni svetlobi in je okrašeno z venci luči.

Vse to dopolnjuje areni podobna krožna oblika, zgrajena iz zlatih slamnatih bal, ki obdaja majhen oder in ravno pravšnje število vrst stolov, da se ohrani intimno vzdušje koncerta. To je poseben prostor, kjer lahko pričakujete raznoliko zasedbo, in to ne velja le za glasbene zvrsti.

Brez trditve, da je seznam popoln, med priljubljenimi osebnostmi madžarske glasbene scene bo na oder stopil Viktor Király, ki potuje v pop glasbi, Kalmus Felicián bo v Balatonalmádi prišel s svojim neponovljivim večerom violončela, Boggie bo navdušil s svojim akustičnim koncertom, Sam Redbreast Wilson bo predstavil romantiko ameriškega podeželja, mentalist Danny Blue pa bo občinstvo očaral tudi onkraj glasbene izkušnje.

Lokacija blizu narave

Arena, zgrajena iz slamnatih bal, ki služi tudi kot prizorišče za kakovostne koncerte v živo, predstave in kinodvorane na prostem, je bila zgrajena na pobočjih za ulico Szabolcs na robu Balatonalmádija. Tako se lahko tisti, ki sedijo v avditoriju, sprostijo na mestu, ki je daleč od mestnega hrupa, a hkrati lahko dostopno, pa naj gre za koncert ali nepozabno doživetje vrtnega kina.

Izjemna akustika, edinstven čar kombinacije lokacije in glasbene izkušnje ter bližina narave – h kateri prispevata vonj po slami in zvezdnato nebo – zagotavljajo, da bo serija dogodkov med programi, ki jih ne smete zamuditi ob Blatnem jezeru. Ker lahko zaradi velikosti prostora sprejmejo le manjše občinstvo, se splača vstopnice kupiti čim prej, če ne želite zamuditi svojega najljubšega koncerta ali filma.