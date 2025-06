Novo ob Blatnem jezeru: 9 krajev, ki jih je vredno obiskati to poletje

Regija Blatnega jezera je od lanskega poletja obogatena tudi z italijansko restavracijo, vrtom za žar in centrom za poglobljena doživetja. Odkrijte jih!

Lokal ob jezeru, Fonyód

Zapuščino Lokala 47, ki je bil lani zaprt, nadaljuje Lokal ob jezeru, ki je bil maja odprt v Fonyódu. Sodelovanje z lokalnimi pridelovalci in koncept majhnih krožnikov se nista spremenila, čez dan pa bo na voljo tudi nova ponudba prigrizkov, s kroketi iz soma in langoši.

8640 Fonyód, Thököly utca 98.

Restavracija Ypsilon, Alsóörs

Najnovejša kantina v Alsóörsu nosi ime Jenőja Rácza, ki tokrat osvaja obale Blatnega jezera z domačimi jedmi. Le streljaj od vode, v marini Y, lahko v sproščenem okolju uživamo v odlično pripravljenih klasičnih madžarskih jedeh, kot je golaž.

8226 Alsóörs, Szerdahelyi utca

CODE – Digitalni center doživetij, Veszprém

Novi center doživetij v Veszprému na edinstven način združuje umetnost, znanost in tehnologijo. S 360° projekcijami, poglobljenimi doživetji in avdiovizualnimi predstavami je vsak član družine vabljen na navdihujočo in zabavno pustolovščino.

8200 Veszprém, Dózsa György utca 2.

Omnis Pizzabar, Fonyód

Najnovejša restavracija v mediteranskem slogu na južni obali, Omnis Pizzabar, odprta ob pomolu Fonyód, vabi s sončno teraso. Poleg odličnih pic, testenin in koktajlov dnevna ponudba kuharja zagotavlja, da bo vsak gost odšel zadovoljen.

8640 Fonyód, Vigadó tér 10-11.

Piazza di Piccola Napoli, Keszthely

Zasluženo priljubljena Piccola Napoli pričakuje svoje stare in nove goste z novim vinskim barom in pristnim južnoitalijanskim vzdušjem na peš ulici v Keszthelyju. Na prostorni, senčni terasi lahko poskusite odlična vina Italije in Blatnega jezera, ki jih spremljajo odlične italijanske jedi.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 27.

Békássy Présház, Badacsonytomaj

Degustacijska soba vinarne Békássy, ki je bila odprta to pomlad na vrhu opornika Badacsony, svojim gostom ponuja stalen odpiralni čas in vodene degustacije vin ob petkih in sobotah. Présház ponuja neprimerljivo panoramo pokrajine Blatnega jezera.

8261 Badacsony, Ibos Ferenc utca 83.

CAFAT, Aszófő

Po plažah Buda in Balatonakali vonj po pujsnih in žaru napolni območje okoli najnovejšega vrta v Aszófőu, zahvaljujoč CAFAT-u, kjer vas poleg sočnega, mehkega mesa čaka dobro vzdušje in prava gastronomska izkušnja. Dimljene jedi lahko poplaknete z kraft pivi iz pivovarne Helka in vini iz vinarne Skrabski.

8241 Aszófő, Kües utca 1.

Kino Fonyód

V deževnem vremenu ni boljšega programa kot ogled najnovejših premiernih filmov v kinu. Ponudba kina na južni obali Blatnega jezera se je razširila z novim članom: od tega poletja bo tudi Fonyód ljubitelje filma sprejel z odprtimi rokami in sodobnim kinom s 110 sedeži.

8640 Fonyód, Vitorlás utca 37.

Trattoria il Lago, Balatonfüred

Italijanska restavracija, odprta vse leto, doda novo dimenzijo gastronomski paleti Balatonfüreda, kjer se lahko prepustimo svoji strasti do južnih okusov v neposredni bližini Blatnega jezera. Testenine, pice in seveda odlična vina prikličejo italijanski vsakdan na obali Blatnega jezera.

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 4.