13 zabavnih novih knjig za poletje 2025, ki jih ne boste mogli odložiti

Bliža se čas za zaslužene počitnice in sončenje na plaži z odlično knjigo je nujno. Predstavljamo vam nekaj novih knjig, ki jih je vredno spakirati v kovček!

Péter Lichter: Detektiv, ki je sanjal o lignjih

Péter Lichter živi ne preveč akcijsko življenje univerzitetnega predavatelja, ko nekega dne njegov prijatelj filmski ustvarjalec Roger izmisli skrivnostno zgodbo, ki ga bo prepričala, naj razišče pogrešano igralko. »Hanna se je pripravljala na svojo premiero v interaktivni gledališki predstavi, ko jo ugrabijo. Zavita detektivska zgodba je predstavljena v razkošnem grajskem hotelu v Svaabhegyju bogati mestni eliti, ki skupaj z igralci preiskuje hotel, ki skriva vrsto skrivnosti.« Amaterska detektiva se znajdeta v zapletenem kriminalnem primeru, v katerem so govoreči lignji najmanjša od nenavadnosti.

Kawashiro Saki: Najljubši recept mojega bivšega

Po bolečem razhodu Momoko nekoliko nejevoljno vstopi v majhno kavarno, kjer svojo srce parajočo zgodbo deli z vodjo trgovine in gostom, ki se slučajno znajde tam. Med pripovedovanjem svoje zgodbe jo nenadoma navdihne ideja in gre v kuhinjo, da bi skuhala najljubšo jed svojega bivšega, ki jo skupaj pojesta. V odmaknjeni tokijski kavarni se rodi nenavadna tradicija: vsak petek zvečer odpre svoja vrata tistim, ki se želijo posloviti od stare ljubezni, ljubljene osebe, s pomočjo zgodbe in jedi, ki jo spremlja.

Nguyễn Phan Quế Mai: Pesem gora

Epska in lirično lepa Pesem gora pripoveduje zgodbo družine Tran, ki zajema več generacij, in je postavljena v ozadje vietnamske vojne. Tran Dieu Lan se je rodil leta 1920 med zemljiško reformo. Z otrokom sta bila prisiljena zapustiti družinsko kmetijo, ko je na severu prišla na oblast komunistična vlada. Leta pozneje v Hanoju njegova mlada vnukinja Huong odraste, ko se njeni starši in strici odpravijo na pot Ho Ši Mina, da bi se borili v konfliktu, ki je raztrgal ne le njihovo ljubljeno državo, temveč tudi njihovo družino.

Alexandre Dumas ml.: Gospa s kamelijami

La Dame aux Camélias (Gospa s kamelijami) je roman Alexandra Dumasa ml. iz leta 1848, ki pripoveduje tragično ljubezensko zgodbo z liki iz pariške družbe 19. stoletja. Delo se osredotoča na Marguerite Gautier, mlado in lepo kurtizano, ki se zaljubi v čistosrčnega Armanda Duvala. Čeprav Marguerite resnično ljubi Armanda, ju družbena pričakovanja sčasoma ločijo. Roman črpa iz Dumasovih lastnih izkušenj in temelji na usodi resnične osebe, Marie Duplessis. Navdihnjen z…

Penelope Slocombe: Sončna hiša

Leta 1997 je Annin osemnajstletni sin Torran odšel iz hotela v Manaliju, zloglasnem himalajskem mestu, in izginil brez sledu. Anne že sedem let ne odneha iskanja, sledi vsaki sledi, muči jo krivda zaradi neuspeha kot matere. Ko jo obišče njena ne preveč sočutna nečakinja Esther z novimi informacijami, je Anne prepričana, da se bo njena vztrajnost končno obrestovala. Odpravita se v bujne in nepredvidljive gore Himalaje, da bi poiskala izolirano skupnost Sončne hiše in našla odgovore.

Miklós Vámos: Newyorško-budimpeštanska podzemna železnica

»Svojih let v ZDA se spominjam, kot da bi jih sanjala. Na srečo je ta roman, morda moja najbolj humoristična knjiga, tukaj kot dokaz. Padla sem v svet čudes in demokracije, v svet socializma z nizkimi dohodki. Prizadelo me je kot konjska brca. Tako kot mojega glavnega junaka, igralca Gyulo Martona. Bil sem, sem in bom pisatelj, dokler bom lahko.« (Miklós Vámos) Metro New York-Budimpešta je dvajseta knjiga Miklósa Vámosa, ki jo je izdala založba Athenaeum Publishing.

Miep Gies, Alison Leslie Gold: Skrivališče Ane Frank

Svoje ime dolgujemo Miep Gies, ki je zaslužna za to, da svetovno znani dnevnik Ane Frank ni bil izgubljen po deportaciji družine avgusta 1945. Miep je bila zaposlena in prijateljica Anninega očeta. Miep je tvegala svoje življenje, da bi družini in njihovim prijateljem, ki so se skrivali pri njih, pomagala živeti v skrivnem delu pisarne podjetja več kot dve leti. Miep je te fascinantne spomine napisala več kot štirideset let po dogodkih, kar je kot branje različice Aninega dnevnika za odrasle.

Camilla Läckberg in Henrik Fexeus: Lutka

Stockholm gori od božiča, toda švedski minister za pravosodje ni praznično razpoložen. Prejel je nenavadno sporočilo, da mu je ostalo le še štirinajst dni življenja. Neustavljiv zadnji del zgodbe o nenavadnem detektivskem duetu, Mini in Vincentu, bralca popelje v podzemne tunele vrveža mesta, medtem ko ura neustavljivo tiktaka in zločini temeljito pretresajo življenja tako najnižjih kot najvišjih slojev družbe.

Lesley Downer: Najkrajša zgodovina Japonske

Japonska se kot ogrlica razteza vzdolž obale azijske celine, morje je stoletja služilo kot naravna ovira, ki je otoški narod ščitila pred napadalci, in je omogočilo, da se je lokalna kultura razvijala v zelo edinstvene smeri. Kasneje je država v kratkem času poskušala absorbirati zahodno kulturo. Zen, haiku, borilne veščine, suši, anime, manga, film, videoigre. Japonska kultura bogati Zahod s številnimi dosežki, a njen odnos z zunanjim svetom je ostal protisloven.

Barbara Bauer: Življenje v dvoje

Helga svoje življenje posveti enemu samemu cilju, a nekega dne se vse spremeni. Vse, kar je do takrat pomenilo srečo, postane boj. Čuti, da ni sama. Veronika pri devetih letih izgubi ljubljenega očeta, ki jo na smrtni postelji veže na otroško dušo, da bi odpotovala v Pariz. Štirideset let pozneje obišče Pariz, kjer spozna Dávida, Madžara, ki se pojavi od nikoder. Nekoga, ki je dovolj občutljiv, izkušen in zaljubljen, da jo hitro prepozna. In ki se izkaže, da pozna tudi Helgo.

James Patterson, Michael Crichton: Izbruh

Vulkan Mauna Loa na Havajih bo kmalu izbruhnil in po predhodnih izračunih se bo lava usmerila proti vojaški bazi. Takoj po uradni objavi pokličejo vodjo havajskega vulkanskega observatorija, Johna MacGregorja, k generalnemu bolnišničarju, ki poskuša znanstvenika opozoriti na strašno napako vojske. MacGregorjeva se morata boriti s časom, če želita preprečiti še večjo katastrofo.

Zoltán D. Zajácz: Moskva, Blatno jezero

Majorko Irino Kulikovo pokličejo na madžarsko veleposlaništvo v Moskvi zaradi njenega najnovejšega primera. Izginil je zaposleni v madžarski trgovinski misiji. Fodor Bálint je sin vplivnih staršev, zato moskovska policija stori vse, kar je v njeni moči, da bi ga čim prej izsledila, a ko moškega najdejo mrtvega, so prisiljeni prositi za pomoč madžarske kolege. Medtem v Tihanyju izgine tudi znana balerina iz Bolšoja v Moskvi. Je sovpadanje obeh primerov le naključje?

Dr. Katalin Csigó: Med ruševinami

V 17. stoletju je osamljena natakarica Magdalena zaradi svojih nenavadnih navad in prepričanj prisiljena pričati o svojem življenju na čarovniškem procesu. Znani pisatelj našega časa, ki je izgubil svojo ljubezen Adriána, poskuša dokončati svoj novi roman, a žalost in travma nenehno motita njegove misli. Mlada anesteziologinja Aliza trenutno poskuša pomagati pacientom v budimpeštanski bolnišnici, a pogosto niha na meji med življenjem in smrtjo. Usode treh likov se v romanu Med ruševinami prepletajo v vznemirljivo spiralo.