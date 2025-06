Odprtje obiskovalnega centra Balaton Wines – nova doba v vinskem turizmu Balatona

Poleti 2025 je madžarski vinski turizem dosegel nov mejnik: v Balatonszőlősu je bil slovesno odprt obiskovalni center Balaton Wines, prvi obiskovalni center v državi, ki na enem mestu predstavlja celotno ponudbo vinske regije Balaton.

Obiskovalni center sta ustanovila ustanovitelja Casa Christa – Miklós Forrai in Kriszta Forrai Kovács – ki sta si projekt zamislila na podlagi desetletij turističnih in gastronomskih izkušenj, mednarodnih povezav in uspeha svojih treh restavracij z Michelinovo oceno Bib Gourmand v Balatonszőlősu. Cilj je, da bi bila široka paleta vin Balatona na voljo vse leto, s čimer bi se okrepila gastronomska in turistična privlačnost regije.

Obiskovalni center Balaton Wines je nastal v sodelovanju več kot 70 vinarjev ob Blatnem jezeru in ponuja manjkajoče funkcije, kot so vodene degustacije vin, usposabljanje someljejev, strokovne delavnice, možnosti nakupa vina ter sodelovanje lokalnih gastronomskih akterjev in originalnih proizvajalcev. Prizorišče je odprto vse leto in ponuja programe v več jezikih, s čimer je vinska kultura Blatnega jezera dostopna tujim obiskovalcem.

Márton Nagy, minister za nacionalno gospodarstvo, je pojasnil, da turizem odlično deluje, dosega rekord za rekordom, njegov prispevek k nacionalnemu gospodarstvu pa že presega 13 odstotkov. Regija Blatno jezero ima pri tem izjemno vlogo, obiskovalni center pa to privlačnost še dodatno povečuje. Obiskovalni center Balaton Wines je več kot le nova turistična atrakcija – gre za pomembno, inovativno pobudo na regionalni in nacionalni ravni, ki združuje kakovosten vinski turizem, gastronomijo in gostoljubnost, ki temelji na doživetjih. Cilj vlade je jasen: sektor, ki zagotavlja preživetje 400.000 družinam, je treba še okrepiti in razviti, sezono ob Blatnem jezeru pa je treba vse bolj širiti. Danes ne predajamo le stavbe, ampak gradimo prihodnost, je dejal.

Pál Rókusfalvy, vladni komisar, odgovoren za nacionalno trženje vina, je dejal, da bo vinska regija Balaton igrala pomembno vlogo v nacionalni strategiji trženja vina na več točkah. Naj gre za edinstvena vina iz vulkanskih tal, italijanski rizling, ki je še posebej priljubljen na mednarodnih trgih, ali letošnji izvor kampanje Poletje mehurčkov, namenjene mlajši generaciji – Balaton je z vinskega vidika absolutno neizogiben dejavnik, modna beseda tako na domačem kot na tujem trgu. »Za nas, pa tudi zame osebno, so zelo pomembne takšne lokalne pobude, ki z združevanjem gastronomije in turizma podpirajo in promovirajo vinarstvo v regiji tako za primarne kot sekundarne vinske turiste,« je dodal Pál Rókusfalvy.

Péter Princzinger, izvršni direktor VisitBalaton365, je poudaril, da večina ljudi, ko gre za razvoj turizma, pomisli na velike nepremičninske projekte in gradbene naložbe. Enako pomembni pa so projekti razvoja atrakcij, katerih cilj je povezati obstoječe zmogljivosti in vire, v tem primeru znanje in izdelke vinarjev, ponudnikov gastronomskih storitev in primarnih proizvajalcev, ter s tem ustvariti nove, vznemirljive ponudbe. Eden takšnih projektov razvoja atrakcij je Center za obiskovalce Balaton Wines, za katerega verjame, da bo vodilna atrakcija, »vidna« s stotin kilometrov v turistični destinaciji Balaton, in bo kot turistični magnet privabljal goste, tako domače kot tuje.

»Center za obiskovalce Balaton Wines ni le turistična atrakcija, temveč tudi integriran strokovni in kulturni center, ki vinarjem iz Balatona daje priložnost za nastop, prodajo in gradnjo mednarodnih odnosov,« je dejal Miklós Forrai, eden od ustanoviteljev centra za obiskovalce.

Pobuda je sestavni del 365-dnevnega koncepta Balaton, katerega cilj je povečati število obiskovalcev regije skozi vse leto. Center deluje tudi kot referenčna točka, pri čemer upošteva strateške cilje VisitBalaton365, kar kaže na dobro prakso za druge destinacije. Cilj je skupen: izkoristiti rezerve regije Balaton – pa naj bodo to časovne, prostorske, ustvarjalne ali komunikacijske priložnosti – in predstaviti vino kot integrirano vrednost destinacije.

Vinski sektor Balatona je doslej deloval v veliki meri geografsko razdrobljeno in podvrženo sezonskim spremembam. Center za obiskovalce Balaton Wines naj bi to rešil z ustvarjanjem skupnega prostora, ki ne služi le vinom, temveč tudi dolgoročnemu razvoju blagovne znamke Balaton.