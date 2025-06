Počitnice so se začele: 7 smiselnih programov za poletje 2025 – ne samo za otroke

Ponujamo vam programe, ki bodo poskrbeli za prijetnejše poletne počitniške dni 2025, kjer najmlajše in najstarejše člane družine čaka brezmejna sprostitev.

Palača čudes

Težko bi priporočili bolj popolno prizorišče za družinske programe za vroče poletne dni kot Palačo čudes, ki ponuja nešteto doživetij. V šestih tematskih igralnih površinah znanstvenega centra doživetij obiskovalce čaka več kot 100 interaktivnih naprav v klimatiziranem okolju, ki lajša vročino. Center doživetij ponuja nepozabna doživetja že od 3. leta starosti dalje, prav tako pa ponuja tudi najstnikom in odraslim prav tako vznemirljivo sprostitev. Skupna doživetja so nepozabna z znanstvenimi predstavami štirikrat na dan in s celodnevnimi poskusi v laboratoriju Gedeon Richter.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Landventure

Napolnite svoje poletje z doživetji z urbanimi detektivskimi igrami Landventure, ki ponujajo vznemirljive misije za družine in prijatelje, domačine in turiste. Ne glede na to, ali v sobi pobega na prostem rešujete skrivnosti skupaj in spoznavate Budimpešto z nove perspektive, ali pa na podeželju, na ikoničnih lokacijah Pécs, Balatonfüred, Szeged, Szentendre in Esztergom. Misije lahko igrate brez predhodne najave, potrebujete le pametni telefon. Z vnosom kode FUNZINE15 lahko raziščete tudi s 15-odstotnim popustom do 20. avgusta.

Izziv

Izziv je eden redkih programov za prosti čas v Budimpešti, ki ponuja izkušnjo tako za mlade kot stare in je prav tako popoln poleti kot pozimi. Bistvo Izziva je igrivo gibanje: na voljo sta dve progi, tlakovani z barvitimi ploščicami, občutljivimi na dotik, na katerih morajo ekipe skupaj pravočasno zbirati točke, da napredujejo. Krog traja povprečno 25 izjemno intenzivnih minut, zato je kljub temu, da klimatska naprava ohranja prijetno temperaturo, zagotovljeno dobro potenje. Poleg tega – a naj bo to presenečenje – lahko v kopalnici občudujete najbolj žurersko stranišče v mestu.

1085 Budimpešta, Mária utca 16.

SPLASH! Vodni cirkus

Posebno doživetje za lajšanje poletne vročine boste doživeli, če se boste med poletnimi počitnicami odpravili v Veliki cirkus prestolnice. Stavba cirkusa, ki je dobila novo podobo znotraj in zunaj, je skoraj neprepoznavna: areno sta nadomestila bazen in fontana, na trgu pred cirkusom pa so ležalniki in senčniki, navdušeno občinstvo pa čaka celo koktajl bar. Prenova zunanjosti in notranjosti je seveda šele začetek; predstava SPLASH! v čudežnem kompleksu vas vabi tudi na potovanje nazaj v čas, kjer lahko mladi in stari družine doživijo življenjsko potrjujoče, plesno in fascinantno vzdušje dvajsetih let prejšnjega stoletja.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 12/a

Budimpeštanski vrt

Če iščete rekreacijo na prostem in skupne programe, kjer lahko vsak član družine doživi odlična doživetja, potem je Budimpeštanski vrt pravi kraj za vas! Budapest Garden je kraj, kjer ljubitelje aktivne rekreacije čakajo nogometno igrišče z umetno travo, badminton, namizni tenis in trampolin park, če pa si želite privoščiti skupno večerjo ali žar z družino, vam ni treba iskati nikjer drugje. Na lokaciji, ki velja tudi za družinam prijazen zabaviščni kompleks, lahko izbirate med tabori in različnimi otroškimi programi, zvečer pa brezplačen zunanji kino ponuja nepozabna doživetja.

1036 Budimpešta, Árpád fejedelem útja 125.

Brezplačni otroški programi v Mestnem parku

To poletje bodo družine z majhnimi otroki v prenovljenem Mestnem parku našle še več pisanih in barvitih brezplačnih programov. V bogati programski ponudbi, ki nagovarja vse člane družine, bodo obiskovalci poleg brezplačnih dogodkov našli tudi nova doživetja. Po lanskem velikem uspehu se vračata šola KRESZ, ki podpira varen promet, in programi na prostem Madžarske glasbene hiše, zahvaljujoč Otroškemu gledališču pa tudi gledališka pravljična doživetja niso izpuščena. Kot novost Kajla vabi družine na posebno pustolovsko turo s pomočjo nove publikacije Skrivnostne dogodivščine v mestnem parku.

1146 Budimpešta, Sprehajališče Kós Károly

Športni in pustolovski tabori v Miamorju

Poletni tabori priljubljenega gastronomskega in prostočasnega dvorišča romskega dela so namenjeni posebej osnovnošolcem, kjer bodo v središču pozornosti gibanje, smeh in skupnostne izkušnje. Pustolovski tabor ponuja velikanski poligon z ovirami, mini golf, kolesarjenje, številne ekipne igre, tri obroke na dan in čas na plaži za otroke, ki so odprti za aktivno rekreacijo. Za tiste, ki se poleg vsakodnevnega čofotanja in drugih dejavnosti ter izzivov ne ustrašijo dveh igrivih treningov na dan pod vodstvom izkušenih trenerjev – prijavite pa se lahko po ceni za zgodnje prijave do 22. junija.

1031 Budimpešta, romski del 47.