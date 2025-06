Več kot 10 brezplačnih koncertnih serij na prostem v Budimpešti, ki vam bodo zagotovo polepšali poletne večere

Zahvaljujoč lepemu vremenu in neverjetnim izvajalcem to poletje ne bomo ostali brez nepozabnih koncertov, ki jih lahko poslušate na različnih lokacijah v mestu pod odprtim nebom.

Festival Hétszer7

V soboto, 21. junija, vas čaka izjemno doživetje, saj bo Hiperkarma od 20. ure dalje na trgu Klauzál v Erzsébetvárosu priredila brezplačen koncert. Skupina, ki letos praznuje 25 let, bo na zadnji dan festivala Hétszer7 prispela kot ena od postankov na svoji turneji, da bi ustvarila živahen večer v središču mesta. Na voljo bo vse: hiti, rap, balade, stare pesmi, nove pesmi, zanimivosti in presenečenja – pred legendarno skupino pa bomo od 18. ure dalje lahko uživali v akustičnem avtorskem večeru Árona Bodorja, pevca skupine Esti Kornél.

Koncerti TÉR-Zene

Serija dogodkov Tér-Zene ponuja raznoliko glasbeno ponudbo s svojimi brezplačnimi koncerti na prostem skozi vse poletje: v program so vključene tudi madžarska ljudska glasba, japonske bobnarske predstave, latinske melodije in klasični zimzeleni hiti. Naslednja postaja v koncertni seriji je 21. junij 2025, ko bosta operna pevka Katalin Pitti in tenorist János Berkes na koncertu, ki se začne ob 20.30, občinstvo očarala z nepozabnimi opernimi in operetnimi arijami. Umetniško vzdušje večera bo dopolnilo igranje klavirja Valérja Hegedűsa.

Poletni večerni koncerti v parku Szent István

To poletje bo Újlipótváros zaživel z brezplačnimi koncerti! V okviru poletnih večernih koncertov v parku Szent István so ljubitelji glasbe vabljeni v zeleno srce mestne četrti, kjer bodo od 19. ure dalje zazvenele najrazličnejše melodije. Poleg tega so obiskovalci dobrodošli tudi na pešpoti Ernő Hollán, kjer bo jazz glasba napolnila prijetne poletne večere z življenjem. Letos lahko med drugim uživamo v večeru z naslovom »Postal bom drevo, če …« Kata Bach in Józsefa Wunderlicha, skupni produkciji Eszter Csákányi in Steva Hajdúja ter koncertu na prostem Komornega orkestra Liszt Ferenc.

Serija brezplačnih koncertov ulične glasbe

Ljubitelje glasbe ponovno čakajo brezplačni koncerti ulične glasbe na ulici Dob, pri spomeniku Carlu Lutzu, vsak četrtek do konca junija. Koncerti potekajo že četrto leto zapored v organizaciji gledališča in kavarne Spinoza ter v sodelovanju z občino Erzsébetváros in Mazsihiszom. 19. junija bomo lahko prisluhnili nastopu skupine Sabbathsong Klezmer Band, 26. junija pa koncertu treh jidiš mam.

Poletje v Óbudi

Med 20. junijem in 14. septembrom Óbuda vse čaka z raznolikim brezplačnim programom: med drugim bodo filmske projekcije, otroški programi in seveda odlični koncerti obarvali poletne večere v III. okrožju. Poleti bomo lahko med drugim prisluhnili uspešnicam Zoltána Bereczkega, koncertu v živo Attile Kökényja in Viktorja Rakonczaija ter melodijam orkestra Danubia.

Glasbeni programi 6szójon na Hunyadijevem trgu

V organizaciji Eötvös10 bo senčni, z drevesi obdan Hunyadijev trg ponovno napolnjen z glasbo, kjer bodo lahko mladi in stari uživali v poletnih melodijah. Neverjetno pisana paleta vključuje skupine Maszkura in Tücsökraj, koncert harfe in flavte Kláre Bábel in Dávida Kanyója, udeležili pa se bodo lahko celo retro zabave v sodelovanju z skupino Night Express.

Pontoon

To poletje se je PONTOON ponovno odprl na svoji stari lokaciji ob vznožju Verižnega mostu na peštanski strani, na veliko veselje prebivalcev prestolnice. To sezono obiskovalce na bregu Donave čakajo brezplačni glasbeni večeri, kjer se lahko poleti sprostijo na različnih tematskih koncertnih serijah. Priljubljeni CigányKeddv, Live Jam, se vrača, a ne bo manjkalo niti glasbe ob obali in koncertov elektronske glasbe.

Vibe Changers

Najpogumnejša glasbena družabna igra v državi, Vibe Changers, je začela svojo četrto sezono na odprtem odru Madžarske hiše glasbe, kjer lahko uživate v poletnih večerih z odličnimi programi. Edinstven podvig je mešanica klubske večerne serije in iskanja talentov, ki sta ga leta 2022 z velikim uspehom uresničili dve najbolj znani budimpeštanski improvizacijski skupini, Random Trip in Seven Seconds In The Future.

Koncertna serija Bacsó Béla

To bo tretje poletje, ko bo potekala koncertna serija, ki je našla svoj dom na prijetni ulici Bacsó Béla, in letos bo spet z odprtimi rokami sprejela tiste, ki so žejni glasbe. To poletje bomo lahko tri tedne vsak torek zvečer na terasi kavarne Csiga srečali odlične, mlade in vzhajajoče glasbenike, naslednji izmed nenehno rastočih izvajalcev pa bo Flanger Kids 24. junija.

Glasbeni večeri na Ferenčevem trgu

Od 3. julija do 7. avgusta ljubitelje glasbe v osrčju 9. okrožja, na zelenem in prijetnem Ferenčevem trgu, vsak četrtek zvečer čakajo brezplačni koncerti. Predstave, ki se začnejo ob 18. uri, organizira Kulturni center Ferencváros, pri sestavljanju programa pa so pozornost namenili predstavitvi čim širšega repertoarja za širšo javnost. Poleti bo potekal večer Attile Józsefa, a tudi ljubitelji alternativne glasbe, jazza in bluesa ne bodo ostali brez programa.

Poletni koncerti v Hegyidéju

Hegyvidéki Kulturális Szalon bo tudi letos organiziral priljubljeno serijo Poletnih koncertov, v okviru katerih več koncertov na prostem vabi obiskovalce v srce 12. okrožja. Prizorišče koncertov bo prijeten vrt Hegyvidéki Kulturális Szalon, koncerti pa bodo potekali ob sobotah zvečer. Zahvaljujoč raznoliki zasedbi bomo lahko med drugim uživali v koncertu Brigitte Zámbó in Zsolta Szaszáka, nastopih skupine Jazam Band in Romano Drom Trió.

Akustični koncerti v Budimpeštanskem vrtu

Večeri ob koncu tedna v Budimpeštanskem vrtu so zdaj še bolj posebni, saj vsak teden od 18.00 do 20.00 prostor, ki že ima številne poletne programe, pričakuje tiste, ki pridejo sem, z živo glasbo. Akustične koncerte lahko uživate ob sončnem zahodu, s pijačo v roki, s prijatelji pod odprtim nebom.