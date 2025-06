Tukaj so najboljši programi tega tedna na obali Blatnega jezera – 16.–22. junij 2025.

Teden za tednom vas na obali Blatnega jezera junija 2025 čaka množica programov. Koncerti, zabave, ogledi, družinski programi – za vas smo izbrali nekaj teh.

Po stopinjah pesnikov in pisateljev v Hévízu (17. junij 2025)

Med ogledom mesta lahko sledite stopinjam pesnikov in pisateljev, ki so prišli v Hévíz na sprostitev, zdravljenje in ustvarjanje. Znaki in kipi oživijo in vam povedo čudovite besede in pesmi izpod peres znanih pisateljev.

Art Udvar – glasba, besedilo in vino. // Gyenesdiás (18. junij 2025)

Ob sredah zvečer v juniju in juliju se umetnost sreča na prijetnem, mirnem dvorišču. Na notranjem dvorišču, ki ga mejita skupnostna dvorana Gyenesdiás in Pastirska hiša, ljubitelje umetnosti čakajo brezplačne predstave in vrhunsko vino. 18. junija vas čaka interaktivna stand-up komedija s Szépom Bencéjem, ki ji bo sledil koncert dua Sahlo Folina.

Festival madžarskega filma // več lokacij (18.–21. junij 2025)

Med 18. in 21. junijem bomo lahko praznovali madžarski film na raznolikem MOZ.GO, madžarskem filmskem festivalu. V notranjih in zunanjih kinodvoranah v Veszprému, Balatonfüredu in Balatonalmádiju si bomo lahko ogledali najnovejše madžarske filmske premiere, mednarodno nagrajena dela in prenovljene klasike. Po projekcijah se bomo lahko srečali z našimi domačimi zvezdniki na srečanjih z občinstvom, zainteresirane pa čakajo tudi otroški programi, razstave, koncerti in gastronomski programi.

Praznovanje Csopaki Kódex in veselo pečenje na žaru z Matyijem Huszárjem (19. junij 2025)

Ta dan bo posvečen skupnosti Csopaki Kódex, vinskim vinogradom in sodelovanju proizvajalcev na posestvu ST. DONAT. Popoldne vas čaka sprehodna degustacija s proizvajalci Kódexa. Pozno popoldne se bo odprl tudi vinski bar. Vina Kódex bodo spremljala glasba v živo in žar. Gostujoči kuhar je Matyi Huszár, ki ga morda poznate med drugim iz Vasüzleta v Balatonfüredu.

Otvoritveni vikend v Gyárkertu // Veszprém (20.–21. junij 2025)

Sezona se začne 20. junija v Gyárkertu: prvi dan bo koncert Halott Pénz, drugi dan pa koncert Majke.

Koncerti iz slamnatih bal v Balatonalmádiju (20. in 22. junij 2025)

To poletje bo v Balatonalmádiju na sporedu povsem nov dogodek, ki obljublja izjemno koncertno izkušnjo z vznemirljivo zasedbo nastopajočih od 20. junija do 20. avgusta. Edinstveno prizorišče na prostem lahko samozavestno nosi naziv najbolj romantičnega koncertnega prizorišča v državi, še posebej, ko se sveti v večerni svetlobi in je okrašeno z venci luči. Vse to zaokrožuje areni podobna krožna oblika, zgrajena iz zlatih slamnatih bal, ki obdaja majhen oder in ravno pravšnje število vrst stolov, da se ohrani intimno vzdušje koncerta. V tretjem tednu junija lahko kupite vstopnice za večer Dua Vocellino // Rohmann Ditta & Szirtes Edina Mókus, pa tudi za produkcijo Viktorja Királyja in Dannyja Bluea.

Romantični koncerti iz slamnatih bal vas vabijo na pobočja severne obale Blatnega jezera

Balatonalmádi čaka tiste, ki se želijo sprostiti, s čarobnimi koncerti, odličnimi izvajalci in koncertnim prizoriščem iz slamnatih bal.

Naberite si svojo sivko // Dörgicsé (20.–22. junij 2025)

Osupljivo morje vijoličnih cvetov vas od junija čaka v Dörgicséju v čudoviti majhni vasici Blatnega višavja.

10. Salföldi Dalföld (20.–22. junij 2025)

Salföldi Dalföld že desetič vabi vse, da si napolnijo baterije s koncerti, razstavami in drugimi kulturnimi programi, stran od hrupa balatonskega poletja. Obletnica je namenjena pogledu nazaj in naprej: nastopili bodo predvsem umetniki, ki so se v preteklem desetletju vračali k nam. Koncerte bodo priredili Márta Sebestyén in Judit Andrejszki, Fanfara Complexa in Ephemere. Mihály Dresch bo tokrat obogatil duše obiskovalcev Káli-Medencéja z novo formacijo, Alternative Folk Quartet.

Živalske sobote v dvorcu Szántódpuszta (21. junij 2025)

Od 9. do 14. ure vas v dvorcu čakajo živalske dogodivščine in podrobna predstavitev živali, ki živijo v Szántódpuszti, s pomočjo strokovnjaka.

Voden vinski ogled v Badacsonyju (21. junij 2025)

Med ogledom vas bo kmet ob degustaciji treh vrst vina v treh kleteh predstavil svojo zgodovino, degustirane sorte ter ponudil vinske rolke in prigrizke k vinu. Med izletom vam bo naš vodnik pripovedoval in seznanjal z zgodovino vinske regije, nastankom Badacsonyja, njegovimi posebnostmi, legendami in ljudmi, ki tukaj živijo.

Piknik v zalivu sonca in lune // Balatonfüred (21. junij 2025)

Posebno glasbeno potovanje, kjer vam bodo v neprimerljivem okolju, ki se prilagaja spremembam časa dneva, vonjav in luči, prinesli največjo glasbeno katarzo.

Degustacija in koncert vin Schunk-Sabar // Káptalantóti (21. junij 2025)

To soboto vam bodo v vinarni Sabar predstavili odlična vina kleti Schunk (poleg lastnih vin), ki vam jih bo v kozarce osebno natočil József Schunk, lastnik in vinar vinarne. Poleg tega pripravljajo večerni koncert, na katerem bodo nastopili Marcello & the Flaming Boppers.

Zabava Be Massive Horizon // Kőröshegyi Levendulás (21. junij 2025)

Eden najbolj pričakovanih dogodkov serije zabav Be Massive v Kőröshegyi Levendulás.

Krasna noč v Vonyarcvashegyju (21. junij 2025)

Na plaži Lido v Vonyarcvashegyju vas čakajo kres, žongliranje z ognjem in retro ulična zabava.

DJ v vinogradu // Homola Pincészet, Paloznak (21. junij 2025)

Sproščeno popoldne na vrhu hriba, kjer se glasba, vino in sonce ponovno srečajo. Zvonite s kozarci z vznemirljivimi jedmi, okušajte jedi, pripravljene nad ognjem, in se prepustite ritmom – vse do sončnega zahoda.

KőrösHEGYEN-DOLINA // Piknik z vinom in gastronomijo (21. junij 2025)

V Kőröshegyju, kjer se narava in lokalni okusi ponovno združijo, vas čakajo piknik, vino, kulinarične dogodivščine, vonj po sivki, glasba in dobro razpoloženje do zore.

Noč na gradu Pipo // Ozora (21. junij 2025)

Odkrijte nočno čarobnost gradu Ozora in se udeležite vznemirljivih programov. Tukaj vas čakajo srednjeveška kuharska šola, demonstracija začimb in zelišč, demonstracija čebelarstva, degustacija medovine in medovinega piva, izdelava sveč iz čebeljega voska in koncert kitarskega kvarteta.

Poletni ogled vulkana Hajagos (22. junij 2025)

Edini vulkan parazitskega kraterja v kotlini Tapolca vas bo popeljal nazaj v svet pred 4 milijoni let. Spoznajte zgodovino tega čudovitega vulkana!