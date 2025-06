Brezplačni koncerti bodo poleti 2025 popestrili večere na Kossuthovem trgu

Koncertna serija Tér-Zene bo tudi letos poletne večere napolnila s posebnimi glasbenimi doživetji, naslednja pa bo na Kossuthovem trgu 21. junija.

Serija dogodkov Tér-Zene s svojimi brezplačnimi koncerti na prostem skozi vse poletje ponuja raznoliko glasbeno ponudbo: v program bodo vključene tudi madžarska ljudska glasba, japonske bobnarske predstave, latinskoameriške melodije in klasični zimzeleni hiti.

Naslednja postaja v koncertni seriji je 21. junij 2025, ko bosta operna pevka Katalin Pitti in tenorist János Berkes na koncertu, ki se začne ob 20.30, občinstvo očarala z nepozabnimi opernimi in operetnimi arijami. Umetniško vzdušje večera bo dopolnil klavirski ritem Valérja Hegedűsa.

Dodatni programi cikla koncertov Tér-Zene:

3. julij 2025, 17.00–18.00 – Koncert orkestra Pénzügyőr

10. julij 2025, 17.00–18.00 – Gostujoči program Zenélő Budapest: CrossOver! Na odru, Dobolda – japonska bobnarska skupina Taiko in izjemni solisti madžarskega jazza

17. julij 2025, 17:00–18:00 – Kvartet Four Bones

24. julij 2025, 17:00–18:00 – Budimpeštanska filharmonična družba: Godalni kvartet – dela, povezana z madžarsko glasbo, in priljubljeni zimzeleni hiti

31. julij 2025, 17:00–18:00 – Gostovanje Zenélő Budapest: Latin soul – Izbor najlepših mehiških, argentinskih, španskih in italijanskih pesmi v izvedbi Manuela Betancourta Camina (bariton) in Sebastiana Ramireza Sandovala (klavir)

7. avgust 2025, 17:00–18:00 – Auth Csilla – priljubljene madžarske uspešnice s klavirsko spremljavo

14. avgust 2025, 17:00–18:00 – Budimpeštanska filharmonična družba: Trio viola-klarinet-klavirski trio – Biseri klasike in romantike

28. avgust 2025, 17.00–18.00 – Koncert orkestra Pénzügyör