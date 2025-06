7 sladoledarnic v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi in kjer se lahko poleti ohladite z briljantnimi kombinacijami okusov

S prihodom vročih dni ni boljšega programa kot preizkusiti novo sladoledarnico: pokažemo vam, kje lahko to storite!

Tereza

V vročih dneh priljubljena mehiška restavracija v središču mesta ne razočara. Aperol spritz, preoblikovan v sladoled, margarite z mangom in malinami čakajo tiste, ki si želijo alkoholnega sladoleda, maline in karamelizirani mandlji, narejeni iz lokalnega limetinega medu, čokolada, posuta s prekajeno soljo, pa čaka tiste, ki si želijo brezalkoholnega sladoleda.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.

Juhász Cuki

Če bi se radi udeležili kratkega potovanja skozi čas, se odpravite v Juhász Cuki, kjer vas čakajo okusi sladoleda iz Békéja, pripravljeni po njihovem lastnem receptu. Recepte za te nebeško hladne dobrote je leta 1960 ustvaril slaščičar József Juhász starejši, okusi, ki jih ponujajo, pa so še vedno zelo priljubljeni.

1092 Budimpešta, Ráday utca 15. | 2040 Budaörs, Templom tér 21.

Gelmondo

V vrvežu živahne ulice Lövőház vas čaka ta upravičeno priljubljena sladoledarna in kavarna, kjer so najbolj okusni sladoledi narejeni iz kakovostnih sestavin in po italijanskih receptih. Poleg tradicionalnih okusov lahko izbirate tudi med številnimi posebnimi kombinacijami okusov, tako da bo vsak našel svojega favorita.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 24.

Artigiana Gelati

Ob parku Városmajor ljubitelje sladoleda čakajo porcije v velikosti kepice in domiselne kombinacije okusov, zaradi katerih je Italija videti kot nič drugega. Artigiana Gelati, odprta leta 1990, se ponaša z italijanskim lastnikom, in med njihovo legendarno in široko izbiro sladoledov bo zagotovo vsakdo našel nekaj zase.

1122 Budimpešta, Csaba utca 8.

Mikrokosmos

Na srečo se nam niti med sprehodom po ulici Bartók Béla út ne bo treba odpovedati okusnim poletnim sladicam, saj nam božanski sladoledi, ki smo jih srečali v Fügeju, nudijo še eno osvežilno zatočišče v Mikrokosmosu. Tukaj se ne bojijo posebnih kombinacij, strankam pa ponujajo celo možnost brez sladkorja.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Azúr Fagyizó

V sladoledarni, ki jo najdemo na obeh lokacijah, lahko okusimo več kot 120 okusov, prikrajšani pa niso niti ljudje, občutljivi na hrano, saj lahko zahtevajo tudi cmoke brez laktoze, sladkorja, glutena in veganske cmoke. Sladoledi so narejeni iz najboljših možnih sestavin, po edinstvenem, neponovljivem receptu.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 33/B | 1133 Budimpešta, Kárpát utca 52.

Snežinke s piškoti

Lastnikov čudoviti beli pes Snežinka je navdihnil to ljubko majhno sladoledarno v 9. okrožju, kjer lahko poskusite najbolj priljubljeno poletno poslastico vrhunske kakovosti. Če ste že poskusili klasike, poskusite vznemirljivo novost: piškote, polnjene z lokalno pridelanim sladoledom!

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 54.