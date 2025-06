5 božanskih lángosov v Budimpešti – od gurmanskih različic do tradicionalnih pekarn

Preprosta, a odlična specialiteta madžarske kuhinje je lángos, ki ga lahko postrežemo v tisoč različnih različicah: tankem, debelem, hrustljavem ali drobljivem, samem ali z različnimi znanimi in posebnimi dodatki. Zbrali smo 5 super lángosov v Budimpešti za poletje 2025.

Retro Lángos Budimpešta

Nekoč kultni mali bife je v zadnjih letih precej zrasel – ni naključje, da ga mnogi imenujejo lángos številka ena v Budimpešti.

Zraven ulice Bajcsy-Zsilinszky ut se zdaj nahaja Retro Lángos na ulici Vécsey utca, poleg parlamenta. Poleg kakovostnih okusov ulične hrane dobimo tudi prijetno restavracijsko izkušnjo, saj se lahko udobno namestimo v prostornem prostoru, kjer natakar sprejme naša naročila.

Čeprav si je kraj sloves med domačini in turisti prislužil s klasičnimi kombinacijami okusov, je vredno poskusiti tudi posebne različice. Polnjeni lángos je nepozabno doživetje na ulici Vécsey – izbirate lahko med več okusi. In na veselje tistih, ki so občutljivi na gluten, tukaj v ločeni kuhinji pripravljajo lángos brez glutena.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 25. | 1054 Budimpešta, Vécsey utca 3. | Spletna stran

Budimpeštanski prigrizki

Spoštovanje tradicije in trendovski trendi se odlično ujemata v novo odprti grab‘n’go lángoso na ulici Dob, kjer lahko na jedilniku kot del stalnega dnevnega menija najdemo tudi odlično golažno juho.

Testo, pripravljeno po odličnem receptu, v ustih ne pušča oljnatega priokusa, vrhunske sestavine domačih proizvajalcev pa zagotavljajo kakovostno okusno izkušnjo.

Kuhinja restavracije Budapest Bites je še posebej divja – in okusna – v svojem eksperimentiranju, saj lahko na primer okusimo burgerje lángos z mesom in kozjim sirom, šunko serrano in rukolo, piščančji cezar ali pistacijevo-malinov lángos.

1074 Budimpešta, Dob utca 19. | Spletna stran

Najboljši gurmanski lángos

Morda najbolj gurmanski izdelek na seznamu je lokacija Jászai Mari tér, kjer hrustljavo testo prelijejo s specialitetami, ki jih ni mogoče okusiti nikjer drugje. Bretanja, na primer, ki ponuja različne teksture črnega česna, je neverjetno preprosta jed, a ponuja nepozabno izkušnjo.

V gurmanski restavraciji lángos, ki deluje kot družinsko podjetje, je vse pripravljeno ročno, sveže, večino lángosov pa je mogoče naročiti tudi v veganski različici.

1137 Budimpešta, Budai Nagy Antal utca 6. | Spletna stran

Flórián tér Krumplis Lángos

Če bi tiste, ki so dobro seznanjeni z budimpeštansko gastronomsko kulturo, prosili, naj glasujejo o tem, kje v prestolnici jesti okusne lángose, glede na najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, bi mnogi verjetno refleksno pokazali na podzemno restavracijo na Flórián tér na zemljevidu.

Kot že ime lokala pove, testo tukaj vsebuje krompir na manj običajen način, zato bo končni rezultat še bolj nasiten. Poleg klasične mojstrovine s sirom in kislo smetano je specialiteta lokala lángos, polnjen z zeljem.

1033 Budimpešta, Flórián tér 1., podzemlje | Facebook

JóKrisz Lángossütöde

Končno še manj znana okrepčevalnica: cene v tej pekarni, skriti v zadnjem delu tržnice na Rákóczi tér, vam sploh ne dajo vtisa, da ste v središču Budimpešte. Pravo tržno vzdušje: lahko stojite za dvignjenimi mizami in prigriznete, lahko pa se celo usedete na klopi na trgu.

Testenine sledijo klasičnemu receptu: hrustljave zunaj, puhaste znotraj in zagotovo vam bodo zdržale pol dneva, še posebej ker v tem družinsko vodenem lokalu ne varčujejo z dodatki.

Tržnica na Rákóczijevem trgu: 1084 Budimpešta, Víg utca 25.