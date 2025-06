Štiriletna izkušnja na severni obali Blatnega jezera, ki spominja na Toskano

Štiriletna izkušnja na severni obali Blatnega jezera čaka ljubitelje sprostitve, gastronomije in zdaj tudi vina.

Casa Christa, toskansko navdihnjena lokacija v Balatonszőlősu, je odprta tako pozimi kot poleti in obiskovalcem iz leta v leto ponuja nova doživetja. Posestvo, kjer domuje sedem očarljivih stiskalnic za vino, je postalo znano kot prvi agroturizem v državi, kjer stavbe, obdane z vinsko trto in mandljevci, ponujajo sproščujočo wellness izkušnjo.

Poleg romantičnih stiskalnic za vino je bilo letos v novi stavbi zgrajenih še sedem dvoposteljnih sob za goste, kjer se nam ni treba odpovedati niti wellnessu.

Gastronomija na najvišji ravni

Za gastronomsko izkušnjo skrbi restavracija, ki je že tretjič prejela nagrado Michelin Bib Gourmand, kjer bosta gurmane navdušila novi kuhar Keve Tóth, znan iz restavracije 42 z Michelinovo zvezdico, in njegov mentor Ádám Barna.

Značilni čisti krožniki in koncentrirani okusi restavracije, jedi iz sestavin primarnih pridelovalcev in lastnega vrta začimb, ponujajo izkušnjo, ki vpliva na vse čute. Poleg sezonsko spreminjajočih se jedi in tedensko posodobljenih ponudb lahko poskusite tudi lastno vino Casa Christa, omejeno izdajo Sauvignon Blanc.

Novo za ljubitelje vina

Prenova restavracije je šele začetek, saj bo 13. junija svoja vrata odprl edinstven center za obiskovalce. Center za obiskovalce Balaton Wines predstavlja vinarje vinorodne regije Balaton in ponuja posebne programe skozi vse leto ob Blatnem jezeru. Z edinstveno zasnovanim sistemom polic lahko s pomočjo usposobljenega vinskega strokovnjaka spoznamo več kot 70 vinarn Balatona.

Vse to ne bi bilo vredno nič brez prave degustacije: 3- ali 5-delni degustatorji vin in pravi poznavalci lahko izbrana vina okusijo med ekskluzivnim degustacijskim menijem v restavraciji Casa Christa. In če bi želeli s seboj odnesti neponovljive okuse Balatona, boste imeli priložnost kupiti izdelke 40 originalnih proizvajalcev z Balatona na kraju samem.

In če bi želeli praznovati na edinstveni lokaciji in reči svoj srečni da, vam Nest Cottage ponuja neprimerljivo vzdušje.