5 odličnih pohodniških točk v Budimpešti in okolici, primernih za otroške vozičke, kjer lahko vsa družina uživa v naravi

Če načrtujete poletni izlet v naravo z malčki, vam ni treba skrbeti, da vam bo zmanjkalo destinacij, saj je v Budimpešti in okolici veliko pohodniških točk za tiste, ki se želijo odpraviti na izlet z veliko družino.

Izvir Rózsika, Solymár

Do enega najbolj očarljivih izvirov v dolini Jegenye je mogoče enostavno priti iz prestolnice z avtobusom iz Hűvösvölgyja, dobro razvita pohodniška pot pa je enostavna za raziskovanje ne le z majhnimi otroki, ampak tudi z vozičkom. Izvir je bil priljubljena destinacija že v desetletju po letu 1910, vendar je bilo območje naseljeno šele leta 1965, ko je dobilo ime po delavcu Rózsiju, ki je po legendi pogosto hodil po okolici. Sedanjo podobo je dobil leta 2002, ko je bil ob izviru odkrit kip deklice, ki naliva vodo, ki ga je ustvaril kipar Sándor Rumán.

Učna pot Tata Bright, Tata

18-postajalna, 1350 metrov dolga pot na kolih, odprta vse leto, vas popelje na divje in romantično barje, posebna lokacija pa ponuja veliko vznemirjenja tudi za najmlajše otroke. Na dobro zgrajeni poti, idealni za vozičke, lahko spoznamo svet barjanskih gozdov in kraških izvirov, o katerih se lahko še več naučimo s pomočjo interaktivnih informacijskih tabel. Zahvaljujoč zasnovi učne poti lahko od blizu opazujemo življenje želv in bobrov ter dobimo vpogled v rastlinstvo barja.

Skala Apáthy, Budimpešta

Pohodniška točka, ki se dviga 242 metrov nad Ördögárokom in Lipótmezőjem, je enostavno dostopna tudi z javnim prevozom, saj do razgledne točke vodi enostavna pot, primerna za vozičke. Poleg razgleda na ikonične budimpeštanske gore nas med vzponom okoli vrha pričakajo številne zaščitene rastlinske vrste, različne žuželke in odtisi školjk, ki kažejo na prisotnost vode tukaj. Med drugim lahko srečamo tudi orjaške škržate in bogomolke. Poleg več kot 26 zaščitenih rastlinskih vrst je dom tudi različnim žuželkam, kot sta orjaški škržat in bogomolka.

Jezero Kerek, Esztergom

V skritem kotičku Donavskega ovinka najdemo dolino Bubánat, na območju katere lahko odkrijemo štiri impresivna jezera. Največje med umetnimi jezeri je jezero Kerek, ki je enostavno dostopno tudi z vozičkom. Ne ponuja le čudovitega razgleda, temveč se ponaša tudi z edinstveno, v naši državi zelo zaščiteno floro in favno. Območje je pravi otok miru, zahvaljujoč klopem in ognjiščem pa si lahko privoščite celo piknik ali žar.

Botanični vrt Bertényi Miklós, Višegrad

Priljubljena destinacija med majhnimi otroki v Višegradu, manj znana atrakcija, Botanični vrt Bertényi Miklós, skriva tudi veliko zanimivosti, če želite pobegniti od mestnega vrveža. Zgodovina botaničnega vrta sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je navdušen študent gozdarstva Gyula Eőry v okviru svojega diplomskega dela eksperimentalno zasadil sestoje rdečega bora in macesna ter smreke in duglazije na tem območju v soseščini avtohtonih drevesnih vrst, ki so se kasneje uradno razvile v arboretum. Mednarodno priznan botanični vrt je idealna destinacija, če se želite v vročih poletnih dneh osvežiti s sprehodom z vozičkom, tudi s svojim štirinožnim družinskim članom.