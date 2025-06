Naberite si svojo sivko leta 2025 – zemljevid vseh čudovitih polj sivke v državi

Tukaj je Veliki zemljevid sivke! Pogled na polja vijoličnega cvetja je neverjetno doživetje. Če bi jih radi odnesli domov, vam promocije »Naberi sivko« ponujajo odlično priložnost, da si z dišečimi šopki polepšate dom. Pokazali vam bomo, kje boste imeli priložnost občudovati razgled in nabirati sivko poleti 2025 v Budimpešti in po vsej državi.

Dogodki, posvečeni sivki, potekajo na številnih različnih krajih po državi, od obale Blatnega jezera do gorovja Bakony in hribovja Bükk. V našem članku smo poleg žetve sivke sestavili tudi zemljevid sivke Madžarske, ki ga nenehno širimo z lokacijami. Odkrijte vrtove vijoličnega cvetja v svoji bližini!

Tukaj so vse lokacije sivke na Madžarskem na enem zemljevidu, ki se nenehno posodablja:

Na teh lokacijah bodo leta 2025 zagotovo dogodki s sivko:

Sivka okolice Budimpešte

Praznik sivke Ráckevei (5.–9., 12.–15., 19.–22., 26.–29. junij 2025)

Polje sivke Kevélyhegyi, Pilisborosjenő

Pátyi Vrt sivke (21.–22. junij 2025)

Varázskert Lavender, Pócsmegyer

Kmetija sivke Budakeszi (14.–15., 21.–22. junij 2025)

Festival sivke Monor Strázsahegyi (22., 28.–29. junij, 5.–6. julij 2025)

Kávai Lavender (7.–8. junij 2025)

Hegyi Herbakert, Bajna (7., 14.–15. jun. 21, 2025)

Mesta žetve na območju Balatona

Kőröshegyi Lavender (7.–9. junij 2025, 23. junij – 6. julij)

Dolina sivke Ozora (7. junij – 6. julij 2025)

LevenduLand, Nemesvita (7.-9. junij 2025)

Posestvo Lavender bratov Férhezli, Badacsonytomaj

Tagyoni Kislavendulás

MagyarProvence Lavender Estate, Monoszló

Káli Lavender (7.–8., 14.–15., 21.–22., 28.–29. junij 2025)

Levendárium Dörgicsei Lavender Major (20.–22., 27.–29. junij 2025)

Eau de Tihany – Tihany Lavender Manufaktúra

Szent Balázs-hegyi sivka

Sivka Tihany Lavanda Polje

ÉnKertem Siófok (7.–9., 13.–15., 20.–22., 27.–29. junij 2025)

Polja sivke Bakonyi

Lilaliget Lavender Bakonyság (14.–29. junij 2025)

Újhegyi Lavender Island Horse Riding Stable (14.–15., 19.–22. junij 2025)

Žetev sivke okoli Velenjskega jezera

Gárdonyi Lavender (14., 17., 20.–21., 24., 26.–28. junij, 1., 3., 4.–5., 8. julij 2025)

Vrt sivke Nagyveleg (21.–22. junij 2025)

Sivke ob Donavi

LevenDuna, Paks (6.-8., 13.-15. junij 2025)

Smaragdfarm, Daruszentmiklós (7.–22., 28.–29. junij, 5.–6. julij 2025)

Nagykaracsonyi Pravljični vrt sivke (vsak dan od 7. junija 2025)

Tukaj lahko nabirate sivko v Pécsu in njegovi okolici

Terehegyi Vrt sivke, Harkány

Martonfai Lavender Garden (13.–14. junij 2025)

Hungarian Lavender, Pécs (7., 14., 21. junij 2025)

Rastišča sivke na območju Miskolca

Otok sivke Tiszalúc

Kmalu izberite svoje dneve >>

Király Tanya Újtikos (21. in 28. junij 2025)

Cvetlični vrt sivke, Vadna

Sajóbábonyi Vrt sivke (28. junij 2025)

Tukaj lahko zberete vijolično rožo v Nyíregyházi in njene okolici

Lavandula Sziget Rétköz

Vrt, Nyírtelek

Polja sivke okraja Békés

Posestvo Bodnár, Szarvas (6.–8., 13.–15., 20.–22., 27.–29. junij, 4.–6. julij 2025)

LevenDolla, Orosháza

Aida Lavender House, Mikepércs (8. junij 2025)

Polja sivke in festivali cvetja na najlepših krajih v državi

Malom Tanya, Szatymaz (14.–15. junij 2025)

Kmetija sivke Csongrád (12.–13. julij 2025)

Vrt zdravilnih rastlin opatije Pannonhalma (junij 2025) 14.–15.)

Aranydombi Lavender, Szekszárd (7.–9., 14.–15., 21.–22. junij, 2025)

Vrt in arboretum sivke, Zalaegerszeg (20.–22., 27.–29. junij, 4.–6. julij 2025)

Vrt in arboretum sivke, Zalaegerszeg, žetev sivke

Ondódi Lavender, Debrecen

Üvegheyi Illatoskert, Gyönk (14. junij 2025)

Jáhn Pince, Tevel (15. junij 2025)

Tandurinda Lavender, Somogyhatvan (15. junij 2025)

Kmetija Menyus, obrobje Szegvára (14.-15. junij 2025)

Kmetija sivka B&T, Dobri