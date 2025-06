Zelo uspešna koncertna serija MVM Classic&Club se nadaljuje z novimi visokokakovostnimi programi

Programska serija MVM Classic&Club poleti in jeseni pričakuje občinstvo, ki išče prefinjene glasbene programe, z odličnimi koncerti klasične in pop glasbe. Junija bodo ljubitelje filmske glasbe očarale filmske uspešnice, ki bodo predvajane v programu MVM Cluba, novembra pa bodo zainteresirani lahko prisluhnili koncertu, ki obljublja samozavestno glasbo z združevanjem balkanske in evropske glasbene tradicije. (x)

Filmske uspešnice à la Hot Jazz Band // MOMkult (19. junij 2025)

Naslednji koncert MVM Cluba z naslovom Filmske uspešnice à la Hot Jazz Band bo 19. junija na odprtem odru MOMkult in bo prav tako ponudil vznemirljiva glasbena srečanja za občinstvo, ki ljubi prefinjeno pop glasbo.

Za ljubitelje jazza že samo ime skupine, nagrajene z nagrado Kossuth, zagotavlja nepozabno koncertno izkušnjo, ki bo tokrat še bolj posebna s filmsko glasbo in sodelovanjem pevke Kati Wolf ter pevca, nagrajenca z nagradama Péter in Artisjus, Mátéja Barne Pélyja.

Večer bo vodil Dénes Seidl, trobentač, dobitnik nagrade Junior Prima, in urednik-voditelj na radiu Bartók.

Orkestar Boban Marković // MOMkult (25. november 2025)

Novembra prihaja vznemirljiva glasbena izkušnja, ko se bo Orkestar Boban Marković v Budimpešti, ki je tudi eno najljubših mest Bobana Markovića, uglasil z glasbo Balkana!

Trobentač in njegov orkester sta nepogrešljiva izvajalca v Srednji Evropi: desettisoči oboževalcev ju poslušajo povsod, kjer igrata v Evropi, njihova svobodna, vesela glasba, ki združuje sloge, pa je neutrudna. Tudi njihov budimpeštanski koncert obljublja nesebično glasbo, ki združuje balkanske in evropske glasbene tradicije. Madžarsko še vedno smatrajo za svojo najljubšo državo: tu so doslej priredili svoje najlepše in najvznemirljivejše koncerte.

Srbski glasbenik že približno štiri desetletja velja za najboljšega trobentača v svoji državi, po mnenju glasbene revije Songlines pa je bil celo najboljši na svetu. Glavni cilj koncertov MVM Classic&Club je podelitev nagrade Junior Prima mladim glasbenikom, zato se bo na tem koncertu zasedbi Bobana Markovića pri nekaj pesmih pridružil tudi jazzovski saksofonist Oláh Kálmán ml.