Požirajte svet na ulici Akácfa: 5 super gastronomskih krajev za nebeško kulinarično potovanje

V srcu prestolnice, v najbolj penečem mehurčku, leži majhna, ozka ulica, ki nam v nekaj sto metrih razkrije cel svet. Pridružite se nam na kulinaričnem potovanju od Italije do Vietnama!

Italija: Belli di Mamma

Leta 2019 so se na ulici Akácfa uresničile sanje milanskega arhitekta in z njimi je v prestolnici našla svoj dom tudi italijanska sladka vita. Že 6 let lahko uživamo v sadovih te želje tako, da ugriznemo v zračno testo za pico, ki je vzhajalo 2-3 dni in se v samo minuti in pol speče do zlato rjave barve. In ko okušamo te pristne in moderne gurmanske čudeže, nam vsak čut nakazuje: svetovljanski Milano je zaživel v eni najboljših picerij v Evropi.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 45.

Amerika: Tuning Bar & Burger

Tuning Bar & Burger ima upravičeno mesto na zemljevidu burgerjev na Madžarskem, kjer se s kakovostjo ne šalijo. Imajo pravo mesno kavalkado, duša njihovih burgerjev pa je lahko narejena iz sivega goveda, Hortobágy Angus, Aberdeen iz Škotske, Omaha iz Nebraske ali celo govedine wagyu. Celo domišljija ne postavlja meja pri okraskih, ki jih nalagajo na svoje mesne polpete: prepeličja jajca, teriyaki bbq, borovnice, foie gras, šitake in številne druge dobrote naredijo njihovo burger izkušnjo nepozabno.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 45.

Izrael: Mazel Tov

Dvojna vrata čudežne dežele se odprejo pred nami, ko vstopimo v notranji vrt Mazel Tova, ki s svojo mediteransko lepoto boža naša srca in dušo. Tukaj, kjer nič ne omejuje sončnih žarkov, džunglo tropov prikličejo tisoči zelenih listov, ponoči pa luči kresničk utripajo iz drobnih svetilk, zato je prijetno preprosto biti tam.

Vendar peneča oaza ne razvaja le naših oči, saj s svojimi jedmi vabi tudi naše brbončice na vznemirljivo potovanje po vrtiljaku okusov. Vsak večer pa v skriti škatli z dragulji prestolnice postrežejo osupljive jedi bližnjevzhodne in izraelske kuhinje z živo glasbo.

1073 Budimpešta, Akácfa utca 47.

Mehika: Bp-Texas-Mexico

Sveže, dimljene, pikantne, hrustljave, sočne, preproste in lahke: to so jedi, ki jih navdihuje teksaško-mehiška gastrokultura, in se na edinstven način pojavljajo v mehiški restavraciji zabaviščnega okrožja. Ustanovitelji legendarne Bp BARbq na novi lokaciji verjamejo, da je življenje lepo, ko ga začinimo z dimom. Na žaru so v glavno vlogo postavili meso, ki ga zapakirajo v nepozabne prigrizke, kot so chili con carne z mesom mangalica, piščančje fajite, sendvič z zrezkom in rakletom ali zrezek porterhouse.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 55.

Vietnam: Hu Lu Lu

Nguyen Thai Manh živi na Madžarskem že skoraj dve desetletji in svojo restavracijo že sedem let postavlja na gastronomsko sceno prestolnice. Idejo o družinskem podjetju, ki obuja vietnamske okuse in kulturo, je prinesel z obale Hoi Ana vse do Madžarske in se zaobljubil, da bo fascinanten, barvit svet lampijonov oživil tudi v Budimpešti. Poleg vzdušja je v prestolnico seveda prinesel velikane vietnamske kuhinje, tako da lahko že leta uživamo v kavalkadi okusov juh pho, spomladanskih zavitkov, pak choija in drugih na ulici Akácfa.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 16.