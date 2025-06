Potovanje v Debrecen: Briljantni programi in nepozabne znamenitosti za to poletje

Debrecen je še posebej odlična destinacija poleti, saj številni programi na prostem ponujajo nepozabna doživetja.

Potepanje po mestnem središču

Simonovska ulica in Hal köz, ki se nahajata v prijetnem vrvežu mestnega središča, sta najboljša kraja za sprostitev v poletnih večerih. Tukaj se lahko počutite kot na mediteranski piazzi, saj se terase dotikajo druga druge, najnovejša zabaviščna prizorišča, kot sta Kolor in Waikiki Tiki Bar, vas vabijo s tropskim vzdušjem, poseben vodni element, ustvarjen sredi trga, pa se sveti v pisanih lučeh.

Če želite izkušnjo še bolj obogatiti, bodo sedeži in spektakularne fontane na bližnji ulici Rózsa in trgu Dósa Pádór kronali vaše večerne dogodivščine.

Posebna doživetja na ekskluzivnih lokacijah

Sončni zahod nad mestnim središčem lahko opazujete s koktajlom v roki v sky baru prvega podeželskega hotela Hilton v državi, na vrtu in na terasi vodnega stolpa Nagyerdei pa lahko pijete pod čarobnimi večernimi lučmi, kjer poleti ob vikendih glasbeno kuliso zagotavljajo koncerti v živo priljubljenih madžarskih glasbenikov in skupin.

V Nagyerdő vas vsak dan po temi čaka multimedijska fontana Ködszínház z brezplačnimi projekcijami in lasersko animacijo. Ljubiteljem filmov Belvárosi Kertmozi obljublja edinstvena filmska doživetja v notranjem vrtu MODEM, ljubiteljem gledališča pa Nagyerdei Szabadtéri Színpad ponuja predstave v čudovitem gozdnem okolju.

Na vrtu vodnega stolpa Nagyerdei so klubski koncerti, v stolpu je plezalna stena, na razgledni ploščadi pa je 34 metrov. Ne zamudite barvite večerne svetlobne predstave!

Barvite gastronomske dogodivščine in edinstveni okusi

Debrecen v zadnjih letih doživlja pravo gastronomsko revolucijo, saj se drug za drugim odpirajo vedno boljši kraji, poleti pa se slastni gastronomski festivali skoraj dotikajo. V središču mesta Macaron Bites ponuja nepozabne kulinarične izkušnje, kjer češnja cveti vse leto, slaščičarna Jardin s francoskim navdihom vabi z nebeškimi piškoti in umetniškim sladoledom, DG Italiano ponuja pristne italijanske okuse, tukaj pa se nahaja tudi Ikon, ki velja za eno najboljših restavracij v državi in ima Michelinovo priporočilo.

Če iščete ekskluzivno izkušnjo, vas v Maszeku čakajo ikonični filmski prizori, v Calico Jack Pubu piratsko vzdušje, v Vintage Worldu romantičen skrivni vrt in v Macskávézó prijazne mačke.

Ob čudoviti stavbi gledališča Csokonai se nahaja trendovska kavarna Frida, ob cvetlični tržnici na ulici Csapó pa mladostno boemska kavarnica Black Sheep, kjer kavo pražijo na kraju samem, ob reformirani cerkvi pa prijetna kavarna Aranytölgy, ki je odlična destinacija tudi za osvežilno kavo ali obilno kosilo.

Festivalska sezona v mestu

Za prave gastroturiste je obvezen obisk najbolj okusnega poletnega festivala Debrecziner Gourmet, kjer se pod senčnimi drevesi Velikega gozda zberejo najboljše restavracije in kuharji mesta in države, da vas presenetijo z jedmi, navdihnjenimi z njihovimi najljubšimi filmi.

V začetku avgusta lahko na Debrecenskih dnevih vina in jazza v Velikem gozdu poskusite najboljša madžarska vina, kjer föcc spremlja živa jazz glasba. Med tednom debrecenskega cvetličnega karnevala ljubitelje piva na obali jezera Békás v Nagyerdeiju pri Beer by Lake čakajo majhne pivovarne, priljubljene madžarske blagovne znamke in tuje pivovarne.

Več doživetij in ponudb programov v Debrecenu: visitdebrecen.com