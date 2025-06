7 slikovitih krajev v prestolnici za tiste, ki iščejo hladne obalne dogodivščine

Z vročinskim valom se je naše ljubljeno mesto spremenilo v žarečo betonsko džunglo, zato vam predstavljamo nekaj obalnih oaz, kjer si lahko naša telesa in duše, utrujene od vročine, naberejo novih moči.

Poplavni gozd Nagytétényi, učna pot, XXII. okrožje

Eden zadnjih naravnih obalnih predelov prestolnice je poplavni gozd in travniki, ki se razprostirajo na 53 hektarjih, kjer se lahko sprehajamo pod listjem ogromnih črnih topolov, med zvezdastimi cvetovi doline Donave, medtem ko lahko celo plešemo ob čivkajoči simfoniji ptic. Skrivnosti tega divje romantičnega sveta lahko od konca maja odkrijete na 4 km dolgi učni poti. Naše obalne dogodivščine pa lahko začnemo z otoka Kis-Hárs in na 6 postajah preberemo zanimiva dejstva o lokalnem divjem svetu.

Sprehajališče Kolonics György, 21. okrožje

Sprehajališče Kolonics György je skrivni dragulj Csepela, znano kot najdaljša zgrajena obalna pot v prestolnici. Edinstveni zaklad okrožja razkriva divje romantičen vodni svet ob Donavi v dolžini 5 km, kjer lahko uživamo v miru in tišini blizu narave med bujnim rastlinjem in pod zaščito listja prostranih poplavnih dreves. Če si želimo več kot le romantičen sprehod, nas na sprehajališču čakajo gusarsko igrišče, športno igrišče, učna pot, zunanji fitnes park, ribolovna mesta in odlični pomoli za piknike.

Naplás-tó, 16. okrožje

Pravljično jezero 16. okrožja imenujejo tudi Blatno jezero Budimpešte, saj je znano kot največja mirna voda v prestolnici. Vodno ogledalo, ki od leta 1978 krasi predmestje, ne ponuja le nepozabnega pogleda. Okoli šumi trstje, čivkajo ptice, nebrzdana močvirna in zamočvirjena divjad pa nam razkriva svoj bujni svet. Jezero Naplás in njegovo okolico lahko raziščete tudi na učni poti, ki poteka skozi gozd Cinkotai, okoli jezera pa nas čakajo mesta za taborniški ogenj, razgledna točka, 5 km dolga kolesarska steza in park za prosti čas.

Otok Molnár, XXIII. okrožje

Nekoč je na otoku Molnár vsak dan mlelo veliko vodnih mlinov, ki svojo sedanjo velikost in trenutno letoviško območje dolguje zasipavanju z muljem, ki se je dogajalo skozi leta. Ko prispemo na območje, obdano s trstjem, se mestni hrup takoj ustavi, nastopi zen in pred nami oživi vzdušje Tüskevárja ob Blatnem jezeru. Ta na videz nedotaknjen otok je raj za pohodnike in kolesarje, kamor lahko varno prispete z malo hrane in odejo za romantičen piknik.

Sprehajališče Duna, XX. Okrožje

Povsem nov biser Pesterzsébeta je Donavska promenada, s katero je okrožje postalo bogatejše spomladi 2022. Na čudovito donavsko promenado se lahko odpravimo proti jugu od mostu Gubacsi in se nato 600 metrov sprehodimo ob tekoči Donavi. Če pa si želimo še več pustolovščin, nas čakajo sodobno vodno igrišče, zunanje vadbeno območje in skupnostni vrt. Za gastronomske užitke sta odgovorna hotel in restavracija Duna Garden ter čolnarna Vakvarjú, popolno udobje pa zagotavljajo klopi, mize in ležalniki na širokih pomolih.

Duna promenada v Pesterzsébetu (Facebook)

Jez Kopaszi, 11. okrožje

Tudi bližina Donave in vrsta dreves, ki se sklanjajo nad vodo, spremenita jez Kopaszi v prijetno oazo, kjer lahko sprostitev in aktivna rekreacija igrata pomembno vlogo. Slikovita panoramska razgleda se lahko nabereta s sprehodom po promenadi, medtem ko sedimo na stopnicah amfiteatra in si v popolnem miru spočijemo oči ob pogledu na zaliv. In če postanemo lačni, lahko izberemo več restavracij, da si napolnimo zaloge energije.

Jezero Feneketlen, 11. okrožje

Le nekaj postaj s tramvajem stran od vrveža mestnega središča se nahaja 1,1 hektarja veliko jezero, ki je znano kot eno najbolj priljubljenih počivališč v Újbudi. Njegova zgodovina sega daleč nazaj, v 19. stoletje. Dolgo je stalo zapuščeno kot glinokop, nato pa ga je pozdravila nova doba z naseljevanjem cistercijanskih menihov. Od takrat je otok miru, ki čaka duše, ki jih preplavlja mestni hrup in hrepenijo po počitku, z urejenim območjem, tekaško stezo in zunanjim fitnes parkom.