7 poletnih vodenih sprehodov po Budimpešti v juniju

Ni boljšega meseca za raziskovanje Budimpešte kot junij. V naših priporočilih za sprehode ponovno priporočamo sedem očarljivih vodenih sprehodov, če želite junija slediti zakulisnim skrivnostim prestolnice.

Dvolična Krisztina: Modernizem in tradicija v Budimu

14. junija lahko okusite dve različni atmosferi enega od posebnih okrožij Budima, Krisztinavárosa. Z ekipo Sétaműhely se lahko danes zjutraj podate na pustolovščino v prestolnici od Vérmezőa do Horváth-kerta. To soboto lahko spoznate okrožje, ki je postalo koncept, in je bilo tudi umetniško in javno središče meščanov Bude, kamor so pisatelji, pesniki in igralci redno prihajali po navdih.

Datum sprehoda: 14. junij 2025

Lov na zaklad v secesijskem slogu v Terézvárosu

V nedeljo popoldne, 15. junija, se lahko na vodenem sprehodu Korzózz Velünk! podate na pot strastne arhitekture preteklosti. Sprehod se začne ob edinstveno okrašeni stavbi Glasbene akademije vzdolž valovitih zidnih površin, serpentinskih linij, mitoloških referenc in figur, ki nosijo skrivne pomene. Nekajurni sprehod vam bo ponudil okus tisočih obrazov secesije, številnih zakladov, ki jih najdete v Terézvárosu in čakajo na razvozlavanje.

Datum sprehoda: 15. junij 2025

Oko na nogavicah

21. junija lahko na edinstvenem vodenem sprehodu odkrijete tovarno nogavic Óbuda in hkrati dobite vpogled v industrijsko dediščino in nekdanje vsakdanje življenje v tovarni. Zahvaljujoč ekipi Városművek bo Kádárjev režim razkrit s tekočega traku in kaj je čakalo dekle, rojeno v kmečki družini, ki je želela preizkusiti srečo v Budimpešti.

Datum sprehoda: 21. junij 2025.

Gozd pripoveduje zgodbe – s cvetlično preprogo Gospodovega dne

22. junija lahko sledite stopinjam romarjev do divje romantične soteske Marija v Budakesziju. Na vodenem sprehodu GreenWalks Budapest si lahko ogledate starodavno svetišče Marija in se seznanite z njegovo zgodovino. Del poti sta tudi nenavaden ulični muzej in skrita stupa, a ne smete zamuditi niti cerkve Kraljice angelov in cvetlične preproge Gospodovega dne.

Datum sprehoda: 22. junij 2025

Glamur in zgodovina: Pustolovščina na Andrássyjevi aveniji

28. junija lahko na resnično edinstvenem sprehodu odkrijete impresivne stavbe na Andrássyjevi aveniji, najelegantnejši aveniji v mestu, obdani z razkošjem in dramatičnostjo. Med 2-urnim programom se lahko seznanite z zgodovino stavb, ki so našle svoj dom na najbolj znani bulvarju prestolnice, nekoč živahna promenada mestnih aristokratov pa vas vabi tudi na potovanje v resničnem času, kjer bodo na dan prišle tudi številne zgodbe iz zakulisja.

Datum sprehoda: 28. junij 2025

Sove niso … | Resnična zgodovina prostozidarstva v prestolnici

28. junija lahko spremljate resnično zgodovino prostozidarstva v prestolnici na vodenem sprehodu z ekipo longstep.are we walking?. Med vodenimi sprehodi je eden najbolj skrivnostnih programov tisti, kjer lahko v Budimpešti iščete in raziskujete sledi prostozidarskega gibanja, ki se prepleta po svetu. Mednarodna tajna družba, ki je nastala iz srednjeveških zidarskih cehov, je povezana z najbolj nepričakovanimi lokacijami v prestolnici, vključno z vrtom Narodnega muzeja, Centralno kavarno in Ankerjevo hišo.

Datum sprehoda: 28. junij 2025.

Skrivni vrtovi in trgi

Nedvomno je eden najbolj priljubljenih sprehodov v Imagineju Skrivni vrtovi in trgi, ki že leta uživajo neomajno priljubljenost. Skrite, zelene oaze mestnega središča ne ponujajo le čudovitega razgleda, dišečega cvetja in lesenih preprog, temveč tudi bolj vznemirljive zgodbe kot kdaj koli prej. Zasebni in institucionalni vrtovi, ki med tednom niso vidni, v juniju večkrat na široko odprejo svoja vrata in nudijo očarljivo izkušnjo za tiste, ki se sprehajajo.