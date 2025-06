15 budimpeštanskih plaž za osvežilne pljuske poleti 2025 – s cenami in zemljevidom

Končno je tu čas za plažo! Na srečo je prestolnica polna boljših kot dobrih možnosti za veslanje – najdemo lahko pustolovske raje, polne dodatkov in cenovno ugodnih rešitev.

Zbrali in razvrstili smo budimpeštanske plaže po padajočem vrstnem redu cen, na podlagi cene dnevne vstopnice za odrasle za vikend. Prav tako si je vredno ogledati spletne strani posameznih lokacij, saj več plaž ponuja popuste za prebivalce okrožja.

Doživljajsko kopališče Aquaworld // IV. okrožje

Najbolj kompleksno doživljajsko kopališče v Budimpešti bo svoj zunanji del odprlo od maja do oktobra. In če smo se naužili sonca, je pravi veliki pok še vedno v notranjosti: neverjetno raznolika ponudba toboganov, pustolovskih bazenov, igralnice, sveta savn in wellnessa bo poskrbela za sprostitev.

1044 Budimpešta, Íves út 16.

Dnevna vstopnica za odrasle (vikend in v času največjega obiska): 11.500 Ft

Plaža Lupa // Budakalász

Čeprav uradno ni del prestolnice, čudovita plaža Lupa-tó upravičeno nosi naziv budimpeštanska plaža, kjer obiskovalce čaka bogata izbira hrane in pijače iz najboljših gastropubov. Je pravi raj za ljubitelje športa, saj se lahko prepustijo številnim vodnim in obmorskim aktivnostim.

2011 Budakalász, Tó utca 1.

Dnevna vstopnica za plažo za odrasle: 6.000 Ft

Zdravilni center Palatinus, plaža in valovno kopališče // 13. okrožje

Čas, preživet na Margaretinem otoku, je v bistvu odlična sprostitev – tudi če ga združite z malo plavanja! Poleg termalnih bazenov, ki so pogosti pozimi, se poleti na plaži začne življenje. Lahko plavamo, se ukvarjamo s športom, se toboganim ali pa se preprosto namakamo v bazenu z valovi.

1007 Budimpešta, Soó Rezső sétány 1.

Dnevna vstopnica za odrasle (vikend in prazniki): 5800 HUF

Vrtovi Sas // 12. okrožje

Kompleks Lejtő utca je znan predvsem kot teniški raj, kjer se lahko po tekmi sprostite v udobnem bazenu. Če si želite družinske izkušnje na plaži, to ni najboljša izbira glede na razmerje med ceno in kakovostjo, a v kombinaciji s tenisom si lahko privoščite ekskluzivno sprostitev.

1124 Budimpešta, Lejtő út 28.

Dnevna vstopnica: 5500 HUF

Športni park Külker // 2. okrožje

Tenis je poleg plaže še ena glavna atrakcija, kjer lahko najdete tudi brezplačno igrišče za odbojko na mivki, mizo za namizni tenis in stezo za rekordno hitrost. Čofotate se lahko v treh bazenih med čudovitimi drevesi. Če se odpravljate z družino, se morate vnaprej pozanimati, saj so pogosto na voljo otroški programi.

1021 Budimpešta, Budakeszi út 73/A

Dnevna vstopnica za odrasle: 5200 HUF

Termalno kopališče Pesterzsébet je poleti obogateno z zunanjim otroškim in pustolovskim bazenom, kjer se lahko po mili volji prepustimo valovni kopeli. Za majhno doplačilo lahko koristimo tudi storitve sveta savn, notranji del Otroškega sveta pa je ena najboljših izbir z družino.

1203 Budimpešta, Vízisport utca 2.

Dnevna vstopnica za odrasle (vikend in prazniki): 5100 HUF

Termalno in plažno kopališče Paskál // XIV. okrožje

Storitve priljubljenega termalnega kopališča Zugló se s prihodom lepega vremena prav tako razširijo, saj med drugim za aktivno sprostitev skrbijo igrišče, fitnes park, igrišča za nogometni tenis in odbojko na mivki. Najdemo tudi otroški bazen z majhnim toboganom in pravo posebnost: bar s pijačo, dostopen iz pustolovskega bazena.

1141 Budimpešta, Egressy út 178/F

Dnevna vstopnica za odrasle (vikend in prazniki): 5100 HUF

Plaža Csepel // XXI. okrožje

Plaža Csepel, odprta vse leto, čaka tiste, ki se želijo sprostiti, s prostorno zeleno površino, pustolovskimi bazeni in otroškim bazenom. Senčna počivališča in športna igrišča služijo kot poletni vir rekreacije, če pa žgoče sonce ni dovolj, se lahko spotite v odličnih savnah. Poleti obratujejo tudi tobogani.

1213 Budimpešta, Hollandi út 14.

Dnevna vstopnica za odrasle (vikend): 5000 HUF

Dagály Spa, plaža in bazen // XIII. okrožje

Ni naključje, da je panoramska plaža Donave ena najbolj priljubljenih možnosti za čofotanje v Budimpešti, saj lokalno ugodna vstopnina vključuje veliko število bazenov različnih vrst in temperatur ter številne storitve. Na primer, na voljo je igrišče z vodnim topom in parnimi vrati, številna športna igrišča in čudovit wellness center.

1138 Budimpešta, Népfürdő utca 36.

Dnevna vstopnica za odrasle (vikend): 4700 HUF

Plaža in bazen Csillaghegyi // 3. okrožje

Največja plaža v Budimu se nahaja ob vznožju pobočja Budima, na urejenem območju, kjer lahko najdete še posebej kul tobogane z anakondami in NLP-ji. Poleg ugodne cene je Csillaghegyi vreden ogleda tudi zaradi romantičnega okolja: bazeni, ki se nahajajo med skritimi kipi in ogromnimi drevesi, imajo fantastično vzdušje.

1038 Budimpešta, Pusztakúti út 2–6.

Dnevna vstopnica za odrasle (vikend in prazniki): 4600 HUF

Római Strandfürdő // 3. okrožje

Tudi v tretjem okrožju je plaža, opremljena z različnimi tobogani, pustolovski bazen pa med drugim dopolnjuje vodni tobogan. Na voljo sta igrišče in fitnes park ter peščena in travnata športna igrišča za ljubitelje iger z žogo. Tisti, ki se želijo porjaveti, se lahko sprostijo na prijetnem Napozórétu.

1031 Budimpešta, Rozgonyi Piroska utca 2.

Dnevna vstopnica za odrasle (vikend): 4200 HUF

Bazen in plaža Újlak // 17. okrožje

Če si poleg osvežilnega kopanja ne želite ničesar več, je poleg bazenskega dela v 17. okrožju tudi bazen na plaži – če želite uporabljati le enega od obeh, je cena še ugodnejša. Na voljo sta vam tudi igrišče za namizni tenis in odbojko na mivki, za najmlajše pa peskovnik in otroški bazen.

1173 Budimpešta, Újlak utca 110.

Kombinirana dnevna vstopnica za odrasle: 3300 HUF

Plaža Pünkösdfürdő // 3. okrožje

Trije čudoviti bazeni, senčna in sončna počivališča na prostorni zeleni površini ter vroča suha savna – to je približno vse, kar ponuja plaža Pünkösdfürdő, če pa nimate v mislih norih toboganov ali ekskluzivnega wellnessa, bo objekt zadovoljil vse vaše potrebe – in to po dokaj nizki ceni.

1039 Budimpešta, Királyok útja 272.

Dnevna vstopnica za odrasle (vikend): 3100 HUF

Parkovski bazen in plaža // 18. okrožje

Objekt se nahaja v pradavnem parku Bókay-kert in ima poleg bazena, ki je pozimi in poleti pokrit, tudi bazen za pustolovščine in otroški bazen. Na voljo sta tudi igrišče in dobro vzdrževano igrišče za odbojko na mivki, tisočletna drevesa pa nudijo obilo sence za sprostitev. Vse to za ceno dveh ali treh kav.

1181 Budimpešta, Szélmalom utca 33.

Dnevna vstopnica za odrasle (vikendi in v času največjega obiska): 2400 HUF

Brezplačna plaža Római // 3. okrožje

Čeprav si prizadevajo, da bi to spremenili, se v času pisanja tega članka edina legalna brezplačna plaža v Budimpešti nahaja v okrožju Római. Datum odprtja leta 2025 bo verjetno prestavljen na konec junija – a medtem se splača pogledati okolico, saj lahko Donavo občudujete s teras nekaterih odličnih restavracij.

1031 Budimpešta, Kossuth Lajos údülőpart 14.

Vstop: prost