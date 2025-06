Več kot 20 sejmov starinskih in retro izdelkov v Budimpešti in okolici za vznemirljiv lov na zaklad v juniju

Zdaj, ko je prišlo poletje, bi bilo škoda preživeti čas v zaprtih prostorih. Na srečo vas v Budimpešti in okolici čaka na desetine sejmov starinskih in retro izdelkov, sejmov starin in bolšjih trgov.

Večerni sejem starin v RaktArt | Szentendre (6. junij 2025)

6. junija bo RaktArt v Szentendreju ponovno odprl svoja vrata lovcem na zaklade. V skladišču, polnem zakladov, na naslovu Kőfaragó utca 1, si lahko do pozne noči ogledate starine, vinilne plošče, retro zaklade, porcelan in slike. Dogodek, ki bo potekal med 17. in 21. uro, v ospredje postavlja tudi barantanje, kar bo na veliko veselje izkušenih lovcev na ugodne tržnice.

Bolšji trg Duna Kincse | Leányfalu (7. junij 2025)

V soboto, 7. junija, bo na parkirišču slaščičarne Duna Terasz v Leányfaluju potekal bolšji sejem. Če bi radi kupili ali podarili manjše predmete, jih boste našli tam!

Junijski sejem plošč ⊙ Borza plošč v Budimpešti | ELTE Gömb Aula (8. junij 2025)

Predani zbiratelji in navdušeni oboževalci, navdušeni amaterji, profesionalni glasbeniki in vsi ljubitelji glasbe priporočamo skoraj tradicionalni dogodek Borza plošč v Budimpešti, ki bo potekal 8. junija. Tokrat vam v junijski ponudbi največje madžarske borze plošč ne bo treba brez LP-jev, CD-jev, DVD-jev, MC-jev, majic, plakatov, časopisov, knjig, značk in spominkov.

Bolšji sejem in sejem starinskih izdelkov ReMarket | Hengermalom (8. in 22. junij 2025)

8. in 22. junija se bosta priljubljena bolšji sejem in sejem starinskih izdelkov ReMarket preselila na dvorišče Hengermaloma. Sejem bo oba dneva odprt od 9. do 16. ure: poleg staromodnih in gospodinjskih predmetov boste našli tudi nešteto retro, starinskih, srednjih, ljudskih, industrijskih predmetov in starinskega pohištva.

Schaumarkt x Flohmarkt | Solymár (14. junij 2025)

14. junija se bo Schaumarkt x Flohmarkt vrnil v Solymár. Poleg dobrot proizvajalca lahko na ta dan v odličnem vzdušju izbirate med starinskimi predmeti, knjigami, zakladi in prijetnimi presenečenji.

Gazdagréti Zsibvásár (14. junij 2025)

Zadnji bolšji sejem pred poletnimi počitnicami bo 14. junija v ulici Regős utca v Gazdagréti. In kaj lahko pričakujete? Oblačila za vse starosti, igrače, knjige, pohištvo za dom in še več zakladov in smeha, ki čakajo na nov dom.

Poletni bolšji sejem v Zuglóju (14. junij 2025)

Zuglói Civil Ház vas vabi na poletni bolšji sejem, ki bo v soboto, 14. junija, otvoritveni poletni bolšji sejem. Če radi loviš, iščeš, najdeš in se barantaš za zaklade, potem ne zamudite tega programa med 9. in 13. uro!

Zgodnje poletni bolšji sejem Bucka-tavi | Szigetszentmiklós (14. junij 2025)

Poseben bolšji sejem vas 14. junija vabi na obalo jezera Bucka v Szigetszentmiklósu. Če imate stvari, ki jih ne potrebujete več, jih prodajte na tem sejmu, morda so lahko koristen zaklad za koga drugega.

BeThrifty Razprodaja vintage oblačil na kilogram (14. in 15. junij 2025)

14. in 15. junija bo prestolnico zavzel raj vintage oblačil na kilogram BeThrifty. Dvodnevni dogodek bo ponovno gostil Tesla Loft na ulici Kazinczy, kjer lahko oba dneva med 10.30 in 18.00 iščete najbolj kul vintage zaklade.

Tržnica vintage mode | Tržnica na trgu Klauzál (15. junij 2025)

15. junija bo tržnica vintage mode v središču pozornosti na tržnici na trgu Klauzál. Svojo poletno garderobo lahko osvežite z novimi, trajnostnimi kosi na enem najbolj vznemirljivih sejmov vintage oblačil v prestolnici. Pika na i pa je, da je vse to cenovno ugodno in cenovno ugodno.

We Love Vintage | Kult7 Erzsébetváros (15. junij 2025)

We Love Vintage, ki bo potekal 15. junija, je veliko več kot le sejem. Dogodek bo gostil Kult7 v Erzsébetvárosu, kjer bodo sejem dopolnjevali celodnevni programi, osredotočeni na trajnost, delavnice, okrogle mize, modne revije in žrebanje nagrad.

Starinarnica in bolšji trg v Szentendreju (15. junij 2025)

Vsako tretjo nedeljo v mesecu, 15. junija, vas prijeten starinarnica in bolšji trg v Szentendreju, nedaleč od Budimpešte, pričaka z odprtimi rokami in fantastičnimi ugodnimi ponudbami. Tokrat lahko na bregovih potoka Bükkös poiščete in raziščete zaklade, ki ste si jih dolgo želeli, se pogajate in se domov vrnete z zasluženo sejemsko nagrado.

Sejem skupnosti Gardrób | Zsiráf Pest (15. junij 2025)

15. junija bo Zsiráf Pest gostil znani sejem skupnosti Gardrób. Tokrat lahko na sejmu, ki bo potekal med 12.00 in 16.00, izbirate med najboljšimi oblačili, obutvijo, torbami, nakitom in dodatki na prostem.

Bolšji sejem Taksony (15. junij 2025)

Taksony, ki se nahaja v bližini prestolnice, 15. junija pričakuje obiskovalce na svojem poletnem bolšjem sejmu.

Bolšji trg in obrtni sejem Wekerle (15. junij 2025)

Išči, najdi, kupi in odnesi domov! Knjige, igrače, kuhinjski pripomočki, oblačila, športna oprema, nakit in vse vrste redkih zakladov bodo našli nove lastnike na bolšjem trgu in obrtnem sejmu Wekerle 15. junija med 9. in 13. uro.

Bolšji trg Terézváros Litter Rescue | Trg Hunyadi (15. in 22. junij 2025)

15. in 22. junija bo trg Hunyadi poln navdušenja, vrveža, prodajalcev, zakladov in seveda več kot le navdušenih kupcev, ki iščejo zaklade. Na bolšjem trgu Terézváros Litter Rescue lahko zdaj v poletnem vzdušju izbirate med starinskimi predmeti, antikvitetami, knjigami, igračami, športno opremo in modnimi izdelki.

Bolšji trg Veres | Veresegyház (15., 22., 29. junij 2025)

Bolšji sejem Veresegyház bo v juniju trikrat razveselil iskalce zakladov – odvisno od vremena. Tako se lahko 15., 22. in 29. junija pripravite na iskanje in raziskovanje najboljših zakladov, ki čakajo na novo življenje v središču mesta.

Sejem skupnosti Gardrób | Avla ELTE Gömb (21. junij 2025)

21. junija bo avla ELTE Gömb polna poletnih oblačil in dodatkov, ki jih ponuja sejem skupnosti Gardrób. Kot ste morda že vajeni, vas bodo tudi tokrat tukaj čakali najbolj posebni kosi sezone.

Belvárosi Gardróbvásár | Trg Erzsébet (21. junij 2025)

Ne glede na to, ali želite izprazniti ali napolniti svojo garderobo, priporočamo sejem garderob v središču mesta, ki bo 21. junija. Tukaj zagotovo ne bo manjkalo cenovno ugodnih, posebnih, kakovostnih in unikatnih kosov!

Budai Zsibvásár (vsako soboto in nedeljo)

Vrata Budai Zsibvásárja so vsako soboto in nedeljo na stežaj odprta za navdušene lovce na zaklade, ki lahko pridejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za svoj dom, nekaj iz preteklosti, kar si vaše srce želi, je vredno nameniti dopoldne temeljitemu iskanju.

Bolšji trg na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Če se ozremo nazaj na več kot dve desetletji, je bolšji trg na ulici Bakancsos ohranil svojo patino še danes: je stalno prizorišče ob koncu tedna za prodajalce in kupce, kjer se lahko najboljši zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih, zamenjajo lastnika. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.