Svetlobne predstave bodo popestrile junijske vikende v novem budimpeštanskem skupnostnem središču

Konec maja je bila pod okriljem Združenja mesta in reke (Valyo) oživljena valjarna Buda, kjer je na veliko veselje prebivalcev prestolnice nastalo novo skupnostno in kulturno središče.

Ikonični stavbni kompleks obiskovalce s pisanim otroškim in družinskim programom pričakuje do 12. oktobra. Med projektom bo glavni poudarek na umetniških dogodkih; pričakujejo se tematski ogledi stavb in vznemirljive strokovne razprave, organizatorji pa pripravljajo tudi zunanji kino, tržnico starinskih izdelkov, bolšji sejem, obrtne delavnice in seveda ne bo manjkalo koncertov.

Junija se lahko udeležite tudi posebne izkušnje, če se odpravite proti monumentalni betonski stavbi, saj ekipa lightgames.hu ob koncih tedna v silos prinaša svoje svetlobne predstave in tako med valji prinaša nove perspektive. Inovativne in igrive svetlobne instalacije združujejo tehnologijo z umetnostjo ter ustvarjajo edinstvene, prostorsko specifične izkušnje. Ne zamudite!