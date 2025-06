8 senzacionalnih poletnih festivalov v Budimpešti za junijsko sprostitev

Poletni program prestolnice bogatijo tudi gastronomska, glasbena, umetniška in družinska doživetja. Izberite med naslednjimi dogodki, ki vam bodo zagotovo polepšali junijske vikende.

Festival vina in šampanjca // Szabadság tér (4.–9. junij 2025)

Po izjemno uspešnih festivalih vina in šampanjca v preteklih letih se bodo letos na Szabadság tér znova zbrale najboljše vinarne in šampanjske kleti v državi! Poleg tega vas čakajo kakovostna ulična hrana in koncerti z živo glasbo. Vstop je prost!

Festival gina // Zsiráf Pest (5.–8. junij 2025)

Skupaj se prepustimo poletju in najbolj izjemnim ginom v kombinaciji s posebnimi toničnimi različicami! Na festivalu lahko okusimo več kot 20 vrst gina, a to še ni vse: vsak dan bodo bobnali rezidenčni DJ-ji.

Donavski karneval // več lokacij (6.–14. junij 2025)

Letos bo Budimpešta med 6. in 14. junijem znova postala živahno kulturno talilno mesto zahvaljujoč mednarodnemu kulturnemu festivalu Donavski karneval. Dogodek, ki se ozira na več kot četrt stoletja zgodovine, predstavlja ne le madžarske ljudske plesne in glasbene tradicije, temveč tudi številne ljudske tradicije z vsega sveta. Vrhunec festivala je gala prireditev na odprtem odru Margaretinega otoka, kjer bo prikazana tudi skupna produkcija Donavskega umetniškega ansambla in Madžarskega državnega ljudskega ansambla »Zlati časi«.

Poletni Tex-Mex festival // Tereza (12.–15. junij 2025)

Predstavljajte si, da se vsi barviti liki mesta Tereza preselijo v Terezo – vendar v različici za odrasle: mojster žara pleše v oblaku dima, prodajalec sladoleda ne obžaluje alkohola, glasbenik pa ne varčuje s strunami. Stara igra govori o nečem nekoliko drugačnem – z odraslimi liki, pravimi okusi in poletnimi večeri.

Mestni festival Kispest // Templomski trg (14.–15. junij 2025)

Leta 2025 bo največji dogodek na prostem v Kispestu, Mestni festival Kispest, ponovno potekal na običajni lokaciji, čudovitem Templomskem trgu. V soboto, 14. junija, in nedeljo, 15. junija, zainteresirane čakajo odlični družinski programi, cela vrsta zvezdniških nastopajočih, ulična tržnica in gastronomske dobrote.

Festival narodnosti Újbuda BÁRKA // Feneketlen-tó (15. junij 2025)

Že tretje leto Bárka zapušča pristanišče s 13 narodnostmi Újbuda na krovu. Festival Bárka je praznovanje, kjer se lahko potopimo v folkloro različnih kultur v džungli mesta. Slavimo lahko raznolikost, ki živi v nas in z nami, bolgarsko, cigansko, grško, hrvaško, armensko, poljsko, nemško, romunsko, rusinsko, srbsko, slovaško, slovensko in ukrajinsko kulturo. Podobno kot na lanskem festivalu vas od jutra do 22. ure čakajo otroško-gastro-glasbeno-obrtno-literarni programi.

Gárdonyijev piknik // Trg Gárdonyi (21. junij 2025)

Poletje lahko začnemo s koncerti, kmečko tržnico in vznemirljivimi delavnicami na trgu pred galerijo B32. Nastopili bodo Laci Sallai in Noémi Barkóczi ter Los Orangutanes. Podroben program na dogodku na Facebooku!

KoreaON 2025 – Korejski kulturni festival // Kristály (27.–28. junij 2025)

Dva dni, ki sta v celoti posvečena korejski kulturi. KoreaON 2025 bo med 27. in 28. junijem ponovno ponujal brezplačne in raznolike programe. Dogodek, ki bo vključeval vrsto programov, ki se vsako leto obnavljajo, bo letos potekal v Kristály Színtér v Margitszigetu.