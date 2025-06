13 čarobnih nočnih programov v Budimpešti, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Ponujamo vam več kot ducat vznemirljivih večernih in nočnih programov, ki bodo brez izjeme osvežili vaše poletne noči v Budimpešti.

Večerni sprehod po živalskem vrtu (12., 26. junij, 10. julij 2025)

V okviru večernih sprehodov, ki jih živalski vrt organizira v juniju in juliju, boste imeli priložnost, da se sprehodite po živalskem vrtu v spremstvu vodnikov in spoznate zakulisje. Zvečer bodo za radovedne obiskovalce odprte tudi stavbe, ki jih podnevi ni mogoče obiskati. Sprehod se začne ob 18.30 od glavnih vrat in vsakič je v središču pozornosti druga lokacija, zato se splača večerne sprehode obiskati večkrat.

Noč trgovin z donacijami | na več lokacijah (13. junij 2025)

Letošnja Noč trgovin z donacijami bo potekala 13. junija od 17. do 18. ure. Če že dolgo čakate na nočni lov na zaklad, je tukaj vaša priložnost! Tokrat se je dogodku pridružilo več trgovin z donacijami v prestolnici, zato ne bo manjkalo odličnega blaga po dostopnih cenah.

Noč gibanja | Trg herojev (13. junij 2025)

Kdo bi se lahko uprl nočni zumbi, prepoteni vadbi fitnesa ali vročemu latinskoameriškemu plesu na svetlo osvetljenem Trgu herojev? Če si želite še več, se odpravite na kajtanje ali SUP na jezeru v mestnem parku, vzemite lopar za badminton in igrajte do zore, plezajte po velikanski steni z balvani ali se preizkusite na poligonu z ovirami in se na koncu sprostite pod hladnimi drevesi v mestnem parku med vadbo joge 13. junija.

Podrobne informacije o Noči gibanja najdete v tem članku:

Najbolj žurerski športni festival poletja vas vabi k brezplačnemu športnemu ukvarjanju vso noč. Najbolj žurerski športni festival poletja vas vabi k brezplačnemu športnemu ukvarjanju vso noč. Noč gibanja obiskovalce z različnimi oblikami vadbe pričakuje 13. junija 2025. Aktivni sprostitvi se lahko prepustimo v več kot 50 naseljih.

Večerni sprehod po parku | Mestni park (13. in 27. junij 2025)

13. in 27. junija se lahko na vznemirljivem vodenem sprehodu, ki traja do večera, odpravite na raziskovanje mestnega parka, obsijanega z večernimi lučmi. Od 18. ure dalje lahko pri Hiši tisočletja občudujete stavbo in njen čudoviti vrt vrtnic v zgodnji večerni svetlobi, odkrijete Hišo madžarske glasbe, Etnografski muzej in pogled z najvišje točke muzeja na prestolnico, osvetljeno z večernimi lučmi.

Noč zborov – Zvok za trg! | Palačna četrt (14. junij 2025)

14. junija bo 13. Noč zborov poživila Palačno četrt v 8. okrožju. Ob tej posebni priložnosti so ljubitelji zborovske glasbe, pa tudi tisti, ki bi se radi na ta junijski večer sprostili ob koncertih različnih žanrov, toplo dobrodošli na več lokacijah, tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

Noč pravljic | Gellértov hrib (14. junij 2025)

Tako kot v pravljicah bo tudi Noč pravljic 14. junija potekala že sedmič. Tokrat se bodo pripovedovalci zgodb ter mladi in stari, ki želijo poslušati pravljice, zbrali na Pravljični jasi na Gellértovem hribu in se zahvaljujoč pravljicam podali na zunanje in notranje potovanje.

Nočno veslanje po mestu s SUP Budapest (21. junij, 12. julij, 2. avgust 2025)

Veslanje po mestu, obsijanem s svetlobo, lahko z ekipo SUP Budapest doživite enkrat letno, junija, julija in avgusta. Če ste pripravljeni na najbolj spektakularno SUP pustolovščino v letu, lahko odkrijete, kako je zibati se na vodah Donave, ki se zvečer umirijo, in občudovati nočno vznemirjenje prestolnice, medtem ko drsite pod najlepšimi mostovi Budimpešte.

Večerna joga za poletni solsticij v Vrtu filozofov (21. junij 2025)

21. junija med 20. in 21. uro lahko pozdravite poletni solsticij z večerno jogo v Vrtu filozofov. V tej posebni uri joge na prostem se ne boste le uglasili z ritmom narave, temveč se boste zaradi lahkotnih vaj lahko tudi sami razgibali, pridobili občutek skupnosti nad mestom in se napolnili s ptičjim petjem.

Noč muzejev | več lokacij (21. junij 2025)

Noč muzejev, ki velja za največji kulturni dogodek v državi, bo potekala v soboto, ki je najbližje poletnemu solsticiju, letos 21. junija. Tako kot v prejšnjih letih se tudi letos razstavni prostori, muzeji in zbirke s polno paro pripravljajo, da bo ta poseben poletni večer nepozaben z različnimi koncerti, vodenimi ogledi, interaktivnimi dogodki, družinskimi programi in številnimi presenečenji.

Lupa Night Beach Volleyball Cup (28. junij, 26. julij, 30. avgust 2025)

Če želite združiti odbojko na mivki in zabavo pod eno streho, potem je Lupa Beach to poletje pravi kraj za vas! To poletje bodo tri priložnosti za tekmovanje v nočnem pokalu v odbojki na mivki v mešanih ekipah 4+1. Pokal se začne ob 18.30, finale pa bo ob polnoči.

Večerni Wekerle (4. julij 2025)

4. julija se lahko v okviru večernega ogleda predstave odpravite na pustolovščino v Wekerletelepu v Kispestu. Program, ki bo potekal med 17. in 22. uro, se bo začel na ikoničnem trgu Kós Károly in se bo tam tudi končal.

Nočni ogled bunkerjev na Csepel Műveku (5., 12., 19. in 26. julij 2025)

Da bi se izognili vročinskemu valu, lahko poleti ponoči, v večernih lučeh, raziščete območje Csepel Műveka in bunkerjev, ki se tam nahajajo. Na ogledu, ki se začne ob 18. uri in traja do 22. ure, lahko spoznate tudi skrivnosti treh zaklonišč iz druge svetovne vojne. Ni dvoma, da se obeta očarljiva pustolovščina.

Noč plaž (26. julij 2025)

Zvečer 26. julija se vrača priljubljen poletni dogodek Noč plaž. Na ta večer bodo najlepša zdravilišča po vsej državi odprta za kopanje s podaljšanim delovnim časom in posebnimi programi. Vredno si je, da si datum že zdaj označite v koledarjih, podrobne informacije in seznam zdravilišč pa bodo kmalu na voljo.