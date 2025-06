10 atmosferičnih vrtnih kinodvoran v Budimpešti, kjer lahko poleti 2025 snemamo na prostem

Nič ni boljšega kot ko se v poletnih večerih mestni hrup umiri in naši najljubši filmi oživijo na platnu pod svetlobo zvezd. Predstavljamo vam nekaj odličnih vrtnih kinodvoran v Budimpešti, kjer se lahko sprostimo poleti 2025. Na programu so odlične klasike in vznemirljive dobrote – izbira je široka.

Vrtni kino Budimpešta v vrtnem slogu

Resnična zanimivost: večerno snemanje na plaži! Projekcije se začnejo v četrtek, petek in soboto zvečer, ob sončnem zahodu, in lahko izbirate med bogato ulično ponudbo hrane in pijače v Budapest Gardenu, ki spremlja program. Neslavne barabe, Mamma Mia! in Shrek – trije naslovi, samo da si predstavljate raznolikost.

Vrtni kino Mestne hiše

Vrtni kino Mestne hiše bo s svojim barvitim programom tudi letos razvajal ljubitelje filma s posebej zahtevnim programom. Na notranjem dvorišču zgodovinske stavbe bodo predvajali na primer Gospodarje časa, Potujočo palačo, Feničansko spletko, ogledali pa si boste lahko tudi klasiko Charlieja Chaplina, Zlato mrzlico.

Kino piknik

Ena najbolj edinstvenih programskih serij poletja je brez pretiravanja več kot le tradicionalni vrtni kino. Brezplačni dogodek, ki bo potekal na petih lokacijah (Kőbánya, Óbuda, Halásztelek, Bugyi, Taksony), ponuja priložnost za piknik vse popoldne, vrhunec katerega je večerna projekcija filma.

Oder na prostem Városmajor

Oder na prostem Városmajor gosti različne kulturne programe na prostem – tradicionalni element programa je tudi vrtni kino. Komedije so glavna tema enega najbolj atmosferskih parkov v Budimu: letos sta na programu Družinska terapija in Kako lahko živim brez tebe?.

Hiša Virága Benedeka – Vrtni kino Márai 125

Žal smo že zamudili film Hipolit, lakaj, a nas še čakajo trije madžarski klasiki: Smrtonosna pomlad, Skleda leče in Sirius si lahko ogledate po zelo znižani ceni na dvorišču Hiše Virága Benedeka v okviru serije dogodkov ob 125. obletnici rojstva Sándorja Máraija.

Gledališče Erzsébetligeti – Kino Ligeti

Med poletno sezono so vsi programi na dvorišču Kulturnega centra Corvin brezplačni! V okviru serije kina Ligeti si lahko ob koncih tedna ogledamo družinske priljubljene filme, kot so Steklenice za vodo, Pajki ali Trda klobuk in krompirjeva glava – predvajajo pa tudi Madžarski potepuh in Zaklad, med drugim.

Pivski vrt in kino na Margaretinem otoku

Pivski vrt Paulaner, ki se nahaja na promenadi Gasztro na Margaretinem otoku, je odprt vse poletje in obiskovalce pozdravlja z več filmi na dan – ta konec tedna bosta na primer na meniju Mulan in Deadpool 2. Kino doživetje je brezplačno z obrokom.

Tedensko posodobljen program lahko spremljate na Facebook strani prizorišča.

Kino Grajski vrt

Bazar Grajski vrt ponuja osupljivo lepo okolje za kino na prostem – čeprav se vaše oči zagotovo ne bodo oddaljile od platna, kjer se predvajajo priljubljeni madžarski filmi, kot so Tekel sem, Kako lahko živim brez tebe? ali Po nesreči sem napisal knjigo.

Vrtni kino na Hunyadijevem trgu

V središču mesta, le streljaj od Oktogona, si lahko ogledate kino na prostem, in vse to brezplačno zahvaljujoč Kulturnemu centru Eötvös10 na Hunyadijevem trgu. Čakajo nas Lovci na mačke, Zdrava erotika, Lasje, Priča – in številne druge filmske klasike.

Kulturno središče Klebelsberg – KultúrKertMozi

Letos bodo v središču pozornosti filmskih klubov na prostem v kulturnem centru na Marczibányijevem trgu filmi o živalih: med drugim bodo predvajani filmi Belle in Sebastian, Lassie in Belu, najpogumnejši kit. Za projekcije v prijetnem vrtu skupnostnega centra v 2. okrožju so potrebne vstopnice.