Budafok junija oživi z glasbenim maratonom in odličnimi vini

14. junija Budafok pričakuje obiskovalce s pravim festivalskim vzdušjem ob prihajajoči vinski turneji in dnevu okrožja Budafok.

Za tiste, ki iščejo sprostitev, tiste, ki si želijo gastronomskih doživetij, in tiste, ki bi radi navijali za svojo najljubšo skupino na glasbenem maratonu, bo Budafok 14. junija pravi kraj. Finale iskanja glasbenih talentov Wine Tour bo to soboto od 15.30 do 19.00 na tržnici Budafok.

V tekmovanju se bo pomerilo šest vzhajajočih skupin – Red Bug, Ronai, Küszöb Zenei Egység, Mészáros Tamás, Midnight Millers in The Grommets, da bi si najboljši lahko prislužil priložnost za nastop na festivalu šampanjca in vina Budafok.

Glasbena in gastronomska doživetja

Seveda se glasbena doživetja tu ne končajo: od 20. ure dalje bo skupina Love Train – Demjén Tribute izvajala pesmi legendarnega Demjéna Ferenca, nato pa bo od 21.30 naprej DJ vrtel večer in vzdušje ustvarjal vse do 23. ure.

Vendar pa tržnica v Budafoku ne živi le od glasbe. Obiskovalci lahko izbirajo med ponudbo več odličnih vinarn, vključno s stojnicami vinarne Katona, vinarne Szeleshát, vinarne Taverna in Tehniške šole vinarstva Soós István. Poleg odličnih vin zainteresirane čakajo tudi slastne gastronomske specialitete.

Brezplačni programi za najmlajše

Medtem ko starši navijajo za najobetavnejšega tekmovalca glasbenega maratona in se prepuščajo gastronomskim dobrotam, se lahko otroci udeležijo brezplačnih obrtnih dejavnosti in programov na prostem, tako da je za vso družino zagotovljena smiselna zabava.

Zainteresirane tokrat po Budafoku čakajo že tradicionalni posebni obiski kleti, degustacije vin in vodeni sprehodi.

Vpogled v zakulisje

Klet Promontorium Borlovagrendi radovedneže čaka z vznemirljivimi zgodbami o vinarstvu, skupnostna klet vinarje, ki so diplomirali na vinski šoli Soós István, z izbrano degustacijo vin, Magdolna Udvar z razstavami in muzejskimi igrami, vinarno Sauska in tovarno šampanjca Törley z vodenimi ogledi kleti ter park Memento s posebnim vodenim ogledom, kombiniranim z degustacijo vin.

Za piko na i se lahko obiskovalci v Budafoku odpravijo tudi na potovanje nazaj v čas na priljubljenem lokalnem zgodovinskem sprehodu, ki se začne pri Jamskem bivališču in raziskuje vznemirljivo preteklost okrožja.

Ne zamudite tega raznolikega programa, kjer se bogata zgodovina Budafoka, okusna vina in glasba združijo v soboto, 14. junija, v vinski okrožju prestolnice!