Seznam želja 5+1 Junijski program za raziskovalce in ljubitelje narave na Madžarskem

Narava junija praznuje pravi praznik. Zbrali smo najbolj vznemirljive ideje za sezonski program meseca, ki so verjetno že dolgo na vašem seznamu želja – če jih ni, je čas, da jih zapišete! Če so, je čas, da jih odkljukate!

Cvetenje Tise

Eno najbolj posebnih naravnih čudes Tise je cvetenje Tise – spektakularen pojav, ki traja le nekaj dni in ur na leto. Svatbeni ples enodnevnic je pravi zračni balet, saj milijoni drobnih žuželk rojijo nad vodo, da bi izpolnile namen svojega kratkega življenja: parjenje. Atrakcija, ki od leta 2020 uradno velja za Hungaricum, se začne v bližini Segedina in se nato usmeri proti severu v nasprotni smeri od reke. Le redkim uspe ujeti to v živo – če želite biti med njimi, spremljajte vremenske napovedi!

Svetlobni ogled Mecseka med rojenjem kresničk

Junij je tudi sezona parjenja kresničk, vendar za razliko od enodnevnic njihovo rojenje traja do 8-10 dni – in edino, kar je gotovo, je, da se začne nekje v prvi polovici junija. Samice monogamnih malih hroščev vabijo svoje moške kolege z veličastnimi svetlobnimi signali – kot da bi se v tem času ponoči prižgale pravljične lučke. Spektakularen svatbeni ples si lahko ogledate na več mestih v naši državi. Poleg »klasičnega« arboretuma Alcsút tokrat priporočamo atmosferski kotiček v Mecseku.

Ogled čudežne jame na svetovni dan jam

Deveta najdaljša jama na Madžarskem je dobila ime po bodičastem zimzelenem grmu čudežne jagode, ki se nahaja v bližini vhoda. Enostavno dostopna votlina, polna različnih kapnikov, je odlična za učenje tehnik in praks jamarjenja, raziskovanja jam ter za predstavitev tektonskih procesov in različnih formacij. 24. junija, na svetovni dan jam, se lahko ogledate tudi po znižani ceni.

Safari ob sončnem zahodu v narodnem parku Hortobágy

Če so vaše otroške sanje o udeležbi na safariju, vam ni treba potovati na oddaljene celine. Hortobágy ima manj eksotičen, a enako bogat živalski svet: v parku lahko med drugim vidite volkove, šakale, divje konje, starodavne noje, jastrebe, pelikane, divje mačke, lisice, belorepce in sive čaplje. Opazovanje narave v terenskem vozilu v spremstvu profesionalnega vodnika je še bolj vzdušno zaradi čudovitega sončnega zahoda, ki prispe na koncu ogleda.

Sprehod v kresni noči in opazovanje ptic

Ribniki Biharugrai, ki se nahajajo v narodnem parku Körös-Maros, blizu romunske meje, vas vabijo na poseben pohod v mraku, kjer narava pohodnikom skoraj priredi koncert. Med sprehodom lahko opazujete čaplje, čaplje, ponirke in druge vodne ptice, ki se hranijo s svojimi mladiči, medtem ko rjavi lunji lovijo nad trstičjem. Pesmi trstnjakov in žvrgolečih trstnjakov na 6 km dolgi poti dopolnjujejo doživetje.

+1: Če je junij, potem sivka cveti

Ponavljamo se iz leta v leto, a junija se preprosto ne morete naveličati dišečega vijoličnega morja, ki spet prekriva podeželje. Kaj bi lahko bilo v tem času boljšega kot malo “žetve dišav”? S programi “naberi si sam” lahko domov odnesete ne le spomine, ampak tudi mir za šopek. Sivkine dogodivščine vas čakajo v mnogih kotičkih države – od Békéscsabe do Gárdonyja do znamenitega sivkinega raja Dörgicse. Preden prevzamete košarico, preverite trenutno stanje cvetenja na spletni strani izbrane lokacije!