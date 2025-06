Osupljiv hotel v Sárvárju obljublja nepozabna poletna doživetja

Za mnoge poletje pomeni neskončne izlete in fotografije na plaži, a brez skrbi, če imate letos le nekaj dni za sprostitev, saj vas Spirit Hotel Thermal Spa*****superior v Sárvárju pričakuje z odprtimi rokami.

Luksuzni hotel, ugnezden v kraljestvu Sedmerih jezer, je veliko več kot le petzvezdični hotel, saj edinstveno vzdušje sob in barvit program ponujata nepozabna doživetja, svetli prostori in zen okolje pa obljubljajo popoln mir.

Maksimalna sprostitev v čudovitem okolju

Ni naključje, da je hotel Spirit postal nacionalni simbol kakovostne sprostitve, saj sta tako splošno udobje namestitve kot tudi nagrajeni spa center edinstvena.

Slednji ima skupno 22 različnih bazenov, pa tudi savne, masažne kadi in cone za sprostitev z baldahini, ki zagotavljajo, da je že nekaj dni, preživetih tukaj, vrednih večtedenskega dopusta. Čar kraju daje lastna zdravilna voda Spirit, ki ima resnično poživljajoč učinek na tiste, ki se tukaj sprostijo.

Poleg maksimalnega udobja in sproščenega vzdušja tudi dodatna doživetja niso izpuščena, saj goste čakajo poletni programi, zabave ob bazenu, gurmanska doživetja in posebno vzdušje.

Sprostitev na najvišji ravni

Poleg spa doživetij so na voljo tudi personalizirani tretmaji, ki jih strokovnjaki za spa prilagajajo individualnim potrebam: od masaž z eteričnimi olji, hamam ritualov, terapij za obnovo kože in tretmajev za pomlajevanje obraza, kar zagotavlja, da se boste domov vrnili ne le psihično, ampak tudi fizično spočiti.

Ljubitelji dobrih okusov in slastnih prigrizkov ne bodo ostali brez gurmanske izkušnje, saj so večeri resnično popolni z večerjami ob svečah, odličnimi vini, posebnimi koktajli in kreativnimi poletnimi jedmi kuharja. Pri izbiri hrane lahko pričakujete premislek o njihovih klasičnih jedeh, poleg tega pa veliko vlogo igrajo poletne sezonske sestavine.

Kontakt:

Spirit Hotel***** Sárvár

9600 Sárvár, Vadkert körút 5.