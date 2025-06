Najbolj žurerski športni festival poletja vabi na brezplačne športne aktivnosti, ki trajajo celo noč

Noč gibanja 13. junija 2025 obiskovalce pričaka s tradicionalnimi in posebnimi oblikami vadbe. Na najbolj žurerskem športnem festivalu poletja se lahko poleg najbolj obiskanih javnih prostorov Budimpešte prepustimo aktivni rekreaciji še v 55 drugih naseljih.

Nočni športni festival v središču prestolnice

Trg herojev bodo 13. junija za eno noč zasedli vsakdanji junaki: tisti, ki si po delu še vedno lahko obujo tekaške copate ali športno opremo. Če smo eden izmed njih, ni dvoma, da tja spadamo – in če želimo biti eden izmed njih, ni boljšega predogleda kot Noč gibanja.

Na športnem festivalu, ki se začne ob 19.30 in traja do zore, bomo imeli priložnost igrati badminton, odbojko, šah, rolati, plezati po velikanski balvanski steni ali pa poskusiti ulični hokej. V mestnem parku bodo na voljo tudi kajtanje in SUPanje, tečaji joge in zumbe ter preizkus posebnih športov, kot sta nogomet in korfbol.

To je le nekaj možnih programov, o katerih lahko več informacij najdete na spletni strani ali na budimpeštanskem Facebook dogodku Noč gibanja. Dogodek je brezplačen in čeprav ni obvezen, lahko organizatorjem pomagate s hitro registracijo. Vse, kar morate storiti, je, da navedete ime in e-poštni naslov, da boste prvi izvedeli za najnovejše novice, fotografije in videoposnetke razpoloženja.

Doživetje Noči gibanja v še 55 naseljih

Brezplačni športni festival ni le privilegij za prebivalce prestolnice: letos se bo seriji dogodkov pridružilo še 55 lokacij – te dogodke koordinira Nacionalno združenje organizatorjev športnih prireditev v prostem času.

Programi bodo med drugim v Szegedu, Győru, Székesfehérvárju in na več lokacijah okoli Blatnega jezera. Letos se bo Noči gibanja prvič pridružilo tudi mesto čez mejo: tisti, ki jih zanima Székelyföld, lahko telovadijo v Sepsiszentgyörgyju.