4 osupljivi gradovi in dvorci v bližini Blatnega jezera, če se želite potopiti v skrivnosti preteklosti

Pravljični gradovi okoli Blatnega jezera čakajo na popotnike skozi čas, ki se želijo potopiti v skrivnosti preteklosti in svoje družinske zgodbe z odličnimi razstavami in vznemirljivimi programi. (x)

Grad Festetics, Dég

Vsakdo bi moral vsaj enkrat obiskati grad Festetics v Dégu, obdan z enim največjih angleških parkov v Evropi. Življenje družine Festetics in zgodovina prostozidarstva oživita kot interaktivna razstava znotraj zidov klasicistične stavbe. 12. julija organizirajo festival Fürkész, 20. avgusta, na državni praznik, in vsako tretjo soboto v mesecu organizirajo tudi odlične programe, vabijo pa vas tudi na skupni tek po gradovih.

Szántódpusztai Majorság

Razstava Almássy, ki si jo lahko ogledate v Szántódpusztai Majorságu, ki upravičeno nosi ime Élő Major, je na ogled do 29. julija in predstavlja vznemirljivo življenjsko zgodbo očeta Sahare, »angleškega pacienta«, skozi arhivske fotografije. Vsak konec tedna se lahko družine v okviru programa Živalske sobote pobliže spoznajo s prebivalci dvorca. 26. julija bo celodnevno slovo od Jakobovega dne, 30. avgusta pa se bodo obiskovalci lahko sprostili ob predstavitvi plesnih skupin regije.

Grad Festetics, Keszthely

Celovite razstave znotraj obzidja gradu Festetics v Keszthelyju vabijo na potovanje skozi čas. Tukaj se lahko potopite v poseben svet notranjosti in vagonov, lova in modelnih železnic. Poleg razstav ne manjka vznemirljivih programov: interaktivna igra grajskih skrivnosti, otroški programi, priljubljen grad Festetics podnevi in ponoči, Skrivni vrt – festival NÖF x Be Massive Horizon, gledališki festival KULT/SZÍN/TÉR in zgodovinski konjeniški festival prav tako dopolnjujejo raznolikost ponudbe.

Fenékpusztai Majorság

Fenékpusztai Majorság, nekdanja trdnjava madžarske konjereje in konjeniškega športa, je prava skrinjica za ljubitelje konj in jahanja. Majhen grad, ki gosti razstave, in nekdanji hlevi, ki delujejo kot konjeniški muzej, ponujajo odlično zabavo. Dodatne programe lahko pričakujete 21. junija v okviru programa Noč muzejev in 20. avgusta ob državnem prazniku.