11 čudovitih znamenitosti in aktivnosti na prostem v Debrecenu za poletne oddihe

V Debrecenu vam nikoli ne bo dolgčas, še posebej ne poleti, ko številne aktivnosti na prostem ponujajo nepozabna doživetja v mestu. Da ne bi ničesar zamudili, vam predstavljamo nepozabna poletna doživetja!

Vodne dogodivščine na najsodobnejši plaži v državi: Aquaticum Debrecen

Če je poletje, potem plaža! V Debrecenu se lahko čofotate na najkulnejši plaži v državi, vse pod ogromno, senčno krošnjo Velikega gozda! Spektakularna, mednarodno nagrajena plaža Aquaticum Debrecen ima 15 različnih bazenov, počasno reko, bazen z valovi, skakalnico, otroški svet in 12 metrov visoko sončno teraso, jacuzzije in vodni bar, ki čakajo na kopalce, ki si želijo posebne izkušnje.

Gledališče pod zvezdami: Oder na prostem Nagyerdei

Oder na prostem Nagyerdei, ki letos praznuje 75 let, ponuja lahkotno poletno večerno zabavo pod več kot stoletnimi hrasti Nagyerdőja in zvezdnatim nebom. Ob obletnici lahko občinstvo pričakuje 17 predstavitev in skupno 20 predstav, vključno s komedijami, glasbenimi in plesnimi produkcijami ter koncerti. Letos vas bodo izjemna prozna in glasbena gledališča ter plesne skupine v državi zabavale s priljubljenimi igrami, kot so Kölcsönlakás, Hippolyt, lakaj, Fantje z ulice Pál in Trije telesni stražarji.

Doživetja, ki segajo v nebo: Vodni stolp Nagyerdei

Ikonična stavba Nagyerdőja, več kot sto let star Vodni stolp Nagyerdei, stoji ob plaži in ponuja številne možnosti za prosti čas. Po prijetnem sprehodu po gozdu se splača ustaviti na osvežilni pijači, ki jo lahko uživate v prijetnem vrtu ob vznožju stolpa ali na zgornji terasi.

Ljubitelji adrenalina ne smejo zamuditi plezalne stene sredi vodnega stolpa, pa tudi razgledne ploščadi okoli kupole, s katere je čudovit razgled na okoliški Veliki gozd. Sem se splača vrniti tudi zvečer, saj ob koncih tedna v vrtu Vodnega stolpa koncertirajo priljubljene madžarske skupine in izvajalci, impresiven pa je tudi pogled na večerno osvetlitev.

Poletna festivalska mrzlica

Debrecen je poln dogodkov vse leto, še posebej poleti, ko se en festival konča, takoj ko se začne drug. To poletje ne zamudite Debrecinškega gurmanskega festivala, ki bo potekal od 13. do 15. junija, kjer se zberejo najboljše restavracije in kuharji mesta in države, da pokažejo, kje je danes vrhunec gastronomije na Madžarskem – vse to letos organizirano okoli filmske teme.

Festival Campus bo potekal med 16. in 20. julijem s priljubljenimi madžarskimi izvajalci in tujimi zvezdniki, vključno z velikimi imeni, kot so Jason Derulo, The Chainsmokers in Danydy Warhols. Med 31. julijem in 2. avgustom bodo v Nagyerdő prispele najboljše madžarske vinarne in najbolj priljubljeni madžarski jazzovski glasbeniki na Dneve vina in jazza v Debrecenu.

V Debrecenu se resnično odvija največja rojstnodnevna zabava v državi, saj se ustanovitev države tukaj praznuje cel teden v duhu cvetja, glasbe in plesa. Programi Debrecenskega karnevala cvetja se bodo začeli 15. avgusta in zaključili 20. avgusta, ko boste lahko praznovali skupaj z veliko karnevalsko parado. Karnevalski vrvež bo pisan z brezplačnimi koncerti, plesnimi predstavami, botaničnim in obrtnim sejmom, kolesarsko parado in otroškimi programi.

Zunanji kino: Gledališče v megli

Edinstvena multimedijska fontana na Madžarskem, Gledališče v megli, čez dan vabi malčke, da “hodijo po vodi”, zvečer pa ponuja nepozabno izkušnjo kina na prostem s kratkimi filmi in laserskimi animacijami, ki se projicirajo na ogromen, pahljačast vodni pršec! Projekcije se začnejo po temi ob 20., 21. in 22. uri.

Ogled fontan v središču mesta

Na prijetnih javnih trgih Debrecena se pisane fontane in fontane skoraj dotikajo druga druge, ki jih ne smete zamuditi le zaradi razgleda, temveč tudi zaradi osvežilnega pršenja vode v poletni vročini. Na območju Velikega gozda so vredni ogleda ogromna fontana pred glavno stavbo univerze, fontane Békás-tó in gledališče Megle, v središču mesta pa so vredni ogleda fontana na trgu Déri, vodni element v Hal köz, park Ady in trg Dósa nádor ter fontane na Kossuthovem trgu.

Osvežujoč sprehod po Velikem gozdu

Če je vročina neznosna, lahko vedno najdete nekaj osvežilnega olajšanja v senci ogromnih dreves Velikega gozda. Sprehodite se po enem najlepših delov parka, promenadi Medgyessy, med vilami iz preloma stoletja in kipi literarnih velikanov, občudujte race divjaki, ki mirno plavajo v jezeru Békás, obiščite impozanten francoski vrt na trgu Egyetem tér ali botanični vrt za glavno stavbo in se nato sprostite na eni od teras promenade Víztorony. Vsekakor se vrnite zvečer, saj je najnovejši prostor v mestu, Csinibaba Kultkert, najboljša izbira za sprostitev ob koncu dneva.

Prijetne terase v Debrecenu

Mesto ponuja veliko zanimivih, spektakularnih in prijetnih krajev, kjer lahko ne le jeste in pijete okusno hrano, ampak uživate tudi v posebnem vzdušju. Skrivni vrt in romantično vzdušje Vintage Worlda, lokalno pražena kava boemskega in elegantnega Black Sheep, filmska tematika bara Maszek z edinstvenimi koktajli so vse to nepozabna doživetja v Debrecenu.

