Budimpeštanska obala odpira sezono plaž 2025 z brezplačnim vikendom

Kdaj se bodo odprle plaže v Budimpešti? – to vprašanje se vedno pogosteje pojavlja, ko se bliža poletje. V primeru plaže Lupa bomo na sezono žal morali čakati še en teden, kot je bilo načrtovano, vendar bodo med 6. in 8. junijem zamudo nadomestili odlični brezplačni programi.

Glede na negotove vremenske napovedi konec maja ne bo časa za plažo, a kar se zavleče, ni izgubljeno: brezplačni otvoritveni dogodek plaže Lupa bo z vznemirljivimi programi prispel na dolgi binkoštni vikend.

Otvoritveni vikend plaže Lupa // 6.-8. junij 2025.

Letos bodo sezono v Lupi odprle otroške dejavnosti in dnevne zabave. Najboljši DJ-ji se izmenjujejo v baru: v soboto bo med 15. in 19. uro vrtel ritme Infragandhi, v nedeljo pa v istem časovnem terminu Bia Bréda. Na binkoštni ponedeljek bo Belushi DJ-al od 12. do 16. ure, na ta dan pa bo tudi koncert glasbe v živo: Zsolt Németh – Ritmo’s smooth jazzy kitarska session.

Raznolikost Lupe dokazuje dejstvo, da se vsak glasbeni dogodek odvija v ločeni gostinski enoti: MyCar Beach, LupaCabana, Waikiki, The Lounge in DiVino prav tako gostijo nastopajočega.

Raznolika plaža Lupa

Vendar niso le aktualni dogodki tisti, zaradi katerih je vredno poleti obiskati čudovito jezero Lupa, kjer obiskovalce čakata čudovita obala in bogata izbira hrane in pijače iz najboljših gastropubov. Za ljubitelje športa pa je to pravi raj: tukaj deluje največji center za wakeboarding v srednjeevropski regiji ali pa lahko poskusite lokalne klasike: banano, krof in aqua slider.

Še vedno pa se lahko udeležite tečajev jadranja; lahko pa se odpravite na SUP, eSurf, igrate odbojko. In čofotate v vodi, ki je vsak dan toplejša.