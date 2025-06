V Budimpešti se je odprl nov raj za langoše – okusili smo klasične in novodobne dobrote

Na ulici Dob se je odprla ulična hrana z langoši: Budapest Bites maksimizira madžarski okus s premium sestavinami, hkrati pa se ne boji preizkušenega recepta prelivati z nenavadnimi dodatki. Poskusili smo pet langošev.

Prispeli smo na otvoritev nove gostinske enote Semsei Gastronomy in skupine Stifler, Budapest Bites, ki se je odprla sredi zabaviščnega okrožja. Iz imena na prvi pogled ni jasno, a to je resnično področje langošev in njihovih priredb. Na jedilniku je tudi golažna juha, ki jo lahko naročite kot redni dnevni meni v družbi majhnega langoša.

Osrednji dekorativni element prijetne notranjosti, svetlobni napis »WE LOVE LÁNGOS«, pritrjen na instalacijo pokrova lonca, prav tako napoveduje: spoštovanje tradicije in trendovskosti lahko tukaj sobivata. A v notranjosti ne ostanemo dolgo – če gre za ulično hrano, potem se odpravite na ulico!

Usedemo se na teraso, od koder hitro vidimo, kdo bo tukaj ob tej uri: paleta je široka, od tujih turistov do delavcev. Seveda je prvih večina. Zvečer pa se bodo verjetno pojavili tudi ljudje, ki se odpravljajo zabavat, da bi pred zabavo v telo vnesli nekaj kalorij (in gastronomsko izkušnjo).

Začnemo s klasičnimi lángosi

A nismo prišli gledat, prišli smo poskusit lángose, zato hitro preidemo k bistvu. Ponudba je noro raznolika: gost, vajen jedilnika plažnih bifejev, se bo le popraskal po glavi in se spraševal, kaj med možnimi dodatki počnejo figova in rdeča čebulna marmelada, modri sir in bavarsko zelje.

Prva točka na seznamu ne more biti nič drugega kot dobri stari lángosi s sirom in kislo smetano: izvor žanra, prva in najpomembnejša mojstrovina. Uvodni stavek romana, ki zagotavlja kakovost in vas vabi, da se poglobite še dlje. In osnove so zelo dobre.

Popolnoma drobljivo testo v ustih ne pušča oljnatega priokusa, kisla smetana in sir pa sta kakovostna izdelka z intenzivnim okusom. To seveda ni naključje, saj sestavine Budapest Bites dobavljajo domači proizvajalci.

Česnovo olje je postavljeno v lepe kozarce na mizah, gostje pa ga lahko – tako kot v neapeljskih picerijah – poljubno pokapajo po hrani.

Italijanski langosi in langosburgerji

Ko že govorimo o Neaplju: tukaj je presenetljiva kombinacija, ki jo navdihuje fuzija: langosi s šunko serrano in rukolo. Gre za pogumen podvig, saj običajni prelivi na tankem testu za pico sprva izgledajo nenavadno, ko jih naložimo na okrogle langose. Na koncu bo to eden naših najljubših.

Še posebej lepo je, da je testo skoraj popolnoma brez olja. Odlična paradižnikova omaka, češnjevi paradižniki, rezine parmezana in obilna, sveža rukola dejansko spremenijo našo “drugo jed” v lahkoten, osvežujoč kos, kar je – roko na srce – še posebej pomembno pri langošu.

Sledi ena največjih uspešnic Budapest Bites, langosburger – prav tako klasična različica tega. (Lahko bi izbrali tudi tistega na osnovi kozjega sira ali pulled svinjskega mesa.) Mesni polpet iz Nádudvarjeve pisane govedine je značilen in slasten, opazno vrhunska priprava, in z veseljem bi vohunili za skrivno omako za burger iz kuhinje.

Imamo srečo, da imamo čudovit burger, oblika pa je prava specialiteta – vsebina je stisnjena med dva majhna langoša. Obvezna jed za zagrizene kalorične kriminalce.

Sladki langoši kot sladica

Končno, ko se nam zdi, da smo siti, se stari rek izkaže za resničnega: sladke stvari odprejo nov prostor v želodcu. Seveda, ko vidimo sladico, bogato prekrito s pistacijevo kremo in malinami, bi težko rekli ne.

Hitro ugotovimo, da se medeno sladka zelena pasta in sveže, kislo testo za langoše, podobno rdečemu sadju, usklajujeta ne le vizualno, ampak tudi v pravem razmerju.

Ker so te sladice, znane kot “sladki grižljaji”, nekoliko manjše od svojih slanih dvojnikov, se prepustimo skušnjavi in si delimo košček makove kreme z belo čokolado, postrežene z malinami in stepeno smetano, kot je navedeno na jedilniku.

Stepene smetane ne zahtevamo – ne mislimo, da je primanjkuje – in zato gastronomsko pustolovščino zaključimo s prijetno mehko, ne vsiljivo sladko kombinacijo. Mak kot preliv je lahko še posebej zanimiv za turiste, saj v drugih državah le redko najdemo primere njegove uporabe v kuhanju.

Značilno madžarsko, vznemirljivo moderno

Seveda ni nič narobe s klasičnimi, retro lángosósi, a včasih se je vredno odpreti novim stvarem – obisk restavracije Budapest Bites zgovorno dokazuje, da je lángos gastronomska zvrst, ki je nikar ni bogoskrunska, če jo občasno premislimo.

Poskusimo! Za ceno povprečne budimpeštanske glavne jedi bomo imeli srečo, da bomo imeli značilno madžarski, a vznemirljivo moderen svet okusov. Še več, če bi nas več želelo poskusiti več jedi z jedilnika, nam bo osebje na zahtevo z veseljem narezalo lángos.

Budapest Bites je odprt vse dni v tednu: od nedelje do četrtka od 11.00 do 22.00 ter v petek in soboto od 11.00 do 1.00.

Skupina podjetij načrtuje nadaljnjo širitev lokacije: po načrtih se bosta kmalu poleg lángosó na ulici Dob utca preselili restavracija z jedilnikom in »revü-house«.

Poskusili smo naslednje:

Lángos s sirom in kislo smetano (2990 HUF)

Lángos s šunko Serrano in rukolo (3890 HUF)

Klasični lángosburger (4590 HUF)

Lángos s pistacijami in malinami (2790 HUF)

Lángos z makom, belo čokolado in kremo, malinami in stepeno smetano (2490 HUF)