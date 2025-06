Novo v Budimpešti: 8 novih krajev za odkrivanje v juniju

Prvi poletni mesec ne more minevati brez novosti: pokažemo vam, kateri novi kraji so se odprli v Budimpešti, ki jih ta mesec ne smete zamuditi!

Retro Lángos

Naša najljubša restavracija lángos v središču mesta bo na ulici Vécsey na voljo od konca maja. Zgodba o Retro Lángosu se je začela leta 2011, njihov bife na ulici Arany János je kmalu postal nepogrešljiv kraj za večerjo v Pešti, naraščajoče število rednih gostov pa je do leta 2020 obrodilo sadove v obliki stalne restavracije. Njihova najnovejša ponudba vključuje tudi klasično kombinacijo sira in kisle smetane, poskusite pa lahko tudi gurmanske različice, kot so lángos, polnjen s svinjino BBQ, ali lángos s kozjim sirom brez glutena.

1054 Budimpešta, Vécsey utca 3.

Mamie • Artizán Budimpešta

Če ste ljubitelj umetniškega peciva, vam bo ime Artizán zagotovo znano: ekipa, ki jo vodi Gergő Fekete, se je v zadnjih letih podala tudi v svet kaš, specialnih kav in celodnevnih zajtrkov, zato smo lahko prepričani, da bo letošnja sezona sladoleda velika. Mamie, ki se je odprla na ulici Bécsi út, se osredotoča na kremaste cmoke iz kakovostnih sestavin brez dodatkov, na jedilniku pa so tudi torte in druge umetniške sladice, zaradi česar je poletje še slajše.

1037 Budimpešta, Bécsi út 314.

Terasa in bistro Wave and Wine

Proti severnemu koncu divje romantičnega rimskega dela, ob parku Pünkösdfürdő, se nahaja najnovejši prostor za sprostitev v mestu ob Donavi. Wave & Wine vam bo polepšal dan s sočnimi cheeseburgerji, popolnimi ribami s krompirčkom in nebeško ribjo juho, za osvežitev pa so na voljo kakovostna vinska ponudba, osvežilni koktajli in pivske specialitete. Popolna kombinacija panorame ob Donavi in sproščenega vzdušja je idealna izbira za odmor med kolesarjenjem ali romantično večerjo.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos údülőpart 115.

Damas Budapest

Le nekaj korakov od vrveža ulice Váci nas čaka drug svet, kjer se Vzhod sreča z Zahodom – restavracija-kavarna-bar hotela Damas Collection v arabsko-francoskem slogu vas bo očarala takoj, ko boste stopili skozi njena vrata. Zrak je napolnjen z mamljivo aromo pikantne hrane in rahlo pražene kave, zajtrk vključuje tako tradicionalne šakšuke kot francoske rogljičke, med večerjo pa se bomo počutili, kot da smo v kraljestvu tisočih in ene noči. Damas Budapest je prava kulinarična oaza v osrčju mestnega središča.

1052 Budimpešta, Türr István utca 9.

BudaPest Bites

Če imate lángos, naj bo debel! Tako bi lahko povzeli ars poetica nove priljubljene točke v zabavni četrti Pešte, kjer na naše mehke, puhaste lángose pričarajo najbolj nore dodatke. Piščančja Cezarjeva solata, stepena smetana, sveže maline in mehka pistacijeva krema, bavarsko kislo zelje – edina omejitev izbire dodatkov je domišljija ekipe BudaPest Bites! V tem lokalu, ki se opredeljuje kot restavracija za s seboj, poleg različic lángosa, ki jih je mogoče pripraviti celo s svinjino, ponujajo tudi srčno pikantno golažno juho, ki jo lahko uživate z majhnim lángosom za 2990 HUF.

1074 Budimpešta, Dob utca 19.

Leon Osteria

Leon Osteria, ki se nahaja le streljaj od tržnice Várkert, vas vabi s pristnimi italijanskimi okusi, da odkrijete skrivnost občutka »dolce far niente«. Od svežih testenin do sočnih sirov, od značajnih vin do tradicionalnih jedi – vse, kar nam ekipa glavnega kuharja Olivérja Heiszlerja in pomočnika kuharja Tamása Károlyja Tótha postreže k mizi, uteleša izjemno harmonijo med preprostostjo in okusom, ki je morda značilna le za italijansko kuhinjo. Naročimo si rigatoni carbonara, zraven kozarec belega vina in se prepustimo znanemu mediteranskemu vzdušju!

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 7-9.

YÜME

Jedilnik restavracije YÜME, ki je nadomestila Ensō, ki je poleti zaprla svoja vrata, prav tako zaznamuje azijska fuzijska kuhinja, ki spoštuje spomin na svojega predhodnika, vendar s povsem novim pristopom. Restavracija Martina Nádudvarija v Zártudvariju streže predvsem ramen, pripravljajo pa tudi fermentirano zelenjavo, japonske različice španskih tapasov in številne sladice. Pomislili so tudi na ljubitelje madžarskih okusov: piščančji paprika udon bo zagotovo navdušil tiste, ki se neradi ukvarjajo z daljnovzhodno gastronomijo, a japonski kroketi s tartufi so prav tako obvezni za poskusiti!

1082 Budimpešta, Baross utca 85.

Smash by Tuning

Tuningosok, znan kot ena najbolj zanesljivih stalnic budimpeštanske burger scene, bogati paleto ulične hrane v Mestnem parku z novo barvo: tik ob obali jezera, nasproti živalskega vrta, ponujajo različice svojih zdaj že legendarnih burgerjev v obliki zmečkanih polpetov. V prepletu okusov tanko sploščenih mesnih diskov, narejenih iz karamelizirane čebule in popolnoma uglašenih domačih omak, zavitih v brioš žemljico, lahko zdaj uživate v zelenem okolju, tudi med sprehodom.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 3.