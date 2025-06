7 čudovitih evropskih destinacij, do katerih je poleti 2025 enostavno priti z vlakom

Naj živijo mednarodni vlaki! Vsak, ki je videl nagrajeni madžarski film Modri pelikan – ki smo ga priporočili tudi v tem članku – je zagotovo razpoložen za manjše (ali večje) potovanje v tujino. Zbrali smo lete, ki vas bodo poleti popeljali na čudovite kraje po vsej Evropi.

Sezonski vlaki na obalo

Letos bo MÁV ponovno začel s svojimi mednarodnimi leti, ki so bili v zadnjih letih zelo priljubljeni, in sicer proti priljubljenim turističnim destinacijam na jadranski obali.

Budimpešta – Split

Ni naključje, da je Guardian izbral progo Budimpešta–Split med 10 najbolj vznemirljivimi železniškimi progami v Evropi, saj tukaj velja kliše, da ni le prihod doživetje, ampak tudi samo potovanje. Vlak, opremljen s sedežnimi in spalnimi vagoni, bo to poletje med 19. junijem in 13. septembrom vozil v morda najprijetnejše obalno mesto na Hrvaškem – iz Keletija odpelje 2–4-krat na teden ob 18.45, nato pa potuje vzdolž južne obale Blatnega jezera do meje. V Split prispe ob 9.39.

Budimpešta – Ljubljana – Reka / Koper

To poletje se bo Retro Istra znova odpravila proti hrvaški in slovenski obali ter turiste popeljala na potovanje ne le v prostoru, temveč tudi v času, saj se pod njimi tresejo avtomobili iz 70. in 80. let. Vlak bo odpeljal vsak dan med 27. junijem in 31. avgustom ob 21.17 in se peljal skozi Ljubljano, kar je že samo po sebi zelo razburljivo. Hrvaški otoki so le streljaj od Reke, Trst ali Videm pa le streljaj od Kopra.

Redni mednarodni leti

Mednarodnih letov, ki delujejo vse leto, ne manjka, kar vam omogoča udobno raziskovanje najbolj vznemirljivih mest v okoliških državah – nekateri pa vas celo popeljejo precej daleč. Te vozne rede si lahko ogledate TUKAJ.

Budimpešta – Dunaj – Salzburg – Innsbruck – Zürich

Iz madžarske prestolnice lahko do največjega mesta v Švici pridete v nekaj več kot 10 urah, udobje pa je zagotovljeno na avstrijskem vlaku Railjet. Leta 2024 je bil Zürich izbran za najbolj prijetno mesto za življenje na svetu – tik pred Dunajem, kjer se let tudi ustavi. Avstrijska prestolnica je tako enostavno in hitro dostopna, da se praktično kadar koli splača hitro in intenzivno potovanje.

Budimpešta – Bratislava – Praga – Dresden – Berlin – Hamburg

Ena destinacija je bolj vznemirljiva kot druga: ne bi zgrešili, tudi če bi z zaprtimi očmi kliknili na katero koli od postaj na poti. Vsako od mest srednje Evrope z bogato zgodovinsko dediščino je vredno obiskati vsaj enkrat v življenju. Začeli bi s čudovitim starim mestnim jedrom Prage ali živahno kulturo Berlina.

Budimpešta – Bratislava – Ostrava – Krakov / Varšava

Če se odpravite ob zori, lahko kosilo preživite na slikovitem glavnem trgu Krakova – že sama misel na dobro juho ali pito iz rdeče pese vam bo spravila sline v usta. Staro mestno jedro ima dovolj impresivnih znamenitosti za ogled več dni, vredno pa si je vzeti čas tudi za obisk veličastne poljske metropole Varšave – do katere lahko pridete tudi brez prestopanja iz Budimpešte.

Budimpešta – Nagykároly – Csíkszereda – Sepsiszentgyörgy – Brasó

Na pravo poletno vročino še čakamo, a nekega dne bo dovolj – takrat se je res lepo ohladiti v gorah Székelyföld. Do tja je potrebna maratonska vožnja z vlakom, a osupljiva panorama na poti nadomesti celodnevno tresenje. Toda do več drugih transilvanskih mest – kot so Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Arad, Temișoara – in celo Bukarešta – je enostavno priti z vlakom.

Segedin – Subotica

Tako blizu nas je, da je potovanje iz Segedina v Subotico hitrejše kot iz Budimpešte v Segedin. Vojvodino je vredno obiskati kateri koli dan v letu, a najboljša je poleti, ko prijetne kavarne zasijejo v svojem mediteranskem sijaju. Bližnje jezero Palić je čudovit kraj za pohod, ikonična tržnica v Subotici pa je kraj, kjer lahko najdete le blago, ki ga v resnici niste iskali.