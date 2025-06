5 brezplačnih etničnih festivalov v Budimpešti in okolici za ljubitelje tradicij

Svetovna glasba, gastronomska čudesa in kultura okoliških ljudstev, ki živijo z nami – imamo priložnost, da se posebej zabavamo na etničnih dogodkih, od katerih jih bo več potekalo v začetku poletja 2025. Zbrali smo ustrezne programe v Budimpešti in okolici.

32. etnični festival Donave Bend // Pomáz (31. maj 2025)

31. maj sprejemamo kot častni poletni dan – škoda bi bilo, če bi s seznama izpustili program Pomáz, ki je predviden za to soboto in ga organizira lokalno nemško kulturno društvo. Spoznali bomo lahko več zborov in ljudskih plesnih skupin, vrhunec dogodka pa je degustacija etnične hrane, ki bo organizirana na dvorišču Nemške hiše skupnosti od 13. ure dalje. Pridite le s praznim želodcem!

13. okrožni etnični festival // Budimpešta, XIII. okrožje (1. junij 2025)

XIII. Okrožje praznuje svoj rojstni dan tri dni med 30. majem in 1. junijem – na zadnji dan serije dogodkov se bodo predstavile narodnosti. Na trgu Béke tér obiskovalce čakajo bolgarski, grški, poljski, nemški, armenski, romski, romunski, rusinski, srbski, slovaški in ukrajinski šotori. Gostje lahko aktivno sodelujejo tudi v ročnih delih in igrah, ki predstavljajo življenje in tradicijo narodnosti.

Raznolikost v eni domovini // Budimpešta, VIII. okrožje (6. junij 2025)

Donavski karneval vsako leto slavi mednarodno folkloro in kulturno raznolikost s pisano parado, koncerti na prostem in spektakularnimi plesnimi nastopi. Eden od pomembnih odrov serije programov je dogodek z naslovom Egy Hazában Sokszínően, ki bo potekal v Muzejskem vrtu, ki se osredotoča posebej na madžarske narodnosti: na oder bodo stopile bolgarske, ciganske, južnoslovanske, nemške, romunske in slovaške plesne skupine ter orkestri.

KeveFeszt – Festival kulture narodnosti in gastronomski dnevi // Ráckeve (13.–14. junij 2025)

Edini festival v državi, kjer je zastopanih vseh trinajst narodnosti, ki živijo v naši državi – letos je poudarek na Srih. V petek zvečer bo zabavo začel orkester Csík, v soboto pa se bomo lahko za cel dan potopili v kulinarične in kulturne dobrote. Ráckeve se splača obiskati že samo zaradi brezplačnega koncerta Boban Markovič Orkestra in plesne hiše Selo Orkestar.

BÁRKA – Festival narodnosti Újbuda // Budimpešta, XI. okrožje (15. junij 2025)

Bárka Feszt je vsako leto prava kulturna ladja: naloži tradicije narodnosti, ki živijo v okrožju, in za en dan pristane ob Brezdnem jezeru. Srbska, nemška, hrvaška, slovaška in armenska skupnost očarajo občinstvo z glasbo, plesom, delavnicami, gastronomskimi, obrtnimi in otroškimi programi. Zvečer bosta po narodnostih na odru glasbo igrala Hét Hat Club in Söndörgő.