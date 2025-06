10 raznolikih razstav v Szentendreju za poletje, ki jih lahko obiščete z eno vstopnico

Najlepše mesto ob Donavi, Szentendre, je vedno vredno obiskati, še posebej pa to poletje, saj si lahko med sprehodom po tlakovanih ulicah ogledate 10 fantastičnih razstav v 7 razstavnih prostorih – in vse to z eno samo vstopnico! Predstavljamo vam poseben kulturni meni, ki vas bo zagotovo izvlekel iz običajnega trikotnika hrenovke-sladoled-sprehod ob Donavi.

Secesijska revolucija – umetnost plakatov v zlati dobi // Galerija Szentendre (do 31. avgusta 2025)

Uspeh tega poletja je razstava Secesijska revolucija – umetnost plakatov v zlati dobi v galeriji Fő tér, kjer umetniški plakati Julesa Chéreta, Eugèna Grasseta, Alphonsa Muche in Károlyja Ferenczyja rišejo okolje posebne dobe.

Bližnji posnetki 2. // Muzej Ferenczy (do 21. septembra 2025)

Letos se bosta v Szentendreju odprli dve razstavi v čast Mojstru Jenőju Barcsayju, ki se je rodil pred 125 leti. V Muzeju Ferenczy bo emblematična figura skrivnostnega umetnika oživela skozi objektiv ikoničnih portretnih fotografov pod naslovom Bližnji posnetki 2. V Noči muzejev se bo v Muzeju Kmetty na Fő tér odprla preurejena stalna razstava Jenőja Barcsayja pod naslovom Struktura iz oči.

Nenehno. Prozni svet Lászla Krasznahorkaija // MűvészeMalom (15. junij – 26. oktober 2025)

V impozantnih prostorih MűvészeMalom lahko na razstavi z naslovom Minduntalan dobimo vpogled v prozni svet Lászlója Krasznahorkaija, od julija pa bo na skupinski razstavi Rob živega srebra na ogled dela sodobnih umetnikov iz Szentendreja – Lajosa Csontója, Balázsa Deima, Jánosa Fodorja, Viktorja Loisa, Barbare Nagy, Pétra. Márkus, Rudolf Pacsika, Sára Richter in Ottó Vincze.

Fantomska nit – V iskanju žena umetnikov // Muzej Ferenczy (do 9. novembra 2025)

V drugem delu komornega razstavnega cikla Fantomska nit – V iskanju žena umetnikov v Muzeju Ferenczy lahko podrobneje spoznamo Lolo Gálffy, ženo slikarja Andorja Kántorja. Žene znanih slikarjev so bile pogosto same umetnice, a so svojim možem nudile tudi številne oblike podpore, svoje ambicije pa so pogosto postavile na stranski tir ali pa obupale.

Stolpi, obrazi, maske – umetnost Lajosa Vajde // Muzej Vajda (do 4. januarja 2026)

Pretresljiva razstava Stolpi, obrazi, maske vas bo seznanila s kronološkim razvojem opusa Lajosa Vajde, od zgodnjih študij, prek prozornih risb, do velikih risb z ogljem, ki so zaznamovale zaključek njegovega opusa.

Čarobni krog // Muzej Czóbel (do 13. septembra 2026)

Ste na primer vedeli, da je Béla Czóbel za časa svojega življenja dobil samostojen muzej? Muzej Czóbel se je odprl pred natanko 50 leti na najstarejši točki Szentendreja, Tempeljskem griču, kjer si lahko zdaj ogledate čarobno razstavo Čarobni krog. Razstava predstavlja izbrana dela iz zbirk priznanih zbirateljev umetnosti.

Stalne razstave v Szentendreju leta 2025

Priljubljena razstava Szentendreja, Kovács Margit, kraljica Donave, je na ogled vsak dan v tednu v Muzeju keramike Kovács Margit, medtem ko razstava Zbirka, ki predstavlja deset tisoč del likovne zbirke FMC, ponuja celovito sliko umetniških tradicij Szentendreja. Petletna stalna razstava bo decembra letos, prenovljena z novimi deli, na ogled v Muzeju Ferenczy.