10 odličnih brezplačnih poletnih programov v Budimpešti v juniju

V prvem poletnem mesecu vas v Budimpešti čaka pestra ponudba brezplačnih programov. V juniju lahko izbirate med široko paleto kulturnih, umetniških, glasbenih in dogodkov na prostem!

Noč literature // Margit-negyed (4.–6. junij 2025)

Noč literature vas že desetič vabi na nenavadno svetovno književno turnejo: letošnji program bo v treh poletnih večerih predstavil odlomke iz del 26 avtorjev iz 26 držav. V tej jubilejni sezoni bo dogodek ponovno gostilo 2. okrožje Budimpešte. Po lanskem uspehu bomo obiskali še druge posebne in zanimive lokacije na območjih Margit-negyed in Széll Kálmán tér.

Brezplačen otvoritveni vikend na plaži Lupa (6.–8. junij 2025)

Plaža Lupa letos desetič začenja sezono plaž z brezplačnim otvoritvenim vikendom. Poletje lahko popestrimo s sončenjem in čofotanjem na naravni vodni plaži, vodnimi in plažnimi športi, družinsko sprostitvijo, izborom hrane in pijače z vsega sveta, koktajl bari in špricerji. Na binkoštni vikend so vsi dobrodošli z brezplačnimi dnevnimi zabavami in otroškimi programi.

Stalni tok // Madžarska umetnost in poslovanje (ves junij)

Razstava z naslovom Stalni tok, sestavljena iz zbirke moderne in sodobne umetnosti Muzeja za umetnost in obrt v Zagrebu, predstavlja pomembna dela likovne in uporabne umetnosti ter oblikovanja od druge polovice 20. stoletja do danes, večinoma hrvaškega izvora. Izbor sega od avantgardnih tradicij do postmodernizma in ponuja občutljiv presek nenehno spreminjajočih se, nenehno tekočih oblik umetniškega izražanja. Ogled razstave je brezplačen!

Razstava Tiborja Villáska // Művészterem Árkádia (13.–20. junij 2025)

Samostojna razstava Tiborja Villáska z naslovom Paleta narave bo odprta 13. junija v razstavnem prostoru Művészterem Árkádia na ulici Magyar. Umetnik zvesto neguje tradicije zakarpatske slikarske šole in je ljubitelj slikanja na prostem. Predvsem slika krajine v realističnem in postimpresionističnem slogu, po stopinjah svojih prednikov.

Noč gibanja // V Budimpešti in po vsej državi (13. junij 2025)

Največji brezplačni športni festival poletja letos čaka tiste, ki se želijo ukvarjati s športom, na več kot 50 lokacijah na podeželju, poleg prestolnice. Tudi v Budimpešti bomo lahko izbirali med več kot 25 športi. Brez trditve, da je popolno: hitra zumba in fitnes na Trgu junakov, kiteboarding ali SUP na jezeru v mestnem parku, tek po aveniji Andrássy, kolesarska tura skozi mesto, ki se dotakne tudi Margaretinega otoka, nato pa sproščujoča joga v parku za ohladitev.

Mestni festival Kispest // Templomski trg (14.–15. junij 2025)

Leta 2025 bo največji dogodek na prostem v Kispestu, Mestni festival Kispest, ponovno potekal na običajni lokaciji, čudovitem Templomskem trgu. V soboto, 14. junija, in nedeljo, 15. junija, zainteresirane čakajo odlični družinski programi, cela vrsta zvezdniških nastopajočih, ulična tržnica in gastronomske dobrote.

BÁRKA Festival narodnosti Újbuda // Feneketlen-tó (15. junij 2025)

Že tretje leto bo Bárka s 13 narodnostmi Újbuda na krovu zapustila pristanišče. Festival Bárka je praznovanje, kjer se lahko potopimo v folkloro različnih kultur v džungli mesta. Slavimo lahko raznolikost, ki živi v nas in z nami, bolgarsko, cigansko, grško, hrvaško, armensko, poljsko, nemško, romunsko, rusinsko, srbsko, slovaško, slovensko in ukrajinsko živo kulturo. Podobno kot na lanskem festivalu bodo od jutra do 22. ure potekali otroški, gastronomski, glasbeno-obrtno-literarni programi.

Otroški otok Generali // Otok Shipyard (20.–22. junij 2025)

Nenavadni koncerti, priljubljeni izvajalci, interaktivne predstave, cirkuške točke, žonglerji, skavti, ročna dela, novosti in težko pričakovani favoriti bodo med 20. in 22. junijem napolnili Otok Shipyard, kjer brezplačni programi Otroškega otoka Generali zagotavljajo neskončno zabavo ves vikend.

Gárdonyijev piknik // Trg Gárdonyi (21. junij 2025)

Poletje lahko začnemo s koncerti, kmečko tržnico in vznemirljivimi delavnicami na trgu pred galerijo B32. Nastopili bodo Laci Sallai in Noémi Barkóczi ter skupina Los Orangutanes. Podroben program na dogodku na Facebooku!

Nekoč je bil zabaviščni park // Kulturni dvorec Klebelsberg (ves junij)

Navdušenje budimpeštanskega zabaviščnega parka se vrača v novi fotografski razstavi v Kulturnem dvorcu Klebelsberg! Leta 2013, preden je bil takrat 175 let star zabaviščni park dokončno zaprt, so priznani fotografi tedne s fotoaparati spremljali dogodke zadnjih mesecev priljubljenega zabaviščnega prizorišča. Brezplačna razstava, ki predstavlja tako stare kot sodobne igralne elemente, trenutke brezmejnega sproščanja za obiskovalce in skriti svet v zakulisju zaposlenih, ki upravljajo igre, ponuja okus tega obdobja.