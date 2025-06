Nabirajte svoje jagode leta 2025 – Zemljevid madžarskih jagodnih polj

Doživetje blizu narave, ugodno za proračun in z zagotovljeno najbolj sočnimi jagodami na vašem krožniku: ni naključje, da gibanje »nabirajte svoje«, v katerem si lahko svoje jagode naberete neposredno s plantaže, postaja vse bolj priljubljeno. Zbrali smo polja jagod za brezplačno nabiranje.

»Nabirajte svoje« jagode v okrožju Pest leta 2025

Polja jagod Erdbeerland

Jagodni velesila okrožja Pest je maja letos odprla vsa štiri polja za javnost. Zaradi hladnega maja je tokrat potekalo šele v drugi polovici meseca – kar pomeni, da bomo junija še vedno imeli dovolj časa, da napolnimo hladilnik! Obiščete lahko vsak dan med 8. in 19. uro brez predhodne prijave – tudi med prazniki – cena jagod vrste Elsanta pa je enotnih 1060 HUF/kg. Plačilo je možno samo z gotovino.

2013 Szentendre, Kalászi út | Zemljevid: “Eperföld – Szentendre”

2097 Pilisborosjenő, Kövesbérci út | Zemljevid: “Solymár eperföld – Erdbeerland”

2011 Budakalász, Gát utca | Zemljevid: “Eperföld Budakalász Lupa sziget”

2085 Pilisvörösvár, Görbe utca | “Eperföld Pilisvörösvár”

Nabiranje jagod sam – Áporka

Kmetija Úrbő v Áporki ni dostopna z javnim prevozom, je pa makadamska cesta zlahka dostopna z avtomobilom. Pozorno preberite pravila, saj je obvezna predhodna prijava preko Messenger sporočila, hišnim ljubljenčkom in otrokom, mlajšim od 12 let, je prepovedan vstop v proizvodni prostor. Cena sočnih podeželskih jagod je 1990 HUF/kg, plus enkratna vstopnina 500 HUF, vendar jih lahko v zameno poskusimo na kraju samem. Minimalna količina za nabiranje je 3 kg/osebo, plačamo lahko z gotovino, prinesti pa morate svojo košaro.

2338 Áporkai Úrbő-tanya | Zemljevid: “Eperföld”

Jagode v Pomáziju sami

Tisti, ki zgodaj vstanejo, lahko začnejo že ob 7. uri zjutraj na jagodnem polju v Pomáziju, gostitelji pa celo priporočajo, da pridete čim prej, saj se pogosto zgodi, da do poldneva ni več sadja za nabiranje – za najnovejše informacije je vredno spremljati Facebook stran kraja. Pomembno je na primer vedeti, da so vrtovi na levi in desni strani Neaplja odprti izmenično. Cena jagod je 1180 HUF/kg, priporočljivo je, da pridete s svojo košaro, gotovina pa je tukaj edina možnost.

2013 Pomáz, Kőfaragó utca 6. | Zemljevid: »Naberi si sam jagode iz Pomázija«

»Naberi si sam« jagode po vsej državi leta 2025

Seveda promocije »naberi si sam« jagode niso na voljo le v prestolnici – pravzaprav je na primer izbira širša v Kisalföldu. Tukaj so kontaktni podatki nacionalnih spletnih mest:

Bocskaikert, vrt Dancsi

Csikvánd, vrt Polgár

Fertőszentmiklós, Barackfarm

Gárdony, vrt Borbás

Gyömöre, vrt Juliska Mama

Győrszemere, dežela jagod

Köröstarcsa, Zöld Fa Jagoda

Marcali, Nasad jagod

Mosonmagyaróvár, dežela jagod

Murony, Eprészet

Nagyvenyim, sadni skupnostni vrt Venyim

Piliscsév, Szedd Magad Jagoda

Rajka, Dežela jagod

Otok jagod Szolnok

Szombathely, Berryland

Vámosszabadi, Dežela jagod

Vasboldogasszonyi Jagodni vrt